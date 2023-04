Las petroleras solo aprovechan la mitad del rebote del 15% del 'Brent'

Hace menos de 30 días el barril Brent tocó su mínimo del año por debajo de los 71 dólares y desde entonces protagonizó un rebote que llevó a la referencia del crudo europeo por encima de los 86 dólares. Sin embargo, este salto del 20% no fue aprovechado por las petroleras europeas, cuyo negocio es sensible al precio del crudo, que cotizan en 2023 la volatilidad del precio de la materia prima en el mercado.

Con las caídas vistas ayer en el Brent el barril sube desde su suelo del año un 15% mientras que las petroleras integradas del continente apenas aprovechan la mitad de este impulso, dado que suben de media un 7,7% en este periodo y ninguna de ellas traspasa el dato que marca este barril desde el pasado 17 de marzo. En este punto, serían compañías como Eni o BP las que más se acompasaron al rebote mientras Repsol y la noruega Equinor cerraron su última sesión cerca de los mínimos del año.

Y es que mientras el Brent vuelve a terreno negativo en el año, por quinta vez después de superar en cinco ocasiones los 85,9 dólares con los que arrancó el 2023, las compañías europeas del sector ceden desde el primero del año un 2,5%. Aquí sí que se da cierta correlación entre precio del crudo y compañías petroleras europeas.

Más allá de la sensibilidad que tiene cada una de estas compañías al precio del barril, BP es el valor que más avanza este año en el parqué, un 12,5%, mientras Repsol retrocede más de un 8%. Aunque las recomendaciones de compra siguen siendo lo habitual, según el consenso de mercado recogido por FactSet, con un recorrido por delante superior al 25% de media entre las acciones petroleras del Viejo Continente -con las que menos aprovecharon el último impulso del precio del crudo, Galp y Repsol, entre las que más potencial tienen para el mercado-. Todo dependerá de cómo evolucione la demanda y oferta de combustible global en el medio plazo.

La buena marcha de la economía china y el anuncio del recorte de producción del cartel de países exportadores de crudo, la OPEP+, fueron los principales catalizadores que sacaron al Brent de los mínimos del año -frente al riesgo de una crisis financiera y una recesión que han sido los efectos más nocivos en el precio del crudo-. Ahora, las dudas frente a una lenta recuperación del consumo vuelven a pesar sobre el mercado y afectan a la cotización de las petroleras. "Las preocupaciones sobre la demanda han aumentado y esperamos que los márgenes de refino sean más bajos que el año pasado", apuntó el analista jefe de JP Morgan, Parsley Ong, con la caía del crudo de ayer cercana al 2% mientras el riesgo de recesión en Estados Unidos subió al 65%, según la última encuesta de Bloomberg a expertos, y a un último ajuste que se espera por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Pero por mucho que se espere una desaceleración de la economía global, el segundo semestre estará marcado por un déficit de abastecimiento que Grant Smith, de Bloomberg, estima en dos millones de barriles diarios gracias a los últimos recortes de la OPEP. La Agencia Internacional de Energía (IEA, en inglés) mantiene su pronóstico de 100 millones de barriles al día en la recta final del año, por lo que todavía hay quienes ven al barril Brent en los 100 dólares de nuevo aunque el consenso de mercado proyecta los 85 al cierre del 2023.

Este vaivén de datos de los últimos meses afectó también a las previsiones que realizan las firmas de análisis de los beneficios de compañías como Repsol. Como ejemplo, se espera un 4% menos de ganancias para el conjunto del 2023 respecto a lo que se barajaba a primeros del año, según FactSet. Pero lo que no ha cambiado es que el mercado aún ve a Repsol como la petrolera más barata. El PER (veces que el beneficio queda recogido dentro del precio de la acción) de Repsol para 2023 se sitúa por debajo de las 4,5 veces, según el consenso de las casas de análisis, mientras Shell ofrece un ratio por encima de las siete veces o BP en las 6,5 veces. No obstante, el conjunto del sector europeo se ha abaratado en más de un 44% si se compara con la media del mismo indicador hace doce meses.