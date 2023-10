Las razones por las que no claudicar en bolsa pese a las últimas caídas

Los números rojos siguen predominando en los mercados de renta variable favoreciendo que se haya visto en las últimas horas una pérdida generalizada de soportes en las principales bolsas de Europa que abre la puerta a que la (irregular) consolidación que desarrollaban se convierta en una corrección que les haga volver a niveles no vistos en los últimos siete meses.

Sin embargo, este movimiento no debe ser óbice para que cunda el pánico. Esta caída es "una oportunidad para volver a aumentar la exposición a bolsa con una orientación de medio plazo siguiendo el plan de trading que desde Ecotrader se ha venido esbozando en los últimos meses", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega del portal de estrategias de inversión de elEconomista.es, quien remite a los usuarios su último análisis estratégico, en el que señala que la situación incita a pensar más en comprar que en vender.

"En estos momentos es cuando me gusta recordar esa frase que reza plan your trade and trade your plan, esto es, diseña un plan de trading y luego ejecútalo. El plan y hoja de ruta era realizar compras en una caída a los 4.000/3.900 puntos del EuroStoxx 50 y eso es lo que sigo recomendado hacer", destaca el experto.

Y es que, el alcance de la zona de los 4.000 enteros del EuroStoxx 50 supondría un ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida que inició la principal referencia europea en los mínimos de octubre del año pasado desde los 3.250 puntos.

En el caso del Ibex 35, una vuelta a los 8.500 permitiría volver a comprar bolsa española con una ecuación rentabilidad-riesgo más favorable que la vista en las últimas semanas ya que desde esa zona el índice español buscaría el objetivo que tiene entre ceja y ceja desde hace meses en los 10.100 puntos.

La pérdida de los mínimos de junio, julio y de agosto en los 9.170/9.200 puntos, que eran la base de la fase de consolidación que desarrollaba el Ibex 35 durante los últimos meses, ha abierto la puerta a que esa consolidación se convierta en una corrección que, "probablemente lleve al selectivo español a buscar esa zona de los 8.500/8.800 puntos", explica Cabrero.

Sin embargo, el estratega explica que antes de ese rango de soporte hay un nivel intermedio en los mínimos de mayo -en los 8.967 puntos-, que habrá que ver si resiste el avance de la presión vendedora o consigue provocar, cuando menos temporalmente, un rebote.

Los niveles que no se deben ceder

Este escenario únicamente se vería comprometido en caso de que se perforaran niveles críticos que se encuentran aún a un 5% de distancia de las zonas de cotización actuales de las bolsas. "Mientras índices como el EuroStoxx 50 no cedan los 3.900 enteros o el Nasdaq 100 en EEUU perfore los 13.800 puntos, no hay que claudicar bajo ningún concepto", incide Cabrero de manera vehemente.

Análisis técnico de los niveles que no debe ceder el EuroStoxx

Análisis técnico de los niveles que no debe ceder el Nasdaq

Análisis técnico de los niveles que no debe ceder el Ibex

Los niveles que no debe perder el Dow Jones