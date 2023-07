'Cobas Iberia' se beneficia de un par de opas y sale de Sacyr y Repsol

En el primer semestre del año, Cobas Iberia cerró con una rentabilidad del 12,2%, inferior a la de su índice de referencia. Desde entonces, el fondo avanza hasta el 16,04%, y solo tiene por delante ya a cuatro fondos activos de bolsa española (Okavango Delta, Bestinver Bolsa, GVC Gaesco Bolsalíder y Fidelity Iberia). La gestora lanzada por Francisco García Paramés ha publicado su carta dirigida a partícipes correspondiente al primer semestre del año. En ella explica que apenas han realizado cambios en la cartera de este fondo, que se ha visto beneficiado por un par de opas.

"No hemos entrado en ninguna compañía y sólo hemos salido por completo de Sacyr y Repsol, aprovechando el buen comportamiento de sus cotizaciones. A cierre de junio, estas compañías tenían un peso conjunto entre el 3 y 4%", indican. En el resto de la cartera los movimientos más importantes han sido la desinversión parcial en Indra y Tubacex, y el incremento de posiciones en Almirall y Catalana Occidente.

Un elemento a su favor han sido las opas. Durante el último semestre han recibido cinco en dos de sus fondos: tres en la cartera internacional (Exmar, Gaslog y Taro) y dos en la ibérica (FCC y Applus, uno de los valores fetiche de los gestores value, y sobre el que Horos AM ha deshecho por completo la posición). "Las cinco ofertas que hemos recibido han sido muy lucrativas para nosotros, con rentabilidades que superan el 30% anualizado (salvo Exmar, con un 21% anualizado)", señalan.

En Cobas AM señalan que las compañías opadas representaban casi el 4% de las carteras internacional e ibérica. "Los importes de estas ventas los recibiremos próximamente. Al reinvertir estas cantidades entre compañías que ya tenemos y otras nuevas (...) generaremos valor adicional automáticamente. Con un potencial de reinversión superior al promedio de nuestros fondos, el valor de estos subirá otro 4%-5% solamente por este hecho", apuntan. El precio objetivo que dan a Cobas Iberia es de 247 euros, lo que supone un potencial del 122%.

Azvalor desvela sus últimos cambios

Otro fondo value que ha subido posiciones en las últimas dos semanas ha sido Azvalor Iberia, que está en la número once, con una rentabilidad del 14,4%. "En este semestre no ha habido ventas significativas en esta cartera y lo más importante es el aumento de exposición a Línea Directa y Catalana Occidente", precisan en su última carta a partícipes. Tanto Cobas AM como Azvalor AM han coincidido en subir el peso en la aseguradora.

A cierre del primer semestre las mayores posiciones de Azvalor Iberia son Tubacex, Técnicas Reunidas, Prosegur Cash, Mota Engil, Elecnor y Grifols. El mayor peso corresponde a Tubacex, "donde el equipo de gestión ha logrado hitos recientes importantes que auguran muy buenos resultados", subrayan.