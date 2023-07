H&M logra una ventaja de 19 puntos con Inditex en bolsa

La historia más reciente de Inditex no deja de marcar récord tras récord. Sin embargo, en bolsa, su triunfo se ve ensombrecido pues, pese a ser una de las firmas más alcistas del Ibex 35 en el año, en el sector retail europeo se ve superada por una tradicional competidora: H&M.

En esta lucha de titanes -a nivel de valor de mercado están muy alejadas la una de la otra; concretamente Inditex supera en más de 81.000 millones la capitalización de H&M- la sueca está ganando, por el momento, el pulso bursátil con la gallega este año, pues con las ganancias que acumula, del 56,4%, logra aventajar a Inditex en 19 puntos porcentuales. No es la mayor distancia entre ambas este año, ya que H&M llegó a sacarle hasta 25 puntos a finales de junio, cuando ambas alcanzaban máximos anuales -aunque a 12 meses el comportamiento de la española sigue siendo casi cinco puntos superior-.

La subida de Inditex en bolsa no es escasa, ya que en estos ya casi ocho meses de 2023 sus acciones acumulan una revalorización del 37,3%, que le sirven, no solo para recuperar los 100.000 millones de valor de mercado, sino también para situarse como la tercera firma más alcista del Ibex 35 en 2023. Sin embargo, los expertos aún ven cerca de un 8% de potencial para Inditex, mientras que estiman que H&M casi ha agotado su recorrido. El liderazgo del sector europeo no recae, no obstante, sobre ninguna de ellas, sino sobre Marks & Spencer que avanza en el año un 66,8%. En 2023, la industria se alza un 28,4%, la más alcista del continente.

A nivel operativo, sin embargo, el comportamiento de Inditex es difícil de igualar. Tras registrar en 2022 récord de ganancias netas -pese al cierre de establecimientos en Rusia y Ucrania-, en 2023 sus cuentas volvieron a hacer historia, siendo su mejor primer trimestre a nivel beneficio y ventas.

La buena integración entre sus canales físico y online está siendo el catalizador: "La evolución de la empresa ha sido posible gracias a la óptima ejecución de una estrategia que ha estado impulsada por el intenso proceso de reestructuración de las tiendas, el enfoque en la digitalización y las sinergias que emergen de la integración del modelo de venta en tienda e Internet", apuntan desde Renta 4. Así, las estimaciones siguen siendo optimistas con Inditex y los expertos esperan que el beneficio neto de la compañía vuelva a batir récord en el cómputo de 2023, al registrar 5.021 millones de euros, un 22% más que el ejercicio anterior.

La actividad de H&M se vio fuertemente castigada por el aumento de los costes energéticos en 2022 y su beneficio neto llegó a caer hasta un 67% con respecto al de 2021. Ahora, el consenso de mercado que reúne FactSet espera que su negocio vaya recuperándose poco a poco y proyecta unas ganancias de 900 millones de euros, que equivaldría a un crecimiento del 183% sobre los 318 millones de beneficio de 2022. Sus resultados trimestrales en este ejercicio -que finaliza para H&M en noviembre- han logrado batir todas las expectativas del mercado. y desde Barclays ya ven para la firma "la luz al final del túnel".

Un nuevo trimestre histórico

Para conocer los resultados de Inditex del segundo trimestre habrá que esperar hasta septiembre -su ejercicio, el 2024, comienza en marzo-, pero el mercado ya augura que, al igual que el primero, esté volverá a ser un trimestre histórico. A nivel beneficio neto, las proyecciones apuntan a que la textil alcanzará los 1.236 millones de euros, un 20% más que el mismo periodo del año anterior. Sus ventas crecerán hasta un 12% interanual, superando los 9.000 millones.