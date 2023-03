EEUU y la gran banca ultiman el rescate de First Republic Bank por 30.000 millones

Los bancos más grandes del país están a punto de acordar un plan para depositar alrededor de 30.000 millones de dólares en First Republic Bank, en un esfuerzo coordinado por el Gobierno estadounidense para estabilizar a la entidad californiana y detener la crisis bancaria, según personas con conocimiento del asunto.

Bancos como JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y PNC Financial Services están en conversaciones en estos momentos para emprender el rescate, según fuentes cercanas a la negociación que pidieron no ser identificados. Los detalles del rescate, que aún se están resolviendo, podrían anunciarse este mismo jueves, según las fuentes.

Representantes de los bancos, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento del Tesoro declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de declaraciones.

Tras conocerse la noticia los títulos del banco regional se han disparado en medio de un clima de euforia entre los inversores, que ya barajaban la idea de una liquidación la entidad podría haber esquivado. Desde mínimos de la sesión se ha disparado un 89%, pasando de los 20 dólares por título hasta los 40 dólares. Sin embargo solo en cuestión de minutos tras conocerse la noticia ha dado un salto del 50%.