La incertidumbre actual en bonos crea dos apuestas contrarias en el mercado

El mercado de renta fija está pasando por una encrucijada en el arranque de la segunda mitad de 2023. En un año que se esperaba muy positivo para la renta fija, las subidas por precio (y bajadas de rentabilidad a vencimiento) de los bonos no están siendo tan fuertes como se preveía (se gana poco más del 1% con la deuda mundial desde el primer día del año).

Con la rentabilidad a vencimiento media de la deuda mundial, según el índice de renta fija global de Bloomberg, superando de nuevo el 4%, existe la posibilidad de que las ventas que se han visto en los últimos meses continúen en el medio plazo.

Opiniones contrarias

Muchos analistas insisten en que es muy buen momento para construir cartera de renta fija, y apuestan por este tipo de activo para la segunda mitad del año. Sin embargo, en las últimas semanas se están produciendo algunos cambios significativos en los fundamentales de la deuda, que han generado volatilidad y un escenario de mayor incertidumbre, llevando incluso a los inversores apalancados a incrementar sus posiciones cortas hasta niveles históricos.

Lo que llama la atención es la divergencia que se está produciendo con aquellos inversores que no toman el riesgo de apalancamiento: estos, según los datos de la Comisión de Futuros sobre Materias Primas de EEUU (CFTC), han aumentado sus posiciones largas en las últimas semanas hasta máximos históricos.

Esta apuesta contraria, con un nivel de convicción tan elevado en estos dos bloques de inversores, es un reflejo de la incertidumbre que existe en este momento en los mercados de deuda. En el juego de fuerzas que pueden mover a la renta fija en los próximos meses hay argumentos que sostienen ambas tesis de inversión. Habrá que esperar a ver quién ha acertado con su análisis actual, si los inversores apalancados, o los que no asumen ese riesgo.

Argumentos para las compras

El argumento que apoya las subidas de precio de los bonos desde estos niveles, y que justifica las posiciones largas en renta fija, lleva meses presente: los bancos centrales están consiguiendo reducir las tasas de inversión con las subidas de tipos, y pronto terminará el ciclo de aumentos en el precio del dinero, si es que no lo ha hecho ya. La máxima de "no pelear contra los bancos centrales" es el gran argumento de peso para los inversores en deuda.

En este sentido, los inversores no apalancados han aumentado sus posiciones largas netas en deuda hasta los 1,2 millones de contratos en este momento, niveles que nunca antes se habían alcanzado, desde que se empezaron a recoger estos datos en el año 2010.

Lo que hagan los bancos centrales en los próximos meses será clave para el inversor en bonos

El problema para estos inversores es que los bancos centrales no quieren pillarse los dedos, y si bien reconocen estar más cerca de cumplir su objetivo, todavía no han querido cantar victoria, y siguen anticipando la posibilidad de que los tipos sigan subiendo próximamente. El dato de empleo en EEUU de la semana pasada (uno de los indicadores más importantes ahora para los bancos centrales) no ayuda a resolver la incógnita, ya que dio señales mixtas, con menos contrataciones de las previstas, pero una tasa de desempleo que sigue siendo muy resistente. En septiembre, cuando la Fed tenga las nuevas previsiones macroeconómicas disponibles, es posible que den más pistas sobre el futuro de la política monetaria en la región.

Razones para esperar ventas

Hay varios argumentos que justificarían mayores ventas de renta fija y subidas de rentabilidades a vencimiento. Con permiso de la posibilidad de que la inflación vuelva a repuntar, y fuerce a los bancos centrales a seguir subiendo tipos, el factor reciente más importante es el cambio de política del Banco de Japón, el banco central del país, que ha sorprendido en las últimas semanas al anunciar que permitirá que su bono alcance el 1% de rentabilidad, algo vetado hasta ahora.

Es un movimiento de normalización por parte del organismo, inesperado, y en un mercado de deuda, el japonés, que marca el suelo de rentabilidad de referencia en el mundo. Esto puede contagiar a los bonos de otros países, que se tendrán que adaptar a la nueva realidad japonesa, y más si los inversores nipones, que son grandes tenedores de deuda extranjera, deciden repatriar su dinero hacia el mercado doméstico, ahora que el bono japonés ofrece una rentabilidad más elevada.

Además de esto, el deterioro de la calificación de la deuda estadounidense por parte de Fitch la semana pasada, y el plan ambicioso de emisiones del Tesoro estadounidense, que aumentará la oferta de deuda del país, son otros argumentos que podrían presionar al alza las rentabilidades a vencimiento de los bonos, con las caídas por precio correspondientes.

