First Republic está negociando un nuevo rescate para evitar su liquidación con reguladores y bancos

First Republic está inmerso en negociaciones que le permitan dar con un salvavidas ante su delicada situación. El banco californiano está trabajando con el sector privado y con los reguladores estadounidenses para buscar una alternativa a su liquidación, según Reuters. La entidad ha sufrido una importante fuga de depósitos en el primer trimestre y necesita liquidez.

Pese a que First Republic fue rescatado a mediados de marzo, con una inyección de depósitos de 30.000 millones de dólares de JP Morgan, Bank of America (BofA), Wells Fargo y otros grandes bancos, la firma no ha tardado en volver al epicentro de las tensiones financieras en Estados Unidos. La razón es que, pese al empujón del mes pasado, la confianza no se ha restablecido y la entidad ha perdido 100.000 millones de dólares en depósitos en el primer trimestre, según sus cuentas, lo que supone una caída del 58%.

Esta semana se ha sabido que First Republic estaba explorando vender activos para obtener liquidez y, este viernes, ha trascendido que los reguladores están coordinando con "urgencia" el posible plan de rescate, según Reuters. Este se haría, una vez más, con la ayuda del sector privado. Entre las involucradas en las negociaciones está JP Morgan, otros bancos y también se está intentando que participen firmas de capital privado.

De llegarse a un acuerdo, este tendría que ser aprobado por la administración estadounidense. Pero, si no se encuentra una solución, el banco podría ser liquidado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), como ocurrió con Silicon Valley Bank (SVB).

Las dudas en torno a First Republic volvieron a surgir cuando la compañía retrasó la publicación de sus cuentas, una primera señal de alarma. Días después, se constató el importante 'agujero' que tenía en su financiación, una vez ya dio a conocer sus resultados. Y entre este martes y el miércoles, la entidad cayó un 50% y un 30% en bolsa, lo que pone más presión sobre la californiana. De hecho, sus acciones no dejan de renovar mínimos históricos (en torno a los seis dólares). Y una de las causas que podría desencadenar su liquidación estaría en las continuas y masivas ventas de sus títulos.

En la última sesión en Wall Street y este viernes en premarket, la compañía rebota ante la esperanza de encontrar una solución a su delicada situación. Sin embargo, este ascenso no evita la pérdida del 95% del valor de la compañía en este ejercicio.

Todo ello hace que sea muy complicado encontrar una salida para el banco, ya que esta no estaría exenta de riesgos para sus rescatistas. First Republic tiene importantes pérdidas en su cartera de préstamos y de renta fija. Hasta ahora, no han salido adelante alternativas como la venta de activos, la compra por parte de otra entidad o la creación de una firma independiente para aislar los activos deteriorados.