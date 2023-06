Los valores de crecimiento 'florecen' de nuevo en 2023 pese al alza de tipos

Como hacer los propósitos de año nuevo cuando finaliza diciembre, es un clásico que para comenzar el nuevo curso en los mercados los analistas hagan sus particulares previsiones sobre el tipo de activos que lo hará mejor o peor durante el año. Muchos de estos análisis parten de la disyuntiva entre los valores ligados al crecimiento, o growth o aquellos que tienen más en común con la inversión en valor, o value. Básicamente unos apuestan por valores con multiplicadores más altos cuyas previsiones son de un crecimiento muy alto en el más corto plazo mientras que otros prefieren títulos bastante castigados, muy baratos, que están injustamente infravalorados por el mercado.

Estas previsiones se hacen en función de muchos factores pero uno de los principales es el ciclo de tipos de interés. Sobre la teoría, cuando suben los tipos, las compañías con múltiplos altos deben sufrir más que el resto. Sin embargo, este año no está siendo así ya que la fortísima recuperación del sector tecnológico ha hecho que la inversión growth crezca y florezca mucho más que el value. En este sentido, el índice MSCI World Growth se anota casi un 20% en el año mientras que el MSCI World Value cede un 3% desde el primero de enero.

"La idea de que el growth lo hace peor cuando suben los tipos de interés no es fruto de una causalidad directa si no que depende de cuál es el punto de valoración inicial de las compañías consideradas de este grupo una vez que comienzan los ciclos de subidas de tipos", explica Antonio Aspas, consejero y socio fundador de Buy & Hold. "Por eso, cuando el growth ha estado caso, lo ha hecho mal una vez que han comenzado las alzas de tipos, ya que cualquier duda en torno al rimo de crecimiento de la economía penaliza su evolución; no obstante, las grandes tecnológicas de verdad tienen caja neta positiva y, frente al discurso de que unos mayores tipos de interés penalizan a las firmas más endeudadas, estas grandes tecnológicas deberían verse favorecidas puesto que sus reservas de capital podrían empezar a generar rendimientos positivos", agrega Aspas, que concluye que "aunque en el contexto actual hay sectores muy baratos como las petroleras o los bancos, un cambio de ciclo de los bancos centrales no tendría que ser motivo suficiente para rotar carteras, si no más bien un análisis detallado de cada compañía concreta y su potencial".

El año pasado sí se cumplió la lógica del mercado. El índice que engloba a las grandes de la inversión valor cedió menos de un 10% frente al 30% que se dejaron las compañías de crecimiento. En 2021 la evolución fue pareja, pero en 2020, en plena pandemia, el growth, esencialmente a costa de las compañías tecnológicas, le sacó 35 puntos al value.

"A partir de ahora esperamos un deterioro macroeconómico y, por eso, una peor evolución de los valores cíclicos frente a los defensivos y del value frente al growth", explican en Bank of America. "A medida que bajan las expectativas de tipos de interés, favorecemos los valores de crecimiento con márgenes de beneficio sólidos y sostenibles y buscaremos oportunidades en empresas tecnológicas de gran capitalización", señalan en Federated Hermes.

"Uno de los catalizadores para estos valores tecnológicos ha sido la presentación de resultados del primer trimestre, donde han mostrado una mayor eficiencia de costes, llevando a los analistas a mejorar sus previsiones para el conjunto del año después de meses de deterioro", explican en Julius Baer. "Las acciones de valor tienden a correlacionarse positivamente con una mayor inflación y eso es algo que vimos durante 2022 con el incremento de las materias primas y los tipos de interés, pero puede venir otro impulso si el ciclo de tipos no ha acabado y la demanda no se reduce pese a la subida de los precios", concluyen en WisdomTree.

Si analizamos los valores que más ponderan en este índice de MSCI, coinciden con las grandes tecnológicas. De hecho, en el Top 10 solo aparece una europea, que es Nestlé. En todo caso, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet acumulan revalorizaciones este año que superan el 35%. Caso aparte es el de NVIDIA, que ha más que doblado su valor gracias al anuncio de una nueva tecnología clave para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Todas estas reciben una recomendación de compra.

Los mejores fondos

El tirón de las compañías de crecimiento en bolsa se nota también en las rentabilidades de los fondos de inversión centrados en ellas. Son mucho más rentables este año que los que se enfocan en las compañías value. Según datos de Morningstar, en España se venden unos 460 fondos de bolsa global estilo growth, y en el año consiguen una rentabilidad media del 10,4%, que contrasta con el 3,9% que logran los value.

Entre los fondos accesibles al particular, que cuentan con al menos tres estrellas Morningstar sobre un máximo de cinco, algunos ganan, incluso, más de un 18% en 2023. El que más sube es Invesco Global Focus Eq Z EUR Acc, que obtiene un 22,58% en el año. Es de gestión activa, y según la última información disponible está expuesto, sobre todo, a Estados Unidos, que representa casi un 60 de la cartera. En cuanto a sectores, el de salud, productos de consumo no básico y servicios de comunicaciones son los que más pesan, más de un 20% en cada caso; mientras que sus cinco mayores posiciones se encuentran en Meta, Hermes, Amazon, Alphabet y Mastercard.

Hay un fondo más que escala casi un 20% este año y es MainFirst Global Eq Unconstrained, un fondo de acciones global que está completamente invertido en todo momento y se centra en buscar los futuros ganadores en ciertas tendencias estructurales, como puede ser la digitalización, la automatización o la descarbonización. En este, el peso de la bolsa americana es inferior, y aún así supone un tercio de la cartera. Está también expuesto a China, Francia, Suiza y Japón, por ese orden.

A más largo plazo, la pelea por ver quién lo hace mejor (los fondos growth o los value) está más reñida. Los primeros han conseguido rentabilidades anualizadas del 7,35% en los últimos cinco años frente al 6,13% de los segundos. El fondo growth más rentable en este plazo, de los que cumplen con los requisitos comentados anteriormente, se encuentran GS Global Sust EQ-R Dis, BAM 30 Global Leaders Equity IC y Seilern World Growth EUR U R, con una rentabilidad anualizada de al menos el 12% en cada caso.