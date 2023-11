Un nuevo descubrimiento de petróleo dispara las expectativas económicas de este pequeño país

Surinam, antiguamente conocida como Guayana Neerlandesa, es un país de América del Sur, cuyas costas están bañadas por el Atlántico al norte y tiene frontera con Guyana al oeste y con Brasil al sur. Su población apenas llega a 600.000 habitantes (una cantidad similar a la ciudad de Málaga), teniendo así el mérito de ser el país independiente menos poblado de América del Sur. Aunque este pequeño Estado ha pasado desapercibido durante años, a partir de ahora, quizá, empiece a cobrar importancia en el mundo de la energía gracias al petróleo.

No obstante, el camino no ha estado exento de baches. Después de una cascada de descubrimientos de petróleo en sus aguas costeras en 2020, se generaron grandes expectativas para que este pequeño país (antigua colonia holandesa), uno de los países más pobres de América del Sur (su renta per cápita apenas roza los 5.000 dólares) se convertiría en la nueva Guyana, el país vecino que lleva varios años explotando su petróleo con gran éxito.

Sin embargo, las complicaciones técnicas y burocráticas (y la caída del precio del petróleo en 2020) calmaron los ánimos y llegaron incluso a generar un ambiente de decepción y pesimismo entre la población y las empresas que intentaban explotar esos pozos. Se había anunciado a bombo y platillo que Surinam tenía petróleo, pero la caída de precios de 2020 (por la pandemia del covid) y la dificultad para extraer crudo a un precio rentable de aguas muy profundas había dejado en el aire estos proyectos o parte de ellos.

Sin embargo, desde enero de 2023 y con la reciente subida del precio del petróleo, la situación ha cambiado por completo. APA y TotalEnergies, socio al 50%, van a reiniciar las operaciones para comenzar a extraer petróleo. A los hallazgos iniciales le siguieron otros descubrimientos en el Bloque 58, siendo el último el hallazgo de Krabdagu de febrero de 2022.

Desde que TotalEnergies asumió con entusiasmo el proyecto para explotar el Bloque 58, ha habido un éxito considerable en las perforaciones de evaluación en esos descubrimientos, y se han identificado más recursos petroleros. De hecho, desde Morgan Stanely se asegura que el Bloque 58 contiene al menos 6.500 millones de barriles de recursos petroleros. Pero la historia no acaba ahí.

Otro impulso para la industria del petróleo

Para poner la guinda al pastel, esta madrugada (madrugada española), la petrolera malasia Petronas ha realizado un importante descubrimiento de crudo en el pozo de exploración Roystonea-1, parte del Bloque 52, que está ubicado frente a las costas de Surinam. Se trata del segundo descubrimiento que efectúa la empresa en el Bloque 52, según ha confirmado este jueves la filial Petronas Suriname E&P y la petrolera nacional de Surinam, Staatsolie.



El pozo Roystonea-1, ubicado a unos 185 kilómetros de la costa, se perforó con éxito hasta una profundidad total de 5.315 metros. La compañía encontró varios yacimientos de arenisca que contienen petróleo y está realizando más evaluaciones para determinar el alcance total de este hallazgo.



Petronas Suriname E&P también adelantó en su comunicado que estudia la potencial sinergia de desarrollo con el mencionado descubrimiento de 2020 en el yacimiento del mismo bloque Sloanea-1. El Bloque 52, que cubre un área de 4.749 kilómetros cuadrados, está ubicado al norte de la costa de Paramaribo, la capital de Surinam, dentro de la rica cuenca petrolera Surinam-Guyana.



Petronas Suriname E&P es el operador del Bloque 52 con una participación del 50% y también trabaja en el Bloque 48 con una participación del 100%. La producción de petróleo en altamar se considera una de las principales opciones para sacar de la crisis económica a Surinam. El propio Fondo Monetario Internacional advertía en su último informe sobre este país de este riego 'al alza' para la economía: "A largo plazo, existen importantes riesgos al alza para el crecimiento debido al desarrollo de nuevos y grandes yacimientos petrolíferos".

Precisamente, el Fondo Monetario Internacional está participando en la financiación de algunos de los proyectos para ayudar a que la industria de Surinam pueda aprovechar al máximo estos hallazgos de petróleo, generando el ecosistema adecuado para la industria y creando empleo.