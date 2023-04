Europa firma nuevos máximos del año y está a un 4% de los altos pre-Lehman

Acaba una semana a medio gas en los parqués europeos pero con los índices en positivo al calor del buen dato de inflación de EEUU y la temporada de resultados trimestrales que inauguró ayer la banca. Lo más destacado es que el EuroStoxx 50 mantiene la expectativa de abrir la puerta a los altos de 2007 en los 4.570 puntos

Todavía con el recuerdo de la reciente crisis bancaria que desencadenó la quiebra de SVB muy presente, los resultados trimestrales de los grandes entidades estadounidenses han animado en la recta final del viernes las subidas semanales. En una semana de cuatro sesiones en el Viejo Continente y sin referencias macro importantes, la atención del mercado estuvo en el buen dato de inflación de EEUU correspondiente a marzo en la medida en la que podría implicar una Fed menos restrictiva. El IPC del país se moderó el mes pasado hasta el 5%, mínimos de mayo de 2021, e invita a pensar en que el fin de las subidas de tipos está más cerca.

En este contexto, el EuroStoxx 50 despidió la semana en máximos de noviembre de 2021 tras repuntar cerca de un 2% hasta los 4.391 puntos. Por análisis técnico, la referencia europea ha defendido con solvencia los 4.323/4.285 puntos y "mientras este rango de soporte no pierda el control seguirá en manos de los inversores alcistas y no se confirmará un agotamiento comprador que se intuye pero que no se acaba de confirmar", señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. En opinión de este experto, "no se puede descartar que finalmente el índice continental acabe recuperando toda la caída desde los máximos del año pasado en los 4.415 puntos e incluso que se abra la posibilidad de asistir a un desmadre hacia los altos de 2007 en torno a los 4.572 puntos". Niveles que, a precios actuales, se encuentran a un 4%.

En cuanto al resto de índices, el Cac fue el más alcista con un avance del 2,6%, seguido del Dax (1,3%). El Ibex, por su parte, repuntó medio punto porcentual pese al tirón de la banca el viernes. Al otro lado del Atlántico, el S&P avanzaba, con datos a media sesión, un 0,6% y el Nasdaq cedía en torno a un 0,2%.

De vuelta al parqué español y por nombres propios, el protagonista de la semana ha sido Ferrovial después de que los accionistas hayan dado luz verde al traslado de la sede social a Países Bajos con el objetivo de allanar el camino hacia el parqué neoyorquino y cerró la semana con una subida del 1,5%. Con todo, fueron los bancos del selectivo los que con alzas de entre el 2% y el 4% contribuyeron a que el Ibex cerrara en verde.

En el cómputo semanal Bankinter fue el valor más alcista con más de un 6%, seguido de las acereras Acerinox y ArcelorMittal con repuntes cercanos al 5% y de ACS y BBVA con alzas superiores al 3%.

Por el lado de los bajistas, fueron las utilities las que se llevaron la peor parte. Acciona y Acciona Energía encajaron pérdidas del 5,5% y del 4,5%, respectivamente, mientras que los descensos de Redeia y Endesa fueron del 3%.

Deuda, euro y materias primas

En el mercado de renta fija, la rentabilidad a vencimiento a diez años de los bonos europeos ha repuntado 26 puntos básicos en el caso del bund alemán hasta el 2,44% respecto al cierre de la semana anterior y en 25 puntos básicos en el de la referencia española, hasta el 3,40%. Algo más estable se ha mantenido el T-Note estadounidense, a media sesión se movía en el entorno del 3,39%.

En el mercado de divisas el eurodólar, que sumó un 0,7% desde el lunes, continúa renovando nuevos máximos anuales frente a la divisa estadounidense tras acumular siete semanas consecutivas en verde y regresar a niveles que no veía desde abril del año pasado en 1,098 dólares.

En cuanto a las materias primas, la demanda mundial de petróleo alcanzará en 2023 un nuevo máximo histórico de 101,9 millones de barriles diarios, dos millones de barriles más, según señaló este viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su boletín mensual. "Es probable que los recortes de producción de la OPEP+ aumenten los precios del petróleo e inflijan más dolor a los consumidores ya presionados por la alta inflación", señaló el organismo. En este contexto, el Brent, de referencia en el Viejo Continente, también sumó cuarta semana consecutiva al alza con algo más de un 1,5 hasta los 86 dólares por barril. Desde los mínimos que alcanzó el 17 de marzo, su cotización se ha disparado alrededor de un 19%.

Respecto al oro, el precio del metal precioso ha perdido la barrera de los 2.000 dólares por onza tras retroceder un 0,6% en la semana hasta los 1.995 euros en el cierre europeo.