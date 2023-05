Cómo invertir en el potencial demográfico y comercial indio

India ya ha desbancado a China como el país más poblado del planeta, según las proyecciones demográficas de la ONU. Ni la suma de toda la población europea y latinoamericana es suficiente para alcanzar la de estas dos regiones asiáticas por separado. Pero frente a frente, el rápido crecimiento demográfico del país que lidera Narendra Modi -con una población con una edad media de 28,7 años frente a los 38,4 años de China y el salvaje éxodo del campo a la ciudad de los últimos treinta años- evidencia el potencial de este mercado para los inversores.

"India fue uno de los países con mejores resultados económicos en los últimos 12 meses. Junto con el flujo de noticias políticas positivas, el optimismo en el mercado de renta variable indio rara vez ha sido mayor", señala Daire Dunne, gestor de carteras temáticas en Wellington Management. "Sin embargo", añade, "con unas valoraciones que se encuentran ahora en máximos históricos es probable que la rentabilidad del mercado dependa cada vez más de que los responsables políticos cumplan sus promesas", agrega.

Y es que el exigente PER (número de veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) que históricamente se paga por la bolsa india ha sido un inconveniente a la hora de entrar en el mercado indio frente a otros emergentes. El multiplicador de beneficios previsto para 2023 para el Sensex, la principal referencia de Bombay, se sitúa en 20,3 veces, frente a las 12,3 veces del CSI 300 chino o las 7 veces del Bovespa brasileño. Eso sí, con un saldo anual del 1,5% -en euros se pierde un 0,6%- este indicador ofrece un recorrido adicional del 15% a doce meses, según Bloomberg.

¿Dónde reside el potencial de India? Según una encuesta citada por el Times of India y que recoge Bob Capital Markets, la clase media india ha pasado del 14% de la población en 2005 al 31% actual. Esta creciente clase de compradores con aspiraciones está impulsando la demanda de productos de calidad a precios asequibles y la facilidad del crédito al consumo. En este sentido, esta firma de inversión cree que "India está en vías de un aumento secular de la renta per cápita, dado que su crecimiento demográfico se ha moderado hasta el nivel en el que varias economías desarrolladas han experimentado una aceleración de sus niveles de renta per cápita".

Pese a que su economía se ha ralentizado en los últimos trimestres y su PIB se mantendrán este año y los dos siguientes en el entorno del 6%, frente al 7% de 2022, los analistas señalan que puede ser una de las economías favorecidas por la estrategia China One Plus para reorientar y diversificar las cadenas de suministro a nivel mundial.

"India se considera un claro beneficiario de esta tendencia, y el Secretario de Estado de Electrónica e Informática, Rajeev Chandrasekhar, subrayó recientemente su deseo de convertirse en un socio mundial de confianza y formar parte de las Cadenas de Valor Mundiales (CVM) de semiconductores lógicos, conjuntos de chips y otros productos electrónicos", opinan desde Capital Group.

Las cifras hablan por sí solas. En un sector como el de productos electrónicos y semiconductores (1,5 billones de dólares) y donde China ha dominado durante más de dos décadas, India también ha estado muy presente. Si en 2014 el 92% de los dispositivos móviles vendidos en el país eran importados, en 2022 el 97% de estos productos se fabricaron en el país, según los datos aportados por el propio Chandrasekhar.

Anirudha Dutta, analista macroeconómica de India de Capital Group, afirma que "el Gobierno indio quiere fomentar la industria manufacturera y ha anunciado planes de incentivos vinculados a la producción para distintos sectores, así como un aumento de los aranceles a la importación de determinados productos y componentes. El primer plan está destinado a la fabricación y ensamblaje de teléfonos móviles y ha recibido una buena respuesta por parte de las empresas".

Los analistas estiman que Apple, por ejemplo, convertirá India en un centro mundial de fabricación de iPhone para 2025, a medida que reduzca lentamente su dependencia de China. JP Morgan proyectaba que Apple trasladará a la India el 5% de la producción mundial del iPhone 14 a finales de 2022 y ampliará su capacidad de fabricación en el país para producir el 25% de todos los iPhones en 2025, así como el 20% de su producción de iPad y Apple Watch en Vietnam (otro beneficiario previsto de China Plus One).

Cómo invertir vía fondos

Desde España hay disponibles una treintena de fondos de renta variable india en divisa europea. Si bien en lo que llevamos de ejercicio sólo aguantan en positivo los vehículos de la gestora Franklin, a tres años se alcanzan rentabilidades anualizadas por encima del 20% en diez productos. Los tres que mejor lo hacen son el Ashoka WhiteOak India Opps D EUR Acc, el FSSA Indian Subcontinent VI EUR Acc y el Robeco Indian Equities D. Este último también figura entre lo más rentables a cinco años vistas, con una rentabilidad anualizada superior al 11%.