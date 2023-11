La deuda americana bate en noviembre un récord de 38 años: sube un 4,91% por precio

Las compras de renta fija que han llegado en noviembre han sido definitivas para que las 19 principales categorías de renta fija que recoge Bloomberg borren las pérdidas anuales, sin excepción. Y no sólo eso: en el caso del índice de deuda estadounidense, que recoge bonos soberanos de todo y tipo y también hipotecas, ha batido un récord que no se veía desde hace 38 años, gracias a su subida del 4,91% con la que ha cerrado el mes. Desde mayo de 1985, cuando este selectivo sumó un 5,2%, no se veía un mes tan positivo. La expectativa de recortes de tipos por parte de los principales bancos centrales durante el año que viene ha terminado calando en el ánimo de los inversores, que se han lanzado a comprar bonos en noviembre con especial intensidad.

Aunque este índice es el que ha batido un récord de casi cuatro décadas, no ha sido la categoría que ha dejado las mayores ganancias por precio para los inversores. La deuda corporativa mundial es la que mejor se ha comportado en este sentido, con una subida del 6,3%. El índice de deuda mundial, Bloomberg Global Agg, el selectivo más completo de la agencia, que recoge todo tipo de bonos con grado de inversión, también ha dejado buenos resultados, con un repunte del 5,5% en el año.

Por su parte, el índice de deuda soberana mundial ha dejado una ganancia similar, del 5,46%, mientras el high yield (bonos que no llegan a tener la calificación de grado de inversión) ha dejado ganancias del 5,4%. La deuda europea se ha quedado rezagada en noviembre, con un repunte del 2,97%.

En el cómputo anual, la deuda de más riesgo, el high yield, es la que lidera las ganancias, con un 9,7% de rentabilidad por precio para los inversores. Por detrás se sitúa la deuda corporativa, con un 4,35%, seguida del índice de deuda europea, con un 3,94%, y la estadounidense, con un 2%. El índice mundial cierra noviembre con un 1,94% de ganancias en el año, y la deuda soberana, la última en conseguir volver a ponerse en positivo en 2023, termina con un 0,38%.

El recorte de tipos convence

Desde que empezó el año la mayor parte de analistas ha hecho hincapié en el atractivo que presentaba la renta fija en el contexto actual. Con los tipos de interés tocando techo en el ejercicio, la promesa de recortes en el precio del dinero por parte de los principales bancos centrales traía buenas noticias para estos activos, que se mueven al son de los tipos de interés, y suelen subir de precio (y recortar su rentabilidad a vencimiento) ante las expectativas de bajadas de tipos por parte de los señores del dinero.

Sin embargo, hace no tanto, a mediados de octubre, los índices de deuda estaban en uno de los peores momentos del año y ponían en duda las previsiones de los analistas. A medida que el mercado ha acelerado sus previsiones de bajadas de tipos, y ya está descontando, según los indicadores que maneja la agencia, un recorte de 100 puntos básicos en los tipos durante el año que viene, combinado con una inflación que continúa moderando su crecimiento, ha llevado a los inversores a recuperar la fe por los bonos en noviembre.

Y es que, el panorama macro es ahora un cóctel perfecto para un tipo de activo que ha aumentado enormemente sus rentabilidades a vencimiento durante los últimos años, hasta el punto de tocar niveles tan atractivos que han convencido a los inversores de la buena oportunidad que presentan a estos precios. Desde la gestora Columbia Threadneedle, por ejemplo, sobreponderan ahora los bonos del Tesoro estadounidense a medio y largo plazo y los bonos corporativos con grado de inversión por "sus sólidas tasas de rentabilidad".

La última encuesta a gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America apunta en la misma dirección, con la exposición en noviembre a renta fija manteniéndose en uno de los niveles más altos que se recuerdan. Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía, apoya esta opinión, destacando cómo, por rentabilidad, "2023 ha sido un año excepcional para hacer cartera de renta fija de calidad", y aconseja "aprovechar la oportunidad que ahora mismo nos ofrece el mercado".