Los grandes planes de empleo remontan: ganan el 2,4% en doce meses y solo dos caen

El sistema de planes de pensiones de empleo se ha puesto en la palestra como una de las grandes esperanzas para el ahorro de cara a la jubilación. El Consejo de Ministros aprobó hace diez días el Real Decreto que modifica el reglamento actual de estos vehículos para facilitar el acceso de los trabajadores de pymes, empleados públicos y trabajadores autónomos a planes de pensiones colectivos, y ya ha elegido a las gestoras que estarán detrás de estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública -VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser e Ibercaja-.

En España, ya existen los conocidos como planes de empleo que las grandes compañías del país han promovido para sus trabajadores: se contabilizan actualmente algo más de 1.200 productos. Estos vehículos, que aglutinan un total de 35.386 millones de euros bajo gestión y más de 2 millones de cuentas de partícipes, han logrado remontar en los últimos meses aprovechando el buen tono de los mercados financieros tras las pérdidas que sufrieron el año pasado.

Del total de fondos registrados, el 94% está ahora positivo en los últimos 12 meses (en marzo este dato era de apenas un 1,8%). Los 25 mayores productos por patrimonio suman un 2,4% de media a 12 meses y solo dos de ellos pierden dinero, según los últimos datos publicados por Inverco correspondientes al cierre de junio.

Mirando en un periodo de tiempo más amplio, la rentabilidad media anualizada que acumula el conjunto de planes del sistema de empleo privado es del 2,6% a 3 años, algo inferior al 3% de los planes de pensiones individuales; en cambio, a 10 años estos productos que las empresas ofrecen a sus empleados mantienen ganancias anualizadas en el entorno del 3,2% frente al 3% de los individuales (la brecha aumenta cuando se retrocede más en el tiempo).

Salidas de dinero

Pese al impulso que trata de darse a los planes de empleo en general (que algunas gestoras value tratan de aprovechar), estos vehículos ya existentes para las grandes empresas no logran captar más dinero del que sale. Las aportaciones a estos productos se redujeron un 2,7% entre marzo y junio, respecto al segundo trimestre, según datos de Inverco, y los reembolsos netos (las entradas menos las salidas de dinero) son ya de más de 200 millones de euros desde que empezó 2023.

Todo pese a que la fiscalidad ahora es más favorable para estos frente a los tradicionales planes de pensiones individuales, ya que se modificaron los topes máximos para las aportaciones hasta rebajarlos a 1.500 euros mientras en los de empleo se establecieron en los 8.500 euros el año pasado.

Los más rentables

Entre los grandes planes de empleo destacan en el último año los que tienen los trabajadores de Ibercaja, del Banco de España, de Cajastur y de la Diputación general de Aragón -todos ellos gestionados por la pata de pensiones de Ibercaja salvo el tercero, en manos de Liberbank Pensiones-.

Estos cuatro fondos suman más de un 5% en 12 meses, más del doble que la media de los mayores productos. En concreto, el más rentable, el de los empleados de Ibercaja acumula un 6,41% en este tiempo y a 10 años su rentabilidad anualizada es del 3,09%.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que cada fondo tiene una política de inversión distinta. "Ahora mismo no hay una comparativa homogénea de fondos, se explicitan rentabilidades con perfiles radicalmente opuestos. Como sector debemos hacer un ejercicio de transparencia y tener comparativas sobre fondos comparables, también en los fondos de promoción pública", señalaba José González, director de pensiones y previsión colectiva de Santander AM en una entrevista a elEconomista.es.

Los planes de los empleados de Banco Santander, Endesa, el de los Funcionarios de la Generalitat (el segundo por partícipes después del de los funcionarios del Estado) y el de los de Mapfre también ganan más de un 3% a 12 meses. El de Endesa es el que sobresale en este periodo entre los grandes del sector de la energía, seguido por el de Naturgy, con un 2,56%.

En el sector bancario, más allá de los empleados de Ibercaja, de Cajastur y de Santander, los siguientes que más retorno consiguen con sus planes en los últimos 12 meses son los de Abanca y los de Unicaja, en ambos casos también con cifras por encima de la media. El de CaixaBank, el mayor por patrimonio con 8.178 millones de euros bajo gestión, logra un rendimiento del 1,46%.

En último lugar en la banca se encuentra el producto gestionado para los trabajadores de Banco Sabadell, con una caída del 0,8%. De hecho, es uno de los únicos dos que aún arrastra pérdidas a un año entre los grandes. El otro es uno de los tres subplanes en los que ahora se divide el nuevo modelo para los empleados de Iberdrola, en función del ciclo de vida (se ajusta el riesgo a medida que se acerca la fecha de jubilación). Se trata de uno de los que gestiona BBVA, que se encarga de lo que son más conservadores -los de renta variable y activos alternativos corren a cargo de Mutuactivos-.

En estos últimos 12 meses, la bolsa europea ha logrado una importante revalorización, con el EuroStoxx 50 anotándose una subida del 27% a cierre de junio. También el índice mundial de bolsa de MSCI escala un 16,5%. En cambio, por la parte de renta fija, el índice global de deuda de Bloomberg aún arrastraba una caída del 1,3% a finales de junio.