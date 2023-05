¿Miedo al techo de deuda? El bono de EEUU abre una nueva oportunidad de entrada

Estados Unidos vive una cuenta atrás desde hace semanas. Se aproxima el día X. Demócratas y republicanos se enfrentan cada cierto tiempo a la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el techo de deuda para no abocar al país a un incumplimiento de sus pagos. Ese techo de deuda es la cantidad máxima de dinero que el Tesoro de Estados Unidos puede pedir prestada, y para garantizar esta disciplina fiscal se exige que sea el Congreso el que apruebe un nuevo tope. La espera está creando incertidumbre en los mercados financieros, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ante las graves consecuencias que supone dilatar un acuerdo e incluso que este no se produzca. Pero también abre otra oportunidad única para posicionarse en la renta fija más segura del mundo, según opinan varios expertos consultados.

Las rentabilidades de la deuda a corto y largo plazo han repuntado en las últimas semanas ante la tensión generada en las negociaciones; los mensajes hawkish de los miembros de la Reserva Federal tampoco han ayudado. El mercado ya exige más de un 3,8% a los bonos soberanos estadounidenses a 10 años, 40 puntos básicos más que a principios de mes. El escenario a corto plazo es todavía incierto, pero incluso en el poco probable desenlace sin acuerdo -algo que se ha ido descartando en las últimas horas, en las que se ha impuesto el optimismo ante un acuerdo muy próximo-, los bonos vuelven a ofrecer retornos interesantes para el inversor que piense en el largo plazo. Aunque los precios puedan moverse, quedarse a vencimiento supone cobrar cupones atractivos con la casi seguridad de que se recuperará la inversión.

"Comprar deuda estadounidense con rentabilidad cercana al 4% parece una buena oportunidad porque ofrece un retorno muy superior a la rentabilidad por dividendo de la bolsa estadounidense, y con mucho menor riesgo. Si finalmente hubiese un accidente de impago, la deuda sufriría mucho en el corto plazo, pero también lo haría la bolsa", opina Pablo Gil, estratega jefe de XTB, quien explica que incluso si finalmente hay una recesión en Estados Unidos "los bonos subirán mucho de precio". El experto subraya que "desde 2007 no habíamos tenido la oportunidad de invertir en activos de bajo riesgo con estas rentabilidades, por lo que creo que es una oportunidad que no hay que dejar escapar".

De igual forma, para Jesús Sáez, responsable de Mercados de Capitales para Iberia de Natixis, "el nivel que presenta el bono estadounidense a 10 años, en el entorno del 3,80% ahora, sí que podría representar un nivel atractivo de entrada, siempre que entendamos que las negociaciones para incrementar el techo de deuda son un factor coyuntural y de temprana solución, y que, por mucho que a la Fed le pueda quedar algún aumento de tipos más, nadie duda de que estamos en los albores de una nueva etapa", explica, apuntando a que tarde o temprano la Fed moderará los tipos.

No obstante, el mercado ha empezado a descontar esta semana una nueva subida en el mes de julio y algunos expertos prefieren esperar un poco más para entrar. Es el caso de Goyo Oyaga, socio director de la gestora Welcome AM, quien cree que es mejor esperar hasta el entorno del 4-4,20%. "Tenemos claro que la Fed no va a bajar tipos este año. Estamos cerca del techo de los tipos, y puede que haya un incremento más, pero creemos que no los van a bajar este año. Van a parar y ver cómo reacciona la economía después de una subida tan rápida", explica. "En este contexto", continúa, "a medida que se dejen de descontar estas bajadas de tipos, el bono aumentaría su rentabilidad, y creemos que puede llegar a niveles de entre el 4% y el 4,20%", destaca. "Ahí es donde nosotros, después de muchos años sin coger duración, empezaríamos a coger algo, pero con prudencia", avisa.

Para Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance, la clave del techo de deuda está en si terminase generando un deterioro en la calificación de crédito de Estados Unidos para las agencias de calificación. "La subida de rentabilidad que hemos visto este mes en el bono americano no tiene tanto que ver con las perspectivas de subidas de tipos de la Fed, sino con la posible recalificación crediticia de Estados Unidos, de la cual ha advertido Fitch. El bono americano en estos niveles es atractivo si se soluciona la cuestión del techo de deuda, pero no lo sería si el país entra en default. Si se llega a un acuerdo, el bono es muy atractivo, pero sería peligroso entrar si no hay acuerdo", señala. Sin embargo, si el inversor tiene un perfil temporal de más largo plazo, Alvargonzález considera que la rentabilidad a vencimiento actual ya es interesante para entrar. "A largo plazo sí es atractivo, ya que Estados Unidos querrá evitar el impago a sus acreedores", señala.

Enrique Lluva, director de renta fija en Imantia Capital, analiza la rentabilidad real (descontando la inflación) que ofrece el título, y la compara con las de otros bonos soberanos, para valorar si es interesante entrar en estos niveles. "El interés nominal del bono americano se compone del 2,26% del breakeven de inflación, y un 1,53% de tipo real, para alcanzar ese 3,8%. Ese 1,53% es el interés real y establece, aproximadamente, el potencial de crecimiento de la economía estadounidense, algo que es bastante razonable", indica. "Si se compara con el bono alemán, por ejemplo, este último ofrece una rentabilidad real 15 veces inferior a la del americano: un 0,1%", añade.

Además de comprar directamente bonos estadounidenses, sin olvidar que se asume el riesgo del tipo de cambio, existe la opción de posicionarse a través de fondos. La mayoría de fondos activos diversifican con otra deuda, pero entre los más expuestos al Tesoro de EEUU destacan Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR, Mutuafondo Dólar L, BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl C, Sabadell Dólar Fijo Cartera y HSBC GIF US Dollar Bond por su rentabilidad anualizada a 5 años, según datos de Morningstar.