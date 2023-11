Este es un buen año para bajar la factura fiscal con las pérdidas del Covid y de 2022

Este año es relativamente sencillo tener un saldo positivo en muchas inversiones. Ganar dinero. Las bolsas, en general, suben, muchas empresas han retomado dividendos más altos y la renta fija y los depósitos han ofrecido rendimientos no vistos en años. Es, por tanto, un ejercicio en el que puede ser muy conveniente revisar todas las ganancias y realizar posibles plusvalías adicionales para compensar minusvalías que queden pendientes de los cuatro años anteriores, como permite Hacienda. Sobre todo, teniendo en cuenta que todavía es posible aprovechar las pérdidas sufridas en el año de la pandemia o las que multitud de activos dejaron en 2022.

Es una de las primeras recomendaciones que dan los expertos en fiscalidad a estas alturas del año de cara a la declaración del IRPF que se presentará en 2024. Se debería "realizar un ejercicio de planificación financiera y fiscal para ver si compensa reembolsar o vender algún otro producto con beneficio y compensarlo con esos rendimientos negativos que tiene pendiente", señalan desde Abante.

La probabilidad de que se dé esta situación es más alta que otras ocasiones teniendo en cuenta el contexto de los mercados en los últimos años. En 2022, sin ir más lejos, los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron en negativo. Y aunque en 2020 algunas bolsas lograron remontar de las caídas históricas, 15 valores del Ibex acabaron con descensos superiores al 10%. En momentos de pánico al inicio de la pandemia, el índice español llegó a dejarse casi un 40% entre febrero y marzo. Muchos inversores vendieron acciones o fondos de bolsa y renta fija asumiendo las minusvalías, rodeados de incertidumbre y confusión. El escenario es totalmente contrario este año. Todas las principales bolsas están en positivo, sumando importantes ganancias que en el caso del Ibex ya rondan el 20%.

En la práctica, el primer paso es compensar todo lo que se pueda este año. Y a partir de ahí se introduciría las pérdidas arrastradas de otros años. La Agencia Tributaria distingue dos compartimentos dentro de las rentas del ahorro que implica que haya ciertos límites. Una cosa son las ganancias o pérdidas patrimoniales (generadas por ventas de inmuebles, fondos, acciones…), que se pueden compensar entre ellas; y otra, los rendimientos del capital mobiliario (intereses de cuentas y depósitos, dividendos y cupones de renta fija…), que también puede mezclarse. Una vez hecho esto, existe un límite del 25% para compensar de forma cruzada.

Desde Abante lo explican con un ejemplo. Imagine que tras compensar en cada compartimento lo perdido y ganado este año resulta un saldo negativo de 2.000 euros en los rendimientos del capital mobiliario y uno positivo de 3.000 euros en las ganancias patrimoniales. Y que tiene pendiente de compensar fiscalmente una pérdida patrimonial de 2.000 euros que se generó en 2020. Esto reduciría a 1.000 euros las ganancias patrimoniales de este año; la base liquidable se situaría en 750 euros y se quedarían pendientes de compensar en los próximos 4 años 1.750 euros (ver ejemplo en el gráfico, al final).

En caso de recibir acciones como herencia, en cambio, la opción de compensar no es posible. Las ganancias y pérdidas acumuladas "podrán compensarse, total o parcialmente, en la última declaración del fallecido, pero no pueden trasladarse a la del heredero", aclaran desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Para calcular más tarde qué se gana o pierde con las acciones o vehículos de ahorro heredados se debe utilizar el valor de estos en la fecha del fallecimiento. Ese será el precio de adquisición, y no al que compró el fallecido.

Qué no olvidar y las novedades

Como apunte, ahora que vuelven a remunerarse las cuentas y los depósitos, si se recibe un "regalo" de la entidad, "no se debe olvidar de consignar en la declaración el valor normal en el mercado del regalo más el ingreso a cuenta que, por el mismo, haya realizado la entidad", recuerdan desde el REAF. En la fiebre por las criptodivisas, pendientes aún de una regulación más allá de la publicidad que ya controla la CNMV, no hay que pasar por alto que también tributan como una ganancia o pérdida patrimonial cuando se produce la venta. Aunque para verdadero furor el de este año por las Letras del Tesoro ante unos intereses no vistos en años. Es un activo que se considera como un rendimiento del capital mobiliario.

Respecto a las novedades fiscales, en 2023 entraron en vigor nuevos tramos en la escala del ahorro. Se continúan aplicando un 19% a los primeros 6.000 euros obtenidos; un 21% hasta los 50.000 euros; 23% hasta los 150.000 euros y, se sube del 26% al 27% para las cuantías hasta 200.000 euros y del 26% al 28% para aquellas superiores a los 300.000 euros.