El mercado descarta más alzas de la Fed pese a que los datos las apoyen

La Reserva Federal estadounidense se encuentra en una encrucijada. En los últimos meses el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos ha sido claro, un proceso de subidas constantes en el precio del dinero, hasta alcanzar los niveles actuales, el 5,5%, en el tipo de interés de referencia. Sin embargo, en este punto se ha producido una divergencia entre las expectativas de los inversores para los tipos de interés y el mensaje de la Reserva Federal.

En la reunión de junio, Jerome Powell, presidente de la Fed, anunció en el discurso oficial del organismo que los miembros del Comité del Mercado Abierto (quienes votan y deciden el nivel de tipos de interés en el país, entre otras cuestiones) esperaban dos subidas más de tipos después de junio. Una de estas subidas ya se ha llevado a cabo, pero queda otra, y los inversores descartan que se vaya a producir.

Esto es lo que indican, al menos, los futuros sobre los tipos de interés en Estados Unidos que recoge Bloomberg; según estos datos, ya no va a haber más aumentos de tipos en el país en este ciclo. El próximo cambio en este sentido se producirá en la reunión de marzo de 2024, y será un recorte de tipos de 25 puntos básicos, y no una subida.

El problema es que no sólo los propios miembros de la Fed contemplan otra subida más de tipos este año; hay datos macroeconómicos, e indicadores del mercado, que también apuntan en este sentido.

Argumentos para las subidas

Las ventas de deuda soberana estadounidense que se han producido en las últimas jornadas han llevado al bono a 10 años a superar el 4% de rentabilidad a vencimiento, algo que no ocurría desde marzo de este año, y el incremento de las rentabilidades encaja con un escenario en el que la Fed siga subiendo tipos en próximas reuniones.

Al margen de lo que puedan estar descontando los bonos, hay un elemento principal que será la clave para la decisión que tome la Fed en los próximos meses: la inflación. Las expectativas de inflación de largo plazo no están dando buenas señales: no sólo no están dando señales de relajación, sino que, desde que comenzó el verano, han encarado una senda alcista que las ha llevado a superar el 2,7%, muy por encima del objetivo de inflación del organismo, el 2%.

Este es uno de los indicadores más importantes que vigilan los bancos centrales para tratar de anticipar las tasas de inflación del futuro, y en este caso presiona a la Fed a seguir endureciendo su política monetaria para poder cumplir con su mandato.

Las expectativas de inflación de largo plazo siguen subiendo y ya alcanzan el 2,7%

"Percibimos unas cierta complacencia en los mercados. El último tramo hacia los objetivos de inflación puede ser el más complicado. O la economía estadounidense se ralentiza por fin [lo que supondría más presión a la baja para las tasas de inflación], o la Reserva Federal tendrá que morder el anzuelo", explica Thomas Hempell, responsable de investigación macro y de mercado de Generali Investments. En este sentido, los estímulos del gobierno estadounidense presionarán a la Fed de cara a otra subida de tipos en este ciclo. "La política fiscal expansiva de EEUU dificulta la tarea", indica Hempell.

Un mercado laboral mixto

La fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos es ahora una de las claves de cara a intentar anticipar qué puede ocurrir con la inflación en el futuro. Mientras la tasa de desempleo se mantenga baja, como ocurre en la actualidad, en el 3,57% que se publicó la semana pasada, el entorno de mínimos históricos para la economía estadounidense, la inflación tendrá problemas para remitir.

Sin embargo, también la semana pasada se publicaron datos de empleo que animan a pensar en que la situación en este frente va a empeorar en el país, algo que puede ayudar a la Fed a descartar más subidas de tipos en este ciclo. Si bien la economía americana siguió generando empleo neto en la encuesta mensual ADP, con 324.000 nuevas contrataciones en julio (por encima de las expectativas, que apuntaban a las 190.000 contrataciones netas), el incremento de contrataciones en el sector industrial que mide la Oficina de Estadísticas Laborales (datos consolidados, frente a los que indica ADP basándose en una encuesta) y el de servicios fue menor de lo previsto: alcanzó las 187.000 contrataciones, frente a las expectativas que apuntaban a las 200.000. Este dato supone un frenazo en este sentido, ya que se venían de alcanzar las 209.000 contrataciones en el mes de junio.

De este modo, el mercado laboral ahora no está dando pistas concretas, pero seguir su evolución ayudará a anticipar el próximo movimiento de la Fed. "Cada mes nos encontramos con unos datos de empleo diferentes, a veces contradictorios, lo que dificulta llegar a una conclusión firma sobre el mercado laboral", explica George Brown, economista de Schroders.

