Cuatro fondos mixtos moderados ya ganan más del 10%

Cuatro fondos mixtos de perfil moderado ya ofrecen más de un 10% de rentabilidad en el año, y este rendimiento llega a superar el 17% en el caso del CaixaBank Fonduxo Universal, al que sigue Dux Umbrella Bolsagar con algo más del 14%, con datos de Morningstar a 30 de agosto. Estos porcentajes están muy por encima de casi el 6% de rentabilidad media que ofrece esta categoría de vehículos de inversión, en el que el peso de activos de renta variable se sitúa normalmente entre un 35% y un 65% de la cartera.

Estas ganancias las están consiguiendo tras haber ido reduciendo paulatinamente el porcentaje de bolsa: si a principios de año representaba de media casi el 44%, a finales de agosto se había rebajado al 32,77%. Y es que el repunte de rentabilidad que han experimentado los bonos, aunque con turbulencias a lo largo de estos meses, ha hecho que construir el portfolio con activos de deuda sea más fácil que hace tan solo año y medio, cuando el mundo de las inversiones aún vivía dopado con los tipos de interés a cero e incluso negativos.

De esta manera, mantener un perfil de inversión moderado hacía tiempo que no estaba tan bien remunerado, teniendo en cuenta que los fondos mixtos cautos, aquellos que invierten la mayor parte en renta fija, ganan de media casi un 3%. De hecho, un inversor en fondos mixtos flexibles, en los que el gestor tiene libertad a la hora de decidir el nivel de exposición a bolsa, obtiene un 5,18% de media en el año, mientras que en los mixtos de perfil más arriesgado, en los que el peso de la renta variable puede llegar a ser del 65%, el rendimiento se dispara al 8,18% de media.

Con el 17% de rentabilidad que consigue el CaixaBank Fonduxo Universal o el 14% del Dux Umbrella Bolsagar logran superar, además, el rendimiento medio de los fondos más activos de bolsa española presentes en la Liga de elEconomista.es, que obtienen un 13,51%, o el de los fondos de la Liga Global, que están proporcionando un 10%.

Frente a la extraordinaria revalorización de estos fondos, aparecen rendimientos igualmente destacables, puestos que una veintena de productos de esta categoría logra superar el 5% de rentabilidad en el año, de los que quince ofrecen más del 8%.

Entre los fondos que están superando el 10% de rentabilidad entre los productos mixtos moderados se encuentra el GC High Conviction, de Welcome AM, la firma que fundaron hace dos años varios ex directivos y gestores de Credit Suisse, entre los que se encuentran el antiguo CEO de la gestora del banco suizo en España, Javier Alonso, o el responsable de renta fija, Gregorio Oyaga.

Alonso apunta que es un fondo con muy poca rotación, con apuestas a largo plazo tanto en renta fija como en renta variable, donde "creemos que el estilo value global puede ir aflorando su verdadero potencial", subraya.

Las posiciones en renta variable se han concentrado en cuatro sectores mayoritariamente: tecnología ligada a la nube e inteligencia artificial, semiconductores, farmacia especializada y energía. Y dentro de estos sectores Microsoft, Broadcom, Applied Material, Bayer, Moderna, Enel y Galp son valores sobreponderados, explica Victoria Coca.

En cuanto a la parte de renta fija, los gestores aseguran que esta parte de la cartera ha tenido un buen comportamiento especialmente a partir del segundo trimestre del año, gracias al estrechamiento de los diferenciales de crédito y a la baja duración de la cartera.

"Nos hemos beneficiado de la inversión en deuda subordinada de alta beta, financiera y corporativa, logrando una rentabilidad positiva tanto por el estrechamiento de los diferenciales como por aquellas emisiones en las que nos han ido ejercitando los bonos llegada la fecha call en el periodo", señalan los gestores.

