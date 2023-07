Acerinox convence a otro analista por su solidez en el mercado estadounidense

Acerinox no se encuentra entre los valores que más está aprovechando las subidas en bolsa este año, pero algunos analistas se muestran cada vez más optimistas con la compañía. Barclays ha elaborado un informe en el cual mejora la recomendación y la valoración de la acerera española. Dichas mejoras se sustentan en la solidez de la acerera en el mercado estadounidense, hecho que consideran que no está siendo valorado correctamente por los inversores. Es decir, el verdadero valor de Acerinox no está siendo recogido en el precio de la acción.

El equipo de análisis de Barclays ha cambiado su recomendación de mantener a comprar y ha incrementado el precio objetivo de 11,50 a 12,50 euros. No es la más optimista de las casas de inversión, ya que la valoración media se sitúa en los 13,29 euros, según Bloomberg. En lo que coinciden los analistas es en un consejo de compra mayoritario. Acerinox es la cuarta mejor recomendación de La liga Ibex, un ranking elaborado por elEconomista.es que combina los consejos de los analistas reunidos por FactSet y Bloomberg.

El último empujón de Barclays permitió a Acerinox sumar este lunes un 2,43% en bolsa, con lo que sube 5,76% desde que comenzó 2023, situándose en la decimonovena posición del selectivo español.

Para argumentar sus mejoras, desde Barclays subrayan cómo la firma puede beneficiarse de su presencia en Estados Unidos: "Los indicadores adelantados del lado de la demanda no son particularmente optimistas, ya que el PMI continúa con una tendencia a la baja y los mercados europeos del inoxidable siguen siendo muy débiles, pero creemos que los impulsores del lado de la oferta de EEUU tienen duración, debido a la preferencia de los compradores locales por comprar material nacional y los derechos antidumping, que mantienen a raya las importaciones más baratas". Desde Barclays ponen los resultados del segundo trimestre (que presentará el 26 de julio) como un importante catalizador para la compañía y vierten unas mejores perspectivas frente a sus homólogos, "ya que los precios al contado de Europa y EEUU siguen divergiendo". "Incluso después de asumir un programa de recompra del 6% en el segundo semestre, vemos que la deuda neta se reducirá a 150 millones (apalancamiento del 5%) a finales de año", añaden.