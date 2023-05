Los fondos y acciones para invertir en las temáticas más rentables

Seis tendencias han generado rentabilidades superiores al 40% en los últimos cinco años, analizamos a través de qué compañías y fondos de inversión se puede acceder a ellas.

Los fondos temáticos, que tratan de capitalizar tendencias de crecimiento secular, han atraído grandes cantidades de dinero en los últimos años. Europa es el mayor mercado para los fondos temáticos, con un 55% de los activos, según Morningstar. Pero detrás de las narrativas fáciles de entender que caracterizan a este tipo de productos hay otra realidad a tener en cuenta, y es que a largo plazo tienden a comportarse peor que los índices de referencia y sus rendimientos se generan con mayor volatilidad por lo concentradas que están sus carteras, según se desprende de algunos estudios realizados por este proveedor en los últimos años. "Los inversores que estén pensando en fondos temáticos deberían pensar largo y tendido si un tema concreto tiene mérito de inversión a largo plazo o si es un espejismo", recomienda Kenneth Lamont, analista de fondos de Morningstar.

Hay que huir de modas pasajeras porque algunas tendencias envejecen mal, pero eso no significa que no se generen oportunidades. Según datos de Morningstar, que dispone de una herramienta que permite analizar el comportamiento de cada tendencia a largo plazo frente a un índice de referencia, hay seis temáticas que han ofrecido rentabilidades superiores al 40% en los últimos cinco años, que están llamadas, todavía, a dejar su huella en el futuro.

Se trata de la transición energética, la nanotecnología y nuevos materiales, la movilidad futura, la robótica y la ciberseguridad.

Cómo invertir

Además, Morningstar identifica las diez compañías que más se repiten en las carteras de los fondos de inversión en cada área. De ellas, elEconomista.es ha seleccionado las tres empresas con mejor recomendación para el consenso de mercado.

Otra alternativa es invertir vía fondos. Este proveedor también ofrece una lista con los productos más puros en cada tendencia, es decir, con más compañías beneficiadas de una temática, que están disponibles a la venta en España. En algunas tendencias solo ofrece una alternativa. Cuando no es así, y son varias, el criterio que se ha tenido en cuenta para seleccionar los fondos ha sido el patrimonio. Se han elegido los tres de mayor tamaño entre los cinco más expuestos a una temática.

Transición energética

Desde hace años todos los sectores se han visto obligados a adaptarse a un nuevo paradigma que busca ralentizar el cambio climático y los inversores cada vez más tienen en cuenta lo que las compañías hacen en este sentido. En los últimos cinco años esta tendencia de inversión ha sido la más rentable, según los datos de Morningstar, con un 47%. Esto se vio acelerado por la crisis del Covid y, sobre todo, por los fondos que de ahí surgieron por parte de las grandes autoridades para cambiar el modelo de producción y fomentar la recuperación de una economía cada vez más verde.

Dentro de este cambio, las empresas dedicadas a la generación de energía tienen un papel protagonista. Las petroleras se tienen que reconvertir poco a poco y las utilities están modificando también poco a poco sus fuentes de generación. No obstante, de forma paralela, han ido surgiendo empresas nativas de estos procesos, como son las compañías especializadas en energía fotovoltaica o eólica, que son precisamente aquellas que aparecen como los valores más presentes dentro de los fondos dirigidos a aprovecharse de estas tendencias. "La energía solar siempre ha sido atractiva y su tendencia de crecimiento continuará ya que es la energía que tiene un menor coste de producción", explican en JP Morgan. "La incertidumbre geopolítica de los últimos meses ha hecho aflorar la vulnerabilidad que existe en la obtención de energía fósil, aunque todavía se requieren mejoras en cuanto al almacenamiento de la electricidad", agregan.

La firma que recibe la mejor recomendación es la israelí SolarEdge Technologies, cotizada en Wall Street. La compañía es un proveedor de optimizadores de energía, inversores solares y monitorización de plantas fotovoltaicas. Su capitalización en bolsa ya supera los 17.000 millones después de revalorizarse más de un 350% en el último lustro. Pese a esta fuerte subida, el consenso de analistas que recoge FactSet le da un potencial adicional del 27%. "Pensamos que es una compañía bien posicionada para ganar cuota de mercado en el segmento de la energía solar residencial, con posibilidades de operaciones corporativas; debido a su gran tamaño y a haber sido incluida en el S&P 500, es una de las vías más populares para invertir en este subsector", comentan en JP Morgan.

"Estamos ante el comienzo de la transición energética a nivel global, cuyo proceso requiere inversiones de enormes magnitudes, lo que beneficiará a numerosas empresas en bolsa", explican en Mutuactivos. Esta gestora cuenta con un fondo específico en esta temática, Mutuafondo Transición Energética, que invierte en empresas cuyos negocios apuestan por un futuro más sostenible y cuya actividad contribuye, directa o indirectamente, a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. El fondo invierte en tres grandes grupos de empresas: energías renovables, con representantes como Iberdrola, First Solar y Grenergy; electrificación y movilidad, donde las apuestas más claras Alstom, CAF o Zaptec, con líneas de negocio relacionadas con la electrificación y el transporte sostenible; y eficiencia energética, donde se encuentran SIKA o Deceuninck. A estos tres grandes bloques se unen otros temas trasversales como el hidrógeno, las baterías y la digitalización. Este fondo es, de los seleccionados, el que mejor se comporta en el año. Las otras dos opciones para adentrarse en esta tendencia son Luxembourg Selection Active Solar A y Quaero Capital Accesbl Cl Eng A.

Nanotecnología y nuevos materiales

Pegamentos, adhesivos, baterías, productos sanitarios, pinturas, construcción, digitalización, alimentación... son algunos de los productos finales donde terminan los materiales y las adaptaciones de ellos que hacen en Cabot, que es la empresa que recibe la mejor recomendación de la tendencia que engloba nanotecnología y nuevos materiales, que ha conseguido rentabilidades de más del 43% en los últimos cinco años. Como Cabot, son muchas las compañías dedicadas al diseño y fabricación de materiales para los nuevos usos que la industria necesita, tanto tecnológicos como para nuevos elementos cada vez más importantes, como las baterías.

En concreto, las acciones de Cabot apenas se anota un 3% en lo que va de año y recibe un 35% de potencial alcista por parte del consenso de analistas de Bloomberg. De hecho, todas las recomendaciones que recibe son de compra. "Está habiendo un ajuste del exceso de inventarios que se ha acumulado durante los últimos dos años; sin embargo, Cabot es el líder mundial en el segmento de los materiales de carbón negro, material cuyo precio ha subido mucho por el boom del coche eléctrico", exponen desde JP Morgan. Desde Deutsche Bank creen que "Cabot es una de las historias más visibles y atractivas de crecimiento en el sector químico, y además cotiza a múltiplos muy atractivos teniendo en cuenta el potencial de las baterías".

Otras compañías que aparecen recurrentemente en estos tipos de fondos son Onto Innovation y Meta Materials. La primera de ellas tiene su posicionamiento en semiconductores mientras que la segunda fabrica materiales industriales de precisión para el sector óptico o el sanitario, entre otros.

La propuesta en fondos para invertir en esta tendencia se centra en la parte de los nuevos materiales. El producto en concreto se llama RobecoSAM Smart Materials Equities e invierte en empresas que ofrecen productos y servicios que sustituyen a materiales y procesos existentes así como en los ganadores estructurales de toda la cadena de valor de los materiales. Según apuntan en la gestora, los ámbitos más interesantes y de mayor crecimiento son la movilidad eléctrica, la robótica y los materiales ligeros.

Sus cinco mayores posiciones son National Instruments Corp, PTC, IPG Photonics Corp, Onto Innovation, y Teradyne, y en el año avanza más de un 7,5% (ver gráfico). A largo plazo, sus rentabilidades también son positivas. A cinco años, ha generado una rentabilidad anualizada del 5,98% para sus partícipes, que crece al 8,77% en un periodo de diez años.

Su gestor es Pieter Busscher, que lleva en la gestora desde 2007 y está especializado en oportunidades de crecimiento sostenible en los ámbitos de nuevos materiales, tecnologías eficientes, reutilización de recursos y nuevas soluciones de movilidad. En su opinión, "las compañías eficientes en los ámbitos de materiales de construcción, software 3D, el Internet de las Cosas y robótica, presentan atractivas oportunidades de inversión", mientras que en el conglomerado de reciclado y sistemas circulares, que se centra en la reutilización y reconversión de plásticos, "existen buenas oportunidades de llegar a modelos de negocio más circulares".

El fondo está etiquetado como artículo 9, los más puros en sostenibilidad según la clasificación de la Comisión Europea, ya que persiguen objetivos concretos ambientales, sociales o de gobierno corporativo).

Baterías

La estadounidense suele ser la nacionalidad de la gran mayoría de las compañías cotizadas presentes en los grandes fondos mundiales. Sin embargo, en la tendencia de inversión de las baterías eléctricas el país que muestra el mayor liderazgo es Corea del Sur. Las tres mejores recomendaciones de entre las firmas más presentes en los fondos especializados son coreanas.

Las baterías cada vez serán más necesarias en todos los procesos industriales. No sólo son el elemento clave para la movilidad sostenible (coches eléctricos, motos, bicicletas, autobuses...etcétera), sino que jugará un papel fundamental en la transición verde como forma de almacenamiento de las energías renovables. "El proceso de descarbonización está evolucionando a medidas que las empresas y los gobiernos amplían sus esfuerzos de sostenibilidad a una gama más amplia de tecnologías limpias", explican desde MainFirst Asset Management. "Después de las energías renovables el sector del transporte se está convirtiendo en el segundo mayor emisor de CO2 y aquí las innovaciones van en aumento, con los vehículos híbridos, sus baterías y las materias primas que requieren", añaden. "Las baterías también están ganando importancia en el sector energético y aquí se presta especial atención a la energía eólica y solar, para las que la posibilidad de almacenar energía supone un cambio de paradigma como cuando en 2011 se aceleró el cambio hacia las energías renovables después del accidente nuclear de Fukushima; ahora, la guerra en Ucrania marca otro punto de inflexión crucial para el sector energético", concluyen.

En este contexto, la empresa que los analistas han señalado como su favorita es L&F, fabricante de baterías que es proveedora de grandes automovilísticas como Tesla, con la cual, de hecho, este mes de febrero, firmó un contrato de 2.900 millones de dólares para ser su proveedora de cátodos hasta diciembre de 2025. Además, cuenta con un nuevo viento de cola después de que Biden anunciase un programa para reducir las importancias desde China.

Otras compañías del sector que también cuentan con una recomendación clara de compra son LG Energy Solutions y Samsung SDI.

A nivel fondos, existe un ETF que se centra en esta tendencia y se llama Global X Lithium & Battery Tech, que invierte en el ciclo completo del litio, desde la extracción del metal y el refinado, hasta la producción de baterías. Su propuesta pivota sobre el hecho de que la tecnología de las baterías de litio es esencial para el auge de los vehículos eléctricos, el almacenamiento de la energía renovable y los dispositivos móvil. Su teoría es que "es poco probable que veamos un sustituto para el litio en el corto plazo", señala Alec Lucas, analista de Global X. "Si bien las alternativas como el ion de sodio o el hidrógeno podrían ayudar en los esfuerzos de descarbonización, no esperamos que estas tecnologías reemplacen al ion de litio de manera significativa, especialmente en el espacio del coche eléctrico", concluye.

Con este vehículo se obtiene exposición a China, Estados Unidos, Australia, Japón, y Corea del Sur, fundamentalmente. Su cartera está formada por 40 compañías, con nombres como el de Albemarle, una de las principales productoras de litio en el mundo; Panasonic, o el fabricante chino de automóviles BYD. Este ETF se apunta una rentabilidad del 4,6% en el año. A largo plazo, su rendimiento se eleva hasta el 10% anualizado en un periodo de diez años.

Movilidad del futuro

Aunque las marcas tradicionales de automóviles están cada vez más enfocadas al diseño y fabricación de coches híbridos o eléctricos, cuando pensamos en esto, nos viene a la cabeza, probablemente, un Tesla. China y Estados Unidos están en cabeza en la carrera de lograr los mejores avances en las marcas nativas eléctricas aunque por precio, los fabricantes europeos ya son más competitivos. En 2022 las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron un nuevo récord, con más de un millón de nuevas matriculaciones. Y, aunque el modelo Y de Tesla sigue siendo el más vendido, ya aparecen otras firmas como BYD (Build your Dreams) o Wuling.

La mejor recomendación del sector es la china BYD. "Hay quien dice que podría ser la Toyota de los vehículos eléctricos", destacan en WisdomTree. "Se está beneficiando de los incentivos fiscales del gobierno chino a los compradores y de la inversión pública en cargadores", agregan. De entre los 10 modelos más vendidos el año pasado, seis son de esta marca. China es el mayor productor del mundo de baterías y BYD precisamente nació como una empresa dedicada a la fabricación de este componente, lo que hizo que en 2008 ya Warren Buffett se fijara en ella. En los últimos cinco años sus títulos se han revalorizado casi un 400% (ya es la tercera mayor compañía del sector, solo por detrás de Toyota y Porsche) y, aún así, todavía los analistas le conceden un recorrido adicional del 40% hasta su precio objetivo medio. Además, cotiza con descuento frente a otros nombres como Tesla, NIO o XPeng.

Además de la china, las dos mejores recomendaciones para invertir en esta tendencia son Tesla y NVIDIA, fabricante de microchips que están muy presentes en esta y otras industrias. La firma de Elon Musk cuenta con un recorrido al alza del 14% tras anotarse un 43% en lo que va de año.

En cuanto a fondos, de los tres seleccionados, el más rentable a medio plazo ha sido BGF Future of Transport A2, que ofrece una rentabilidad del 23,25% anualizada en un periodo de tres años. El fondo invierte en empresas de todo el mundo cuya actividad económica predominante incluya la investigación, el desarrollo, la producción o la distribución de tecnologías para el transporte del futuro.

En segundo lugar se encuentra BNY Mellon Mobility Innovation Fund, gestionado por Newton IM. Este vehículo se centra, también, en las compañías expuestas al desarrollo, adopción e integración de tecnologías asociadas con una nueva era de movilidad inteligente que no tardarán en ser omnipresentes. En su caso ofrece una rentabilidad anualizada del 10,8% a tres años.

En la última ficha del fondo, a cierre de marzo, su equipo gestor apuntaba que "las perspectivas de crecimiento secular para el tema de la movilidad siguen siendo muy atractivas para nuestras participaciones relacionadas con el sector automovilístico. Y nos parece que campos como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), la conectividad y la electrificación siguen estando bien posicionados para un crecimiento superior a la media a largo y medio plazo".

La tercera opción es Polar Capital Smart Mobility R, con menos trayectoria (fue creado en septiembre de 2021). Invierte en toda la cadena de valor en empresas que permitan la electrificación del sector del transporte y la conducción autónoma. Este vehículo suma una rentabilidad de 9,5% en el año, según Morningstar.

Robótica

No es de extrañar que la robótica haya sido una de las tendencias de inversión más rentables en los últimos años ya que se trata de algo transversal que toca a todo el espectro de las industrias, aunque si hay una industria que se suele considerar con mayor potencial para aumentar la automatización es la del automóvil. "El cambio hacia los vehículos eléctricos implicará un notable aumento en la demanda de baterías y grandes inversiones para que todas las regiones puedan autoabastecerse", explican desde Credit Suisse Asset Management. "Creemos que la edad de oro de la robótica y la automatización está muy cerca y el renovado interés por la fabricación nacional en muchos sectores debería contribuir a que los proveedores de equipos de automatización experimenten una demanda creciente y unas tasas de crecimiento saludables durante muchos años", añaden.

Dentro de las compañías que están presentes en los fondos que invierten en este tendencia, destaca la recomendación de la alemana Siemens, un conglomerado que aglutina negocios industriales de todo tipo y donde la robotización tiene más sentido que nunca. De hecho, es el líder mundial en equipamiento de automatización. "Sus últimos resultados muestran unas ventas comparables muy por encima de lo esperado ante una fuerte demanda de sus negocios de automatización, electrificación y movilidad", explican desde Banco Sabadell. Esto les permitió elevar el guidance de ventas para el conjunto del año entre el 9 y el 11%. También revisaron al alza sus objetivos en márgenes.

Otras compañías del sector que reciben buenas recomendaciones por parte de los analistas son la japonesa Keyence y la norteamericana PTC. La primera fabrica sistemas de medición, láseres, microscopios, lectores... mientras que la segunda, que desarrolla servicios para reducir los costes de producción de otras compañías. Esta última es la que ofrece el mayor potencial de las tres, casi un 20% hasta el precio objetivo que fija el consenso.

En fondos, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology es el que ofrece una rentabilidad anualizada a tres años más alta de las tres propuestas, del 12,21%. El fondo invierte en valores bien posicionados para beneficiarse de las innovaciones en tecnología y robótica, como la inteligencia artificial, automatización o la realidad virtual, entre otros.

De doble dígito es, también, el rendimiento del fondo de esta temática que gestiona Pictet, Pictet Robotics, que busca aprovechar las oportunidades que ofrecen tres áreas: la de automatización industrial, la de soluciones robóticas y la de tecnologías facilitadoras. El sector de la automatización representa el 59% de su cartera, seguido del de la tecnología instrumental (23,35%) y del de aplicaciones de servicios y consumo (11,37%). Además de estar en positivo este año, el fondo ofrece rentabilidades anualizadas superiores al 10% a tres y cinco años.

En tercer lugar, por rentabilidad a medio plazo, está CS (Lux) Robotics Equity A, de Credit Suisse, con un 5,5% a tres años vista. Este producto se entra en tres temas, que llama de "rápido crecimiento", como son la mejora de la productividad, de la calidad de vida y ejecución de tareas peligrosas. Dentro de estos temas, las empresas en las que se invierte cuentan con una exposición mínima del 50% atribuible a robótica, automatización e inteligencia artificial.

Ciberseguridad

Las últimas dos décadas se han caracterizado por la explosión del mundo digital. Entre las consecuencias de esto también está la irrupción de nuevas formas de delincuencia como es precisamente la digital. Esto, unido simplemente a la necesidad de las empresas de proteger su información y los datos de sus clientes y socios, ha hecho necesaria la labor de las compañías de ciberseguridad. En 2022 se produjo un aumento del 38% de los cibertaques en todo el mundo con respecto al año anterior. "A medida que el mundo está cada vez más interconectado y se está generando, almacenando y compartiendo una cantidad de datos nunca antes vista, la ciberseguridad ya no puede considerarse opcional y no contar con la protección suficiente puede llegar a ser catastrófico", advierten desde WisdomTree. Desde Berenberg exponen que "la ciberseguridad se ha convertido una de las mayores preocupaciones para las empresas, especialmente después de la invasión rusa en Ucrania". "Muchas compañías no están preparadas para este riesgo pero la mayoría de ellas están implementando iniciativas para mejorar su resiliciencia en este aspecto, lo que está impulsando a la industria de la ciberseguridad", añaden.

En este contexto, la empresa que recibe la mejor recomendación es CyberArk Software, fundada en Israel pero ahora radicada y cotizada en Estados Unidos. Este valor se anota casi un 150% en el último lustro y ya supera los 6.000 millones de dólares de capitalización. "CyberArk está bien posicionada en el sector, con un perfil de crecimiento atractivo", explican en JP Morgan. "Creemos que su producto estrella todavía no ha alcanzado la penetración que debe en el mercado y que debe conseguir más contratos, anticipando una futura expansión y oportunidades de entrada para sus otros productos", agregan. "El fuerte crecimiento de los ingresos de la compañía hacen atractiva la inversión, sobre todo, durante un periodo de mejora de la actividad económica, pero cotiza con prima frente a sus comparables", concluyen.

Las otras dos mejores recomendaciones son firmas mucho más conocidas en el sector. Crowdstrike y Palo Alto son dos de las referencias mundiales en ciberseguridad y ambas ofrecen potenciales de doble dígito. En los último cinco años ha sido la primera, CrowdStrike, la que mejor ha evolucionado en bolsa, con un 300% de revalorización. "Es la que gana más cuota de mercado últimamente gracias a sus ventajas competitivas", apuntan en JP Morgan.

Las previsiones sugieren que el gasto mundial en soluciones de ciberseguridad podría aumentar de 150.000 millones de dólares en 2021 a más de 415.000 millones de dólares en 2030, según datos de la consultora Gartner. Y uno de los ETF que busca beneficiarse de ello es Global X Cybersecurity. El grueso de su cartera está en compañías americanas (68,9%), pero también hay hueco para valores de Israel (13,7%), Japón (6,7%), Reino Unido (4,7%), Canadá (4,1%) y Corea del Sur (1,9%). Su mayor posición es Zscaller, una empresa de seguridad en la nube, con sede en California; seguido de Crowdstrike, que también ofrece soluciones de seguridad mediante el uso de inteligencia artificial y de Okta, que a grandes rasgos su actividad consiste en ofrecer pasarelas de autentificación entre usuarios y aplicaciones. En lo que va de año, este ETF se apunta una rentabilidad cercana al 6%.