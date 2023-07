Buy & Hold va a contracorriente de las grandes gestoras y cree que el rally de las bolsas seguirá

Buy & Hold, la firma de inversión fundada por Rafael Valera, Julián Pascual y Antonio Aspas, considera que el rally de las bolsas puede mantener su recorrido alcista en los próximos meses pese a la cautela de numerosas gestoras que prefieren mantenerse neutrales de cara a la segunda parte del año.

Los argumentos los encuentran en las ratios de valoración de la bolsa norteamericana que, a su juicio, frente a la creencia de que se encuentra cara, no sería así. "El S&P 500 cotiza a 18,5 veces beneficios, estimados para 2024, y de 16,8 veces para 2025, pero si excluimos del PER a Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla y Amazon, se reduce a 16,3 y 15 veces respectivamente, lo que está en línea con los multiplicadores históricos de 14 y 15 veces", aseguró Pascual, responsable de la cartera de renta variable en la presentación de la carta semestral.

Otro dato avala sus tesis: "Si miramos el S&P 600, el índice de los valores de mediana y pequeña capitalización, el PER baja a 12,5 veces", un nivel que no se veía desde el año 2008, cuando estalló la burbuja de las hipotecas subprime, lo que lleva a afirmar que "los mercados no están caros, en contra de lo que dice el consenso".

El gestor explicó que esta ratio baja incluso a las 10,7 veces, estimado para 2024, si se consideran los valores de mediana capitalización que incluyen en la firma en cartera, entre los que aparecen Vidrala, Catalana Occidente, CIE Automotive, Nagarro, SS&C, Alten, MYTFood, Ryman Healthcare, CarMax y Summerset. La gestora ha aprovechado el rally de las grandes tecnológicas para salir de estos valores durante el primer semestre.

Respecto a los fondos de renta fija, Rafael Valera insistió en la idea de que este año se podrán alcanzar rentabilidades de doble dígito en los fondos de deuda, un porcentaje que a su juicio solo podrán obtener los que ya estén ganando un 5%, como es el caso del B&H Lux Bonds y el B&H Flexible, el mixto de la gestora, que logra un 14%.

La crisis de Credit Suisse, detonada por la caída de varios bancos regionales norteamericanos asociados a Sillicon Valley, les permitió incrementar las posiciones en deuda subordinada financiera, un activo que venían comprando desde el año pasado y que ya representa una quinta parte de la cartera del B&H Bonds y del 23% en el mixto. En el semestre han apostado por emisiones de BBVA, CaixaBank, Ibercaja y Cajamar.

En el B&H Deuda, su fondo más conservador, el 90% de la cartera ya se encuentra en emisiones con grado de inversión.