El 54% de los españoles que ahorra a final de mes no ha invertido nunca

La inflación no ha parado de crecer en los últimos años y, aunque ese aumento de los precios se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de no hacer nada, el 54% de los españoles que consigue ahorrar no ha invertido nunca, según el estudio sobre Hábitos de ahorro e inversión realizado por XTB. "Hay varias causas, pero la principal es un tema de cultura financiera", opina Joaquín Robles, analista del bróker, presente en España desde 2008.

El porcentaje de españoles que ahorra a final de mes no es bajo precisamente. Según este estudio, el 61,1% de la población lo logra, siendo la media del dinero acumulado de 288 euros y los perfiles mayores de 65 años los que ahorran mayores cantidades.

A largo plazo, el objetivo fundamental de ahorrar es conseguir un colchón de seguridad para posibles imprevistos, seguido de la jubilación. Aunque hay otros, como comprar un vehículo, hacer una reforma en casa, la educación de los hijos, la compra de una vivienda o realizar una amortización de la hipoteca. No obstante, un 11,9% de los encuestados no se han planteado objetivos de ahorro a largo plazo.

En cuanto a los que no tienen la capacidad de ahorro mes a mes, el elevado coste de la vida es el factor principal que impide llenar la hucha para el 75,5%. Le siguen un sueldo demasiado bajo (44,3%) y la aparición de imprevistos (32,2%).

Retrato del inversor español

El inversor tipo español es el de un hombre de entre 18 y 44 años, optimista en cuanto a la inversión, que en un 60% de los casos prefiere invertir en mercados financieros frente a hacerlo en vivienda, con preferencia por el largo plazo, con una media de 11.331 euros al año y con un nivel medio de formación financiera. El estudio especifica, además, que del 46% de la población que ha invertido alguna vez en los mercados financieros, más de la mitad lo hace de forma recurrente.

Pero el estudio deja algunos datos curiosos, como que 4 de cada 10 encuestados invierte en criptomonedas, a pesar de que la mitad de los españoles define su perfil como conservador. No obstante, los productos en los que más invierte son las acciones, en un 40,9% de los casos; los fondos, con un 34,8%; y las cuentas remuneradas o de ahorro, con un 28,7%. Le siguen las criptomonedas (24,1%), depósitos e inmuebles (22%), deuda pública (17,8%) y ETFs (9,8%).

Ese perfil mayoritariamente conservador contrasta a su vez con el hecho de que la mayor parte de los españoles considera que tiene unos conocimientos financieros amplios. Tan solo el 14% estima que sus conocimientos son escasos.

Otra conclusión llamativa es que más del 15% de los inversores han realizado alguna inversión basada en pronósticos de inteligencia artificial, entre ellos los perfiles expertos menores de 45 años.

A la hora de invertir, a lo que dan más importancia es a las comisiones, seguido a tener el dinero en España y tener acceso a inversión profesional con ayuda.