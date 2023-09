Tres fondos españoles están entre los diez mejores de la Liga Global

Los fondos españoles de la Liga Global de elEconomista.es, que reúne a los 260 productos de renta variable internacional de gestión más activa, se encuentran muy bien posicionados en esta clasificación de elEconomista.es, donde aparecen hasta 105 vehículos de inversión de gestoras nacionales. Y los fondos que más sobresalen de este grupo son GPM Gestión Activa Cirene Capital, Bulnes Global y Rural RV Internacional Estándar, ya que se colocan entre los diez mejores por rentabilidad en el año, con una revalorización superior al 24%, con datos de Morningstar a 4 de septiembre, lo que les coloca al lado de fondos de gestoras internacionales como Invesco Global Founders & Owners, Loomis Sayles Global Gr Eq R/A EUR y Eurizon Equity Innovation R. Dos fondos de Morgan Stanley, el MS INVF Global Endurance A EUR Acc y el MS INVF Global Opportunity A EUR lideran la tabla con rendimientos de casi el 66%y el 36,24%, respectivamente.

Lo destacable de los fondos españoles mencionados es que superan en rentabilidad a otros más conocidos como los de Azvalor o Cobas, e incluso baten al Bestinver Internacional, que gana en el año un 21,05%, al EDM Intern. Global Eq Impact R EUR, que se revaloriza un 19,90%, o al B&H Acciones C, que logra un 19,39%.

Tanto GPM Gestión Activa Cirene Capital como Bulnes Global son fondos asesorados. En el caso del primero, por Ignacio Pérez Castelblanque para Inversis, a través de la firma de inversión Cirene Capital, y en el caso del segundo, por Javier Morales para Gescooperativo, firma a la que pertenece también Rural RV Internacional. Estos fondos se benefician de su fuerte exposición a compañías tecnológicas como Microsoft, Alphabet, Meta, Visa, Mastercard o bancos como ING.

En el primer cuartil

De los 105 fondos españoles presentes en la Liga Global, una parte considerable, 24 vehículos, se encuentran en el primer cuartil por rentabilidad en el año. Y entre ellos también se encuentra otro fondo asesorado, en esta ocasión por elEconomista.es, el Tressis Cartera Eco 30, que con un rendimiento del 14,49% se coloca en el puesto 61, por encima del Azvalor Internacional, que solo gana un 6,65%, el Cobas Internacional, que obtiene un 8,68%, el Panza Inversiones, que proporciona un 13,23% o el Hamco Global Value Fund, que se valoriza un 12,52%.

Pero no todos los fondos españoles presentes en la Liga Global están bien posicionados. De hecho, muchos se encuentran en las últimas posiciones. Es el caso de algunos vehículos conocidos por los inversores, como True Value, gestionado por Alejandro Estebaranz, que pierde un 0,77% en el año o Belgravia Value Strategy, que sufre una caída del 3,32%. March Global Quality o Sigma Internacional tampoco están mostrando su mejor cara este ejercicio, con ganancias modestas del 0,77% en el caso del primero.