¡Hasta aquí el objetivo mínimo esperado!

A lo largo de los últimos meses he repetido de forma incansable, y los suscriptores del maravilloso servicio que es Ecotrader pueden dar fe, que me sorprendería mucho que las bolsas europeas pudieran desarrollar una corrección sensible y sostenible en el tiempo mientras el DAX 40 alemán no alcanzara la zona de resistencia histórica de los 16.300 puntos, que es la que frenó las subidas tanto el año 2021 como en el 2022 y que es la análoga a los 4.400/4.415 puntos del EuroStoxx 50.

Pues bien, esta resistencia ha sido finalmente alcanzada y es por ello que a partir de ahora ya no tengo la tranquilidad que tenía hasta esta semana.

Esto no significa que las bolsas del Viejo Continente no puedan seguir subiendo, pero sí que me obliga a estar ojo avizor ante cualquier signo de debilidad y de ahí que a partir de ahora sea partidario de ajustar las referencias de stop más agresivas, que serán las primeras en saltar y en alertarnos de que la tendencia alcista en la que nos encontramos podría necesitar un merecido descanso.

Análisis técnico estratégico del Dax 40

Cuando les hablo de descanso piensen que supondría asistir a otro susto que podría ser similar al último que vimos en marzo. En este sentido, el soporte que sugiero vigilar se localiza en los 15.850 puntos del DAX 40. Su cesión supondría el cierre del hueco de ruptura del lateral que acotó la consolidación de las últimas cinco semanas y la pérdida de los mínimos de la semana pasada, algo que no tendría ningún sentido en un contexto de fortaleza.

No solamente en Europa se han alcanzado los objetivos mínimos de subida ya que al otro lado del Atlántico el Nasdaq 100 está superando los máximos que marcó en agosto del año pasado en los 13.720 puntos, que era el objetivo que de forma insistente vengo señalando que había que buscar desde comienzos de año, cuando les comentaba que no había que dar por muerta la tecnología ni pensar que era el patito feo.

Superado ese objetivo mínimo no me sorprendería que fuera a buscar los 14.350/14.630 puntos, que se encuentra a un 5%. Ahí sería partidario de recoger beneficios parciales.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100