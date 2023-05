Europa choca con los máximos del año con más por perder que ganar en adelante

El EuroStoxx 50 traspasó los 4.400 puntos en la última jornada de la semana, pero solo fue un espejismo dado que el índice europeo no consiguió mantener los máximos del año al cierre del viernes (se quedó en los 4.395 puntos). No obstante, el Sell in May no se impuso en el cómputo semanal ya que el mercado está viendo cómo las compras se están imponiendo en las bolsas mundiales después de una semana en la que Europa se ha anotado un 1,8% que ha llevado al EuroStoxx 50 a quedarse a un 4% de los altos previos a Lehman Brothers. No obstante, ha sido el Nasdaq el índice que ha protagonizado las mayores subidas, del 3%, desde el lunes, en mitad de las negociaciones por el techo de deuda en EEUU.

"Si hace unas semanas ya advertíamos de que la ecuación rentabilidad/riesgo no era atractiva, ahora menos, una vez que el Dax alemán ha alcanzado la resistencia histórica de los 16.300 puntos que es la que frenó las subidas tanto en 2021 como en 2022 y que es análoga a los 4.400 puntos del EuroStoxx 50", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Esta resistencia ha sido finalmente alcanzada y es por ello que a partir de ahora ya no tengo la tranquilidad que tenía hasta esta semana", añade. "Esto no significa que las bolsas del Viejo Continente no puedan seguir subiendo, pero sí que me obliga a estar ojo avizor ante cualquier signo de debilidad. A partir de ahora soy partidario de ajustar las referencias de stop más agresivas, que serán las primeras en alertarnos de que la tendencia alcista en la que nos encontramos podría necesitar un merecido descanso, que supondría asistir a otro susto parecido al de marzo", continúa.

Al otro lado del Atlántico el Nasdaq 100 superó los máximos de agosto del año pasado, "que eran el objetivo que de forma insistente vengo señalando que había que buscar desde el comienzo de año, cuando les comentaba que no había que dar por muerta la tecnología ni pensar que era el patito feo; superando ese objetivo, no me sorprendería que fuera a buscar los 14.350/14.630 puntos, donde recomendaría recoger beneficios parciales", concluye.

Por valores, el turismo vuelve a tener un lugar privilegiado y Meliá cierra la semana como la compañía más alcista del Ibex, con una subida del 8,5%. Unas ganancias que la dejan con una subida anual de casi el 27%, un ranking donde también es la cuarta más alcista. Banco Sabadell es la siguiente, con un alza semanal del 4,3%, y Grifols, que consolida su buen ritmo mensual (donde es también la más alcista) y cierra este top 3 con un 3,7%.

Al otro lado de la tabla está Enagás, que es la más bajista con pérdidas que rozan el 6%. Acciona Energía y Naturgy son las siguientes, con sendas caídas de 3,05% y 2,62%. Y gran parte de su caída se explica en el desplome de los precios del gas en sus futuros cotizados.

El precio de la cotización del TTF holandés (la cotización de referencia del gas en el Viejo Continente) no deja de ahondar sus mínimos. Esta semana, la materia prima vuelve a desplomarse por encima del 8% y ya acumula siete semanas con cómputos bajistas. Durante estos últimos cinco días, el gas ha descendido por primera vez desde julio de los 30 euros por MW/h (pese a recuperarlos este viernes) y sus pérdidas anuales ya superan el 60%. Y aunque se mantiene la volatilidad del precio del petróleo el barril Brent ha conseguido romper su racha de cuatro semanas a la baja al cerrar esta semana con un alza del 1,8% en los 75,6 dólares.

Mientras, el mercado de divisas y la renta fija se guiaron en la semana por la evolución del envite entre demócratas y republicanos por el techo de deuda en Estados Unidos. Por un lado, el euro cede terreno frente al dólar desde el pasado lunes aunque al cierre semanal consiguió situarse sobre los 1,08 dólares. Y en el mercado de deuda el bono estadounidense a diez años recuperó el 3,7% después de subir su rentabilidad en 20 puntos básicos desde el lunes.

Y es que a pesar de que el mercado baraje ahora que se pueda alcanzar sin dificultades un acuerdo para ampliar el límite de financiación en el país no se descarta que la Reserva Federal pueda realizar una nueva subida de tipos en junio tras los últimos datos macroeconómicos. Según Bloomberg, las probabilidades de que la Fed amplíe su tipo de referencia en su próxima cita ha crecido al 40%.

Esto tuvo su reflejo en el mercado europeo donde el bono alemán alcanzó el 2,43% en el mercado secundario y el 3,47% para el español a diez años.