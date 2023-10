El mercado reitera la confianza en el el sector 'retail' europeo

El sector retail europeo está sabiendo sortear las diferentes complicaciones macroeconómicas del año, que no son pocas. Con una subida del 19% anual en bolsa, el segmento que recoge el Stoxx 600 sigue contando con la confianza del consenso de expertos que agrupa FactSet, que pronostica una subida de casi el 22% para los próximos meses que situaría al índice cerca de máximos históricos. Aunque el mes de septiembre también ha pasado factura en su cotización, en sintonía con el resto de bolsas del continente, logra superar al Stoxx 600 Banks –ocupa el tercer puesto (14,4%)–, que es el sector que cuenta con más ventaja ante un contexto de altos tipos de interés.

Por recomendación, este apoyo del mercado vuelve a reflejarse, con la mitad de las compañías del Stoxx 600 retail levantando un consejo de compra y el 66% de las firmas (ocho de 12) anotando una mejora del mismo con respecto al que tenían el primero de enero. Entre las 12, sólo Kingfisher, la minorista mutinacional británica, tiene recomendación de venta, pero también ve una leve mejoría con respecto el inicio del año. La francesa Rubis, por su parte, es la más atractiva por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de esta lista, con un multiplicador de 6,5 veces.

En cuanto a las perspectivas de esta industria, Diego Morín, de IG, advierte: "El año 2022 pasó factura [al sector retail] por el encarecimiento de los precios de las materias primas tras el conflicto en Ucrania, pero otro factor importante es el aumento de las tasas, lo que provoca que los consumidores tengan cierta tendencia a no consumir deliberadamente. Además, todo esta expuesto a la renta disponible de las familias y al desempeño de los inventarios, lo que suele presionar los márgenes. Para mí, las fortalezas son: diversificación geográfica y negocios más flexibles, pero las debilidades son claras: costes de producción más elevados".

Las líderes

H&M es, por goleada, la líder en revalorización en bolsa, con una subida del 86,9% en 2023 y con un potencial del 17%. Sin embargo, este optimismo en el parqué no se traslada con la misma fuerza a sus cuentas, y cierra los seis primeros meses del año con un beneficio neto atribuido de 3.837 millones de coronas (326 millones de euros), lo que representa una bajada del 1,6% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los altos precios de las materias primas, los fletes, la fortaleza del dólar y los altos costes de la energía fueron algunos de los motivos que afectaron negativamente a la empresa, según se comunicó desde la misma. "H&M mantiene un ritmo decepcionante respecto a su rival Inditex (+16,6% a tipo de cambio constante en el segundo trimestre entre mayo y junio y +15% en primer trimestre en febrero-abril), pero el mercado da crédito a la historia de reestructuración del grupo", indican desde Bankinter.

Inditex es la segunda más alcista, con una subida del 41,6%. Pero por ponderación, con 45 puntos menos que la sueca, aporta casi el 50% de las ganancias netas del Stoxx 600 retail en lo que va de curso. La gallega sigue marcando récord en ganancias y valoración, y cierra septiembre como el primer mes de su historia sin ninguna recomendación de venta.

Pero pese a que el panorama macro no parece despejarse en un futuro cercano, el consenso de mercado que agrupa FactSet confía en que las ganancias netas de grandes del sector como H&M, Inditex, Next o Zalando, entre otras, sigan creciendo en los próximos dos años a buen ritmo.

En el caso de Next, la principal minorista de ropa británica, ofrece uno de los multiplicadores más atractivos del índice. Así lo indicaba Beltrán de la Lastra, director de inversiones y presidente de Panza Capital, en una entrevista con este medio, en la que subrayaba que prefería "las trece veces de Next a las veinte de Inditex". De la Lastra señalaba la fortaleza online de la firma, entre otros catalizadores: "Next es una compañía que está increíblemente bien gestionada por Simon Wolfson, que básicamente ha hecho una extraordinaria transición del mundo físico al mundo digital. Ya solo un tercio de las ventas son físicas, por lo que han reducido los costes fijos de los establecimientos", explicaba.

Zalando está en el otro lado del tablero, con unas pérdidas del 34% en bolsa que la dejan como la firma que más lastra al índice. Con una visión más optimista, Christian Salis, analista de Hauck & Aufhauser, afirma que "las ventajas de escala y un sólido balance deberían proteger a Zalando durante una recesión macroeconómica y la empresa ha demostrado ganar cuota de mercado frente a rivales online y offline en tiempos difíciles". En cuanto al peor desempeño del tercer trimestre del año –tanto de Zalando como del resto del sector retail–, el experto lo achaca a "las altas temperaturas de septiembre", ya que "retrasaron el cambio de los consumidores a la ropa de otoño e invierno, lo que probablemente se traducirá en un tercer trimestre más débil, pero debería implicar un cuarto trimestre más fuerte", matiza.