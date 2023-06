Los gestores 'value' ven el precio justo a pagar por Applus entre 12 y 15 euros

El pasado 4 de mayo la cotización de Applus se disparó en los últimos compases de la sesión al calor de los rumores surgidos en torno al interés por parte de algunos fondos de inversión (Apollo, Apax y el consorcio formado por I Squared y TDR) en hacer una oferta para adquirir la compañía. Al día siguiente, la propia empresa confirmó este interés, aunque matizando que no había, aún, una oferta en firme.

Sus títulos se quedaron cotizando por encima de los 9 euros que alcanzaron la sesión del día 4 y, desde entonces, un mes después, aunque no ha cristalizado una eventual oferta por parte de alguno de los fondos interesados, el precio de su acción se ha mantenido en el mismo entornode cotización.

Un precio todavía por debajo del valor que le otorgan los gestores de sesgo valor, que la suelen tener en cartera, que sitúan su valoración entre los 12 y los 15 euros por acción, según las firmas consultadas por elEconomistas.es. La opa en sí, acabe o no en exclusión de la bolsa de la empresa opada, recuerdan los expertos, "es un proceso largo, complejo y costoso, que exige un gran volumen de recursos y de financiación".

En un primer momento, las fuerte subida del precio de sus títulos se comió casi todo el potencial que el consenso de analistas le daba a la compañía catalana. Sin embargo, las firmas de análisis que la siguen han ido mejorando sus valoraciones que, de media, ya se sitúan en los 10,17 euros, la mayor desde el mes de octubre. Esto implica un recorrido al alza del 14% desde los niveles actuales. Desde que comenzó el curso, sus títulos rebotan cerca de un 40%, aunque más de la mitad de este rebote ha llegado en este último mes, tras comenzar los rumores de opa. Ese viernes el título alcanzó máximos de dos años, por encima de los 9,2 euros y, desde ahí, la acción ha corregido algo más de un 3%.

En la mira de los 'value'

En Trea AM recuerdan que "cuando salió a bolsa valía 15 euros y desde entonces el negocio ha crecido en volumen y calidad de forma sostenida, por lo que cualquier precio por debajo de este nivel no reflejaría suficientemente el valor del negocio". Desde Horos AM apuntan que, "dado que partimos de niveles muy bajos, nos cuesta ver una OPA a un precio cercano a lo que debería valer, entre un 40 y un 60% superior al actual".

"La incertidumbre en torno a la renovación de la concesión de Idiada es el principal freno que ha tenido su cotización; sin embargo, analizando los múltiplos a los que cotizan sus competidores, cualquier precio de venta debería situarse entre los 10 y los 12 euros", apunta Antonio Manzado, responsable de renta variable de Santalucía AM. En este sentido cabe recordar que aunque cuando se habla de Applus muchos lo identifican con una empresa dedicada a las ITV, este segmento solo supone el 22% de los ingresos. El negocio de Idiada pesó el año pasado un 14% por lo que la no renovación de la concesión tendría ese límite en el impacto. No obstante, los expertos creen que parte con clara ventaja para conseguir la renovación el año que viene. "Consideramos que Applus es la compañía mejor posicionada desde el punto de vista técnico para la renovación de la concesión, aunque no podemos ignorar el riesgo asociado de no ganarlo", explican desde Renta 4. "Pero incluso ajustando nuestras valoraciones sin Idiada, Applus tiene un precio objetivo de 11,50 euros", agregan.

En Metagestión también argumentan que está infravalorada y que no se está contabilizando "su crecimiento orgánico y su capacidad de realizar pequeñas adquisiciones, lo que unido a la mejora que esperamos en márgenes, nos hace valorarla, como mínimo, en los 12 euros para ser adquirida". Algo por encima de los 13 euros la sitúa Santiago Cano, gestor del Iberian Value de Dux, que aplica un múltiplo de 15 veces a la generación de caja, aunque no cree factible que los fondos alcancen ese precio "al no existir un accionista de control y cotizar a niveles tan deprimidos".