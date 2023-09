Buenaventura (CNMV): "Si la información sobre ESG no la verifica un tercero, no es creíble"

"El greenwashing [ecoblanqueo] está en el top de la agenda de muchos de los principales supervisores y seguirá siendo una prioridad", ha afirmado Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha inaugurado, este jueves por la mañana, el ESG Summit Europe, un evento sobre inversión sostenible que se celebra en el Palacio de Cibeles, en Madrid. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

El número uno del regulador español ha dedicado buena parte de su intervención a hablar sobre cómo las distintas organizaciones internacionales están trabajando para crear estándares globales de reporte de cuestiones extrafinancieras. Y ha hecho hincapié en que "Si la información reportada por las empresas, incluso aunque se ajuste a un estándar reconocido a nivel internacional, no es verificada por un tercero, no será creíble y no generará suficiente confianza". Buenaventura, que también preside el comité de finanzas sostenibles de Iosco (la Organización Internacional de Comisiones de Valores) ha señalado, en este sentido, que Iosco está trabajando con las organizaciones internacionales (IAASB y IESBA) "para desarrollar normas de garantía sobre cómo terceras partes pueden verificar la información que los emisores publican". "Hay una consulta en curso y confiamos en que a finales de 2024 no solo tendremos la norma de información, sino también esas nuevas normas de garantía para la verificación por parte de terceros de esa información".

Reportar cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) será obligatorio ya para las empresas europeas en 2024, con datos de 2023, aunque según el tipo de compañía este plazo se amplía hasta 2025 o 2026, en base a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, más conocida por sus siglas en inglés como CSRD.

Buenaventura ha celebrado que este verano Iosco haya dado su aprobación a los primeros estándares de reporte de sostenibilidad de ISSB (International Sustainability Standards Board), lo que quiere decir que los considera adecuados para su uso en el mercado de capitales global. Ahora, las 130 autoridades de mercados de capitales que pertenecen a Iosco (que representan casi la totalidad de los mercados de valores mundiales) deben considerar cómo incorporar dichos estándares en sus marcos regulatorios, para lograr que las divulgaciones de sostenibilidad sean comparables a nivel global.