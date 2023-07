Horos AM sale de Applus tras la opa de Apollo

Applus era una de esas compañías españolas con más presencia en las carteras de los gestores value. Pero la opa lanzada por Apollo hace unas semanas ha propiciado la retirada de gestoras como Horos AM, que en su última carta trimestral dirigida a sus partícipes explica que han procedido a vender su participación debido a su menor atractivo relativo frente a otras alternativas.

La desinversión en Applus se ha producido solo un trimestre después de su entrada. "Applus ha presentado una excelente evolución bursátil en el periodo, fruto del interés comprador de varias entidades de private equity", indica Javier Ruiz, director de inversiones. Este interés se terminaría materializando con la OPA lanzada por el grupo Apollo a un precio de 9,5 euros. "Por nuestra parte, pese a que entendemos que aún le quedaría algo de potencial a esta inversión, hemos procedido a vender nuestra participación en la compañía, dado su menor atractivo relativo frente a otras alternativas que hemos incorporado al fondo en este trimestre", detalla.

Además de la venta de Applus, también se han retirado de Vertu Motors debido a que la excelente marcha del negocio de concesionarios de automóviles británicos "ha llevado a su cotización en volandas hasta los máximos bursátiles que alcanzó el pasado año. Su menor margen de seguridad frente a otras alternativas presentes en cartera, como su comparable Pendragon, nos ha animado a desinvertir en la compañía", señala Ruiz.

Además, han reducido el peso de Alphabet y han entrado en Azimut Holding, un grupo financiero italiano con 85.000 millones de euros en activos bajo gestión, que además tiene una importante presencia internacional gracias a acuerdos con entidades financieras de países como Australia, Estados Unidos o Brasil, hasta suponer hoy estos mercados alrededor del 45% de los activos bajo gestión del grupo. "Uno de los aspectos que más nos atrae de esta inversión, es la total alineación de intereses entre los directivos y empleados y el resto de los accionistas", detalla. Su valoración también es atractiva, y ofrece una rentabilidad por dividendo del 6%. También han reinvertido, solo un trimestre después de su salida, en la compañía de servicios de datos para la industria del petróleo y del gas TGS.

En la gestora conocen muy bien las compañías españolas y eso se refleja en el fondo internacional, en el que han seguido incrementando el peso en algunas donde ven mayor discrepancia entre su valor y precio, como Talgo, AmRest Holding, Meliá Hotels Internacional y Elecnor.

Cambios en la cartera ibérica

En su fondo de bolsa española no se ha producido ninguna entrada nueva en el último trimestre, mientras que el incremento de peso más significativo ha sido en Meliá. Según explican en Horos AM, la compañía hotelera ha seguido con su recuperación de ocupaciones tras el fin de las restricciones mundiales por la pandemia del coronavirus y eso ha permitido a Meliá conseguir en el primer trimestre de 2023 unos ingresos incluso superiores a los del periodo equivalente de 2019, además de ir reduciendo su deuda, con la recuperación en la generación de caja en el negocio y la venta de activos hoteleros. "No obstante, pese a todo ello, el mercado sigue aplicando un exagerado descuento a Meliá sobre una valoración razonable de sus activos y de su negocio de gestión hotelera, por lo que hemos aprovechado la ineficiencia para incrementar nuestra posición", señala Ruiz.

Horos Value Iberia se revaloriza un 11,5% este año, según datos de Morningstar, hasta el 20 de julio; mientras que en un periodo de 3 años ofrece una rentabilidad anualizada del 18,8%, una de las más altas entre los fondos de bolsa española en este periodo. Horos Value Internacional obtiene, por su parte, cerca de un 10% este año y un 24% anualizado a tres años.