Volkswagen, ¿un 'value' o una trampa de valor?

Elon Musk ha vuelto a poner esta semana la incertidumbre sobre el sector automovilístico sobre la mesa, al anunciar una reducción de precios del coche eléctrico, tras unos resultados que mostraron el deterioro de su negocio. Renault ya informó el jueves que no seguirá la hoja de ruta trazada por el CEO de Tesla y que no rebajaría los precios de su modelo eléctrico. Tampoco tendrá que hacerlo Volkswagen -uno de los valores de Tressis Cartera Eco30, el fondo asesorado por elEconomista.es- pues en marzo, la firma presentó su modelo 100% eléctrico con el que competir directamente con Tesla, con uno de los precios más económicos del mercado, de 25.000 euros.

Pese a ello, lo cierto es que la compañía hace tiempo que pierde aceite. Los 50.000 millones de ebitda, uno de los objetivos de la empresa, no hacen más que posponerse y el mercado tampoco espera que los logre en los próximos ejercicios, aunque en 2025 se quede cerca.

En 2022, las cuentas del grupo ya mostraron debilidad, especialmente perjudicadas por una disrupción todavía latente en la cadena de suministro que, sin embargo, ya está dando señales de desaparición. Este viernes, la firma informó que las ventas de vehículos durante el primer trimestre de 2023 crecieron hasta un 7,5% frente al mismo periodo del año anterior. Este aumento se debe, especialmente, al incremento de automóviles totalmente eléctricos, cuyas ventas sobrepasaron un 42% las del primer trimestre de 2022, y de Traton -productor de camiones y autobuses- que aumentaron un 25%. Para el resto de cifras operativas habrá que esperar hasta el próximo 4 de mayo, con la publicación oficial de los resultados trimestrales.

Para proseguir la recuperación de los ingresos necesitará del crecimiento de ventas en el mercado chino. Para ello, como recogen desde Deutsche Bank "Volkswagen ha anunciado recientemente ayudas en China entre 15.000 y 50.000 yuanes (2.000 - 7.000 euros) en 20 modelos de la gama SAIC. Otros incentivos incluyen contratos a corto plazo, préstamos sin intereses (2-5 años), paquetes de servicio de por vida, componentes actualizados, garantías de recompra y beneficios de intercambio". Con estas medidas, los analistas esperan que las ventas aumenten en la región.

Con todo, el consenso de mercado que recoge FactSet espera que el beneficio neto del grupo ceda ligeramente con respecto al de 2022, situándose en los 15.600 millones de euros, por los que se paga un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) por debajo de 5 veces en 2023, uno de las ratios más bajos del sector. Estas ganancias crecerán un 8% en dos ejercicios y en 2025, el mercado prevé que Volkswagen se acerque a los 17.000 millones de beneficio neto (PER 4,5), la que sería su segunda cifra más elevada de su historia, tras los 21.900 euros que registró en 2012. Ahora, el objetivo para que Volkswagen pueda salvarse de la próxima revisión de Eco30 en junio, será discernir si es realmente es un value o, por contra, una trampa de valor.