Fluidra lidera las alzas del Ibex en el año 'apoyada' en los márgenes

Fluidra está desoyendo los compases bajistas que vienen marcando las bolsas europeas en las últimas jornadas –el Ibex cerró la semana pasada una de las peores de lo que va de año– y ya encabeza las ganancias del índice español, con una subida del 44,5% en el año, con la que consigue dejar atrás a las firmas del sector del turismo como IAG o Meliá, que se hacían con el primer puesto anteriormente.

Aunque agosto sigue sentado bien a sus títulos, y ayer volvía a cerrar como la compañía más alcista del Ibex 35, este impulso lo mantiene desde julio, que cerró con ganancias de casi el 13%, lo que supuso su mes más alcista desde mayo de 2022. Ahora, consigue traspasar la barrera de los 20 euros que no batía desde hace algo más de un año y alcanza cotas no vistas desde mayo de 2022. Y es que, aunque los resultados del segundo trimestre del año de la compañía de piscinas y wellness no han sido del todo complacientes, con ganancias un 37% inferiores y un enfriamiento y de sus previsiones para 2023, para analistas e inversores ha calado más el otro titular de sus cuentas: el margen bruto se recupera progresivamente y el margen ebitda se expande.

Sin ser suficiente para que Fluidra cuente con potencial alcista tras la imponente subida, firmas de análisis como Bankinter y Banco Santander mejoran su valoración (desde los 15,3 euros a los 19,5, en caso de la primera y de 22 a 25,10 euros, en el de la segunda), así como la recomendación, y pasan de aconsejar mantener sus títulos a tomar posiciones. El precio objetivo que marca el consenso que recoge Bloomberg es de 20,73 euros, y levanta una recomendación de comprar.

"Mejoramos nuestras previsiones de márgenes a largo plazo y reducimos la prima de riesgo exigida. En línea con lo publicado en el último informe, esto justifica la revisión al alza de la recomendación como del precio objetivo", señalan desde Bankinter, que también actualizan la valoración de cara a 2024. "Nuestras estimaciones asumen una expansión de margen ebitda ajustado desde el 20,9% de 2023 hasta el 23,6% de 2028, que compara con una media en el periodo 2019-2022 de alrededor del 22%. Para obtener potencial debería de haber una expansión en márgenes superior a la estimada", añaden.

En el mismo sentido, desde XTB señalan que, tradicionalmente, el segundo trimestre del año es el más positivo para la compañía especializada en equipamiento y soluciones para piscinas por su puesta a punto de cara a los meses de verano, e indican: "en su última publicación de resultados, la compañía ajustó sus previsiones para este año a la mitad inferior del rango estimado a principios de año. El nuevo plan estratégico pasa por la mejora de márgenes y la reducción de costes con el objetivo de incrementar su ebitda en 100 millones durante los próximos tres años. Los inversores esperan una estabilización en las ventas después de las fuertes caídas de los últimos meses al mismo tiempo que valoran positivamente la mejora en los márgenes".

El 'perro' más rápido del Ibex

Junto con Rovi, Cellnex y Grifols, la compañía de piscinas y 'wellness' cerraba 2022 como uno de los 'perros' del Ibex, que no son otra cosa que las firmas más bajistas de un ejercicio y de las que se espera una remontada para el siguiente. Pese a que este año no parece ser fácil para la cuenta de resultados de Fluidra –como ya avisó la propia compañía, por el descenso del sector residencial, entre otros–, y el consenso recorta un 4% la previsión de ganancias de 2023 en el año, de momento, su camino en bolsa no se ve 'salpicado'.