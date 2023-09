Eloi Planes (Fluidra): "Estamos enfocados en equilibrar el balance, pero seguiremos comprando"

Fluidra ha celebrado este verano el quinto aniversario de su mayor adquisición, la de la compañía estadounidense Zodiac, que le abrió la puerta del Ibex, pero la compañía ha seguido sumando compras, con más de una decena entre 2020 y 2022, para consolidar su liderazgo internacional en el negocio de las piscinas, y prevé seguir haciéndolo para continuar creciendo una vez se normalice el mercado tras los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania.

¿Cómo ha funcionado la temporada de verano?

Ahora comienza la temporada en el hemisferio sur, pero en el norte ha ido bastante alineada con las expectativas que compartimos con el mercado. Es un año de aterrizaje del crecimiento tan fuerte y las dinámicas del Covid por el aumento de demanda y la falta de componentes y productos, como en muchos sectores industriales, que hizo que el canal acumulase existencias para poder dar servicio. Además, en nueva construcción, el alza de los tipos de interés ha influido en la demanda. Por eso en julio compartimos un ajuste las previsiones para este año en la banda baja de la horquilla.

¿Cómo afecta el cambio climático?

La piscina no deja de ser un refugio climático. Con los veranos más largos y las olas de calor más fuertes, la piscina casi juega un papel de salud física y mental. También es verdad que se debe vigilar el consumo de agua por las sequías. La piscina es un elemento muy visual que da la sensación de desperdicio de agua, pero cuando miras los números no es tanto, porque es un circuito cerrado que solo pierde agua por la evaporación y el limpiado de los filtros, y existen tecnologías para reducir el 80% de estas pérdidas. Por ejemplo, en Francia, que dictó prohibiciones contra las piscinas, el consumo de todas las piscinas francesas no llega al 0,15% del consumo total del país. Además, dentro de la transformación energética y el autoconsumo, la piscina también puede jugar un papel, con la reutilización del agua de lluvia y de las aguas grises de la casa, si se hace una buena regulación. Más adelante, incluso la piscina puede jugar un papel de reserva. Tiene un consumo eficiente y se puede hacer más.

¿Qué papel puede jugar como reserva?

Puede que no sirva para uso de boca, pero sí para otros usos del hogar y, en casos extremos, puede cubrir el consumo de una familia durante meses, pero eso es el futuro. No me imagino haber estado este verano sin piscinas. Y la alternativa, desde el punto de vista de eficiencia, es mucho peor: llenar bañeras y ducharse repetidamente consume mucha más agua. A lo largo de los años hemos vivido sequías en muchos lugares, con actuaciones de las administraciones públicas de corto plazo, pero en muy pocos lugares se toman medidas a largo plazo, porque cuando llueve todo el mundo se olvida. Tenemos una oportunidad para atacar esto y hay tecnología para conseguir una transformación con impacto.

¿Cuáles son las perspectivas para la segunda mitad de 2023 y 2024?

No sabemos plazos, pero es un sector sano, y tras el ajuste de stocks y cuando la nueva construcción se resitúe, volverá a crecer a niveles del 3-4%. La dinámica de la piscina comercial es buena, porque el turismo se ha reactivado, mientras la nueva construcción todavía está resentida, pero empuja positivamente que el parque de piscinas ha crecido y necesita mantenimiento.

¿Qué inversiones relevantes tienen en marcha?

Ahora tenemos bastante en logística, con la nueva nave en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), un nuevo centro logístico en Francia de la mano de GXO, mejoras en el almacén de apoyo en el norte de Europa, y también en Maçanet (Girona). Y también estamos invirtiendo tiempo y dinero en ganar eficiencia tras el crecimiento de los últimos años.

Los mercados han valorado que ha mejorado el margen pese a caer el beneficio en el primer semestre…

Han visto los resultados del plan de eficiencia y la capacidad de traspasar la inflación al precio final. Y ya se ve el suelo del ajuste tras el crecimiento postpandemia.

¿Todavía está pendiente la desinversión de Rusia?

Como muchas empresas, tomamos la decisión de salir del país hace tiempo, con el inicio de la guerra, pero estamos atrapados en el sistema. Pactamos la venta de la filial al equipo local, que estaba centrado en la parte de distribución, porque no teníamos negocio industrial. Son unos 50 empleados, con un volumen de negocio de apenas el 0,5% del total del grupo.

¿Y para cuándo el nuevo plan estratégico?

Una vez se controle la inflación, pero no cambian las líneas estratégicas, con dos grandes oportunidades: la sostenibilidad y la digitalización, para conseguir la smart pool, una piscina siempre preparada y de bajo consumo en electricidad y agua. Y otras patas del plan serán seguir ganando eficiencia y ganar penetración en el mercado .

¿También continuarán las compras?

Las adquisiciones forman parte de nuestra estrategia, aunque es verdad que ahora estamos más focalizados en la generación de caja. Estamos en múltiplos de deuda que consideramos altos, porque nos gusta estar entre 2 y 2,5 veces ebitda, pero tenemos la deuda muy bien estructurada y la vamos bajando. Aunque este año todavía no brilla este múltiplo, hemos bajado la deuda en 180 millones el último trimestre, la tendencia es buena. Estamos enfocados en equilibrar el balance, pero seguimos trabajando el pipeline de adquisiciones.

¿En qué y dónde?

En temas digitales y de sostenibilidad, en piscina pública, en el centro y norte de Europa, EEUU y también surgen oportunidades en Sudamérica y Australia. Nos seguiremos reforzando.