El euro remonta un 9% en un año ante la inminente pausa de alzas de la Fed

El 2023 ha supuesto para el euro la recuperación de gran parte de lo perdido frente al dólar. La divisa estadounidense estuvo imbatible desde que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comenzó con la primera subida de tipos de este ciclo, mucho antes que el resto de grandes bancos centrales. Este ajuste en el precio oficial del dinero en Estados Unidos llegó a forzar al euro a perder la paridad en septiembre del año pasado y a marcar mínimos no vistos desde 2022.

Pero este reinado del dólar comenzó a flaquear en cuanto el Banco Central Europeo inició su propio ajuste y aunque no ha llegado a situar los tipos de interés tan altos como en EEUU, al menos por el momento, todo apunta a que el euro continuará aumentando su peso en el mercado de divisas. En lo que va de año el euro avanza frente al dólar casi un 4%. Dicho de otra forma, desde que el BCE arrancó con su primera subida de tipos, hace doce meses, el euro sube un 9% frente al billete verde.

Esta semana incluso recuperó los 1,12 dólares aunque al cierre de la misma se quedase por debajo. No obstante, las previsiones del mercado que recoge Bloomberg descuentan que volverá a alcanzar y traspasar esta referencia en el corto plazo. El motivo no es otro que la lectura de un BCE más agresivo cuando la Fed detenga sus alzas. Si se cumplen las estimaciones de las principales firmas de análisis, el presidente de la Fed anunciará un último ajuste de 25 puntos básicos al alza (la referencia se quedaría en el 5,5%). Y mientras, en Europa el mercado debate entre 25 o 50 puntos más. Sin embargo, se espera que Christine Lagarde deje los tipos altos durante más tiempo que la Reserva Federal.

Ahora, se espera que la rápida recuperación del euro derive en un lento avance hasta alcanzar niveles propios de primeros de 2022. "Si nos fijamos en los aspectos específicos de esta divisa, es difícil encontrar catalizadores más allá de las políticas del BCE", explicó el estratega de divisas del Banco de New York Mellon, Geoff Yu. Se espera que el Banco Central Europeo lleve el tipo de facilidad de depósito al 4% (la referencia está en el 3,5% actualmente) y que no vaya mucho más lejos, a pesar de las palabras pesimistas del banquero europeo Klaas Knot, por la evolución de la inflación subyacente en la eurozona que repuntó ligeramente con el último dato. "El sesgo del BCE podría inclinarse hacia arriba si los precios no caen a la velocidad esperada por la institución o si la tasa de desempleo se mantiene o cae por debajo del 6,5%", según estimó el experto de Bloomberg en política monetaria, Ven Ram.

El desajuste que se avecina entre la política monetaria europea y la estadounidense dejará al euro en los 1,12 dólares al cierre del año en curso, según el consenso del mercado. Y progresivamente irá escalando hasta alcanzar los 1,16 al cierre del 2025, donde ya se descuenta que los tipos de interés habrán caído desde los niveles actuales tanto para el BCE como para la Fed.

No obstante, el mercado de divisas va más allá de la relación entre el euro y el dólar. La libra esterlina, el franco suizo o el yen también condicionarán el precio de la moneda común de la eurozona. "Gran parte de la inspiración del euro de las últimas jornadas viene de una libra esterlina fuera de control y con una correlación entre ambas divisas de las más altas vistas hasta ahora", recogen desde Bank of America, que consideran que el euro (se cambia por 0,86 libras) ha tomado un papel más relevante para los inversores en un momento en el que el Reino Unido está sumido en una situación más difícil para el Banco de Inglaterra que la eurozona para el BCE.

Por otro lado, el euro saca al yen nipón un 12% en el año ante el inmovilismo del Banco de Japón. Y mientras su gobernador mantenga una política monetaria expansiva en el país el euro mantendrá su fortaleza.