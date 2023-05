El 74% de los fondos españoles tienen bajo riesgo de transición climática

Lo publicaba la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) el pasado martes: los fondos de inversión españoles son menos vulnerables que sus homólogos europeos a una transición ecológica "abrupta". Un estudio ha evaluado la sensibilidad de las carteras a que el tránsito a una economía baja en carbono se realice de forma "acelerada" en 2030. Visite elEconomista ESG, el portal verde de elEconomista.es.

"El escenario de transición retrasada provoca un rápido incremento de los precios del carbono que genera shocks geográficos y sectoriales que afectan la economía en general", explica el documento. Dichos shocks impactan tanto en la renta variable como en los diferenciales de crédito. El informe ha aplicado los escenarios trazados por la Network for Greening the Financial System (NGFS), un marco común para analizar los riesgos climáticos para la economía y el sistema financiero. De producirse un escenario de transición "desordenado", los fondos españoles sufrirían una pérdida media del -5,7%.

Tres cuartas partes puntúan bien

Morningstar, proveedor de referencia de datos de sostenibilidad, cuenta con una métrica relativa precisamente al riesgo de transición, y los fondos domiciliados en España puntúan bien en ella. El 74% de ellos presenta un nivel bajo o nulo de riesgo de carbono (riesgo de transición). Según explica Morningstar en su metodología: "El cambio climático plantea un riesgo de transición, o riesgo de carbono, que se refiere a cuán vulnerable es una compañía a esa transición [...] a una economía baja en carbono". Estos riesgos incluyen "regulaciones que limiten las emisiones de CO2, presión sobre las empresas para que alineen sus estrategias con el Acuerdo de París -lo que genera costes en nuevas tecnologías- y el cambio en las preferencias de los clientes".

El 74% de los fondos con domicilio español puntúan, como decimos, con riesgo nulo o bajo (de los 1.982 productos que reciben puntuación de Morningstar, 1.460 obtienen esas buenas notas). Este porcentaje supera al 69% del conjunto de fondos europeos a la venta en España (de 7.108 productos puntuados, algo más de 4.900 tienen pocos o nulos peligros de transición).

Si echamos un vistazo a los fondos con carné español más rentables en 2023, la inmensa mayoría presenta bajo riesgo de carbono, pese a no estar catalogados como sostenibles.

De los 10 más rentables, sólo uno, el Caixabank Comunicación Mundial Estándar, está clasificado como artículo 8 según el Reglamento europeo de Divulgación (es decir, es un fondo que promueve características ambientales, sociales y/o de gobierno corporativo). El resto no se ha clasificado como inversión responsable, según Morningstar.

Por otro lado, siete de los 10 más rentables reciben el sello "bajo en carbono" con el que Morningstar distingue a los fondos con riesgo de carbono inferior a la media.

Encabeza la clasificación el Gestión Boutique VI Value de Andbank, que se dispara un 39% en el año, batiendo en más de 35 puntos a su categoría -renta variable global, de pequeña y mediana capitalización- con ayuda de la tecnología (su principal posición es en Meta, que sube un 95% en bolsa en 2023).

Prácticamente un 30% sube el Cinvest A&A International Investment, de Credit Andorra, un producto de bolsa global que invierte en compañías de gran capitalización de crecimiento y value. Y más de un 20% se anota el Mutuafondo Tecnológico A, que también se ha beneficiado del buen año que vive este sector (su principal posición es un futuro del Nasdaq 100, seguido de Apple, Microsoft y Alphabet). También se nutre de la tecnología el Bankinter EEUU Nasdaq 100 R, que sube más de un 18%.

Ya con retornos algo inferiores, pero aún de doble dígito, encontramos productos como el GVC Gaesco Global Equity DS A, el Rural Tecnológico RV Estándar y dos fondos de Caixa AM: el Caixabank Bolsa España 150 Estándar y el Caixabank Comunicación Mundial Estándar.