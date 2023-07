Inditex repite como líder de la 'Fórmula 1 de la bolsa' aun con su cotización en máximos

Un año después de que comenzara la subida de tipos de interés para frenar la inflación vuelve a elEconomista.es, como cada año desde 2006, la Fórmula 1 de la bolsa española, en la que las doce grandes firmas del Ibex 35 han sido ordenadas por 17 casas de analistas atendiendo a las expectativas sobre el comportamiento de estas compañías en la bolsa para los próximos 12 meses. Esta prueba tiene como objetivo servir de guía al inversor en la bolsa a largo plazo y que conozca la opinión actual de los expertos sobre las mayores compañías cotizadas. Las doce grandes de esta edición que se enfrentaban entre sí son: Inditex, Iberdrola, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Ferrovial, Repsol, Cellnex, Endesa, Telefónica, Naturgy y ArcelorMittal (según su capitalización y número de accionistas). Las elecciones de los expertos consultados sitúan a Inditex a la cabeza en esta carrera e Iberdrola y Banco Santander se hacen con la plata y el bronce.

El año 2023 está siendo alcista en los mercados. Pese a los temores de una posible recesión a principios del ejercicio por el impacto de las subidas de tipos, la primera mitad del año ha mostrado mejores frutos de los esperados. El Ibex 35, incluso, ha presentado un primer semestre alcista, firmando a su vez su mejor primera mitad en 25 años, dejando al índice por encima de todos los demás del resto de la eurozona.

Las preferidas en el circuito

Entre las subidas Inditex es precisamente una de las destacadas. La firma que ha ganado la carrera a las demás en la Fórmula 1 de la bolsa está teniendo un buen recorrido desde que comenzó el 2023, al subir un 41%. Este avance la ha llevado a superar los 100.000 millones de euros de valor en bolsa por primera vez bajo la dirección de Óscar García Maceiras. Pese a este ascenso en el parqué, se mantiene como la favorita de los analistas entre las grandes del Ibex, después de que el año pasado ocupase ya el primer puesto en esta prueba. "Creemos que Inditex va a presentar muy buenos resultados y tiene vientos de cola que impulsarán su negocio", esgrimían desde Banco Sabadell, una de las firmas participantes, como justificación de su elección.

La empresa se está acercando a la valoración media de 36,56 euros del consenso de mercado que recoge FactSet, pero conserva un consejo de compra. Las previsiones apuntan a que en 2023 Inditex logrará cerca de 9.500 millones de euros de ebitda y 5.000 millones de beneficio neto. Desde JP Morgan señalan en un informe que "en el sector actual los motores esenciales para triunfar son la agilidad, flexibilidad, rapidez, una fórmula omnicanal ganadora y la innovación. Creemos que Inditex cumple estos requisitos, permaneciendo como la mejor en su clase, mientras persigue un enfoque dinámico tanto para su negocio físico como online y la integración de los dos canales", opinaban.

La segunda posición de la parrilla de la Fórmula 1 de la bolsa es para Iberdrola. La eléctrica logra remontar cuatro puestos respecto de la edición anterior, acelerón que se produce cuando la eléctrica se ha acercado a máximos históricos en bolsa. Según el consenso de mercado que recoge FactSet será la compañía del Ibex 35 líder de ebitda este año, con 14.400 millones de euros, es más, los expertos vaticinan que aumentará de forma progresiva durante los próximos cuatro años. "A medida que vemos que las tendencias en los mercados mayoristas se transmiten gradualmente a retail, vemos a Iberdrola registrando 8.600 millones de euros de ebitda en Generación & Suministro en 2025 gracias a una recuperación sostenible en el suministro de Reino Unido y la contribución de las nuevas adiciones de capacidad renovable, mientras que las redes deberían bordear hasta 8.000-8.100 millones de euros gracias al crecimiento del capex, la inflación y [la compra de] PNM", sostienen los analistas de JP Morgan. Hace tiempo que Iberdrola no sólo piensa en el mercado español. Su interés está centrado ahora en los mercados estadounidense, brasileño, australiano y británico. En un informe los analistas de Kepler Cheuvreux destacaban que "Iberdrola es líder mundial de la energía eólica marina, un mercado donde tiene una gran presencia".

La energética no es la firma de la clasificación de la Fórmula 1 de la bolsa con mayor potencial alcista (ver gráfico), aunque el mercado augura un recorrido a doble dígito para los próximos meses, del 10,8%.

La tercera compañía que entra en el podio de la Fórmula 1 de la bolsa es Banco Santander. La entidad financiera que preside Ana Botín se sitúa entre las tres favoritas de este circuito y no es extraño debido a los resultados que está alcanzado en este 2023, entre ellos una subida en bolsa de un 24,5%. La firma tiene una recomendación de comprar, de hecho se trata de la segunda mejor recomendación dentro del sector bancario español, e igualmente es por PER la entidad financiera más barata del mismo. En cuanto a su beneficio neto, batió récord el pasado 2022 y se espera que lo vuelva hacer en 2023 (pagando un PER de 6 veces por su previsión de beneficios en este año), incluso llegando a superar los 10.000 millones de euros en 2024.

Más bancos que interesan

No solo Santander se coloca entre las primeras posiciones de salida, sino que, además, los analistas eligen entre sus preferidos para los próximos meses también a CaixaBank y BBVA que ocupan el cuarto y quinto lugar para arrancar sus motores.

Si hay un banco que se ha beneficiado claramente de la subida de tipos en Europa ese es CaixaBank. La entidad financiera ya fue en 2022 la firma más alcista de todo el Ibex 35. Este año no repite pódium por el momento, pero sí que se anota ganancias por valor del 3,5%. Las dos alzas adicionales que el mercado descuenta para el BCE este año y unos tipos en el 4% hasta junio del 2024 (cuando se pronostica la primera bajada) hacen que se establezca también entre las preferidas. "Nuestra favorita en representación de la banca doméstica española es Caixa, castigada por lo sucedido en EEUU con la banca regional, algo injustificado en nuestra opinión", explican desde Gestconsult, una de las firmas participantes. "La subida de tipos beneficia más a CaixaBank ya que el core de su negocio está en Europa, el 90,8% de su negocio es España y el 6,6% es Portugal, mientras que BBVA tiene su principal negocio en México y América del Sur", añade Sergio Ávila, de IG.

Así, tras un 2022 en el que su fusión con Bankia siguió penalizando sus cuentas, CaixaBank logrará por segunda vez en su historia un beneficio neto de 4.000 millones de euros -ya los alcanzó en el ejercicio 2021-. El banco se cuelga, además, la mejor recomendación de compra de todo el sector bancario español y su dividendo es el que más renta en este 2023, un 8,1% concretamente. Con un precio objetivo medio establecido en los 4,70 euros por acción, tras sus ganancias este 2023, el mercado aún proyecta un crecimiento adicional del 24%.

Su negocio exterior en países como Turquía y México -donde la inflación está golpeando duramente- hace que BBVA esté más expuesta a un mayor castigo (o menor avance) por la subida de tipos de interés en la eurozona. Su beneficio neto rozará por primera vez en la historia de la entidad vasca los 7.000 millones de euros en ganancias netas, por las que actualmente se pagan múltiplos de 6 veces. "Los catalizadores clave para las acciones de BBVA incluyen el fin del periodo electoral en Turquía, independientemente del resultado, junto con datos positivos de los negocios en México y España, además de una posible nueva recompra de acciones", explicaban desde el equipo de análisis de Deustche Bank, recomendando la compra de los títulos del banco. El consejo de compra también es compartido por el consenso medio del mercado y con un potencial alcista del 18,7% para los siguientes meses -que se sumaría a la subida del 25,7% que ya experimenta en 2023- su dividendo es el segundo más rentable del sector bancario nacional, ofreciendo un rendimiento del 9,4%.

Los analistas consultados colocan a la cola de esta parrilla de salida a Cellnex, Naturgy y ArcelorMittal. "En la parte baja incluiríamos a energéticas, que pensamos se verán penalizadas por la incertidumbre económica y los potenciales efectos negativos de los tipos de interés, por su elevado endeudamiento. Como farolillo rojo situaríamos a ArcelorMittal, ya que como empresa cíclica se vería muy penalizada por una fuerte desaceleración o incluso recesión global", justifican desde Capitalia Familiar.