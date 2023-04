Francia se convierte en el inesperado refugio cripto: gigantes como Binance apuestan por París

En una conferencia sobre criptomonedas celebrada en París a finales de marzo, el bullicio contrastaba con los montones de basura cercanos que daban la impresión de un colapso de los servicios municipales.

Mientras las protestas y huelgas contra el plan del presidente Emmanuel Macron de aumentar la edad de jubilación sacudían la capital francesa, los ejecutivos de los activos digitales se codeaban en un espacio de convenciones dentro del Palacio del Louvre. Los asistentes bebieron champán en una reunión nocturna en la sección del museo y luego fueron invitados a una vista privada de la Mona Lisa y otras obras maestras.

El ambiente era igualmente contradictorio con los males -muchos autoinfligidos- que ha sufrido el sector en el último año.

A sus defensores les gusta describir las criptomonedas como un fenómeno verdaderamente global, vinculado por cadenas de bloques sin el lastre de anticuados sistemas heredados que varían según el país. Sin embargo, su mundo se ha reducido notablemente en los últimos dos años, con China prohibiendo la mayoría de los activos digitales, Singapur y Dubai endureciendo las normas y las autoridades estadounidenses tomando medidas enérgicas tras la implosión de FTX en noviembre.

En este contexto, el apoyo de Macron al sector ha llevado a empresas como Circle Internet Financial, Crypto.com y Binance a establecer su base europea en París. Aunque Francia sigue siendo un actor pequeño en el universo cripto y también está trabajando para endurecer la regulación, su participación en la negociación de capital de riesgo saltó en el primer trimestre en una señal temprana de que los esfuerzos de Macron para atraer negocios de activos digitales están empezando a dar sus frutos.

"Quieren ser una nación de startups y creo que es legítimo", valora Joe Lubin, director ejecutivo de la empresa de tecnología blockchain ConsenSys, con sede en Nueva York, en una entrevista en el evento de criptomonedas de París, que los organizadores estimaron que atrajo a unos 8.500 asistentes, más que el año anterior. "Sí les gusta la gente de nuestro ecosistema".

No es que Francia se quede de brazos cruzados mientras otros países toman medidas drásticas. Tras el colapso del FTX, altos cargos como el senador centrista Hervé Maurey y el Gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, pidieron una normativa más estricta. A principios de este año, el Parlamento aprobó una serie de normas que exigen una mayor divulgación en ámbitos como la política de precios y los conflictos de intereses, así como la segregación de los depósitos de los clientes, un paso intermedio antes de que entre en vigor la normativa de la Unión Europea.

En un sector que se presenta a sí mismo como un bastión contra las extralimitaciones gubernamentales, abundan otros obstáculos, como el sistema laboral francés, notoriamente rígido. Y siempre existe el riesgo de una reacción política si las criptomonedas se ven envueltas en más escándalos de gran repercusión. Pocos días después de la clausura del evento de París, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU demandó a Binance, la bolsa de fichas digitales dominante. La CTFC también demandó al multimillonario CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, que tuiteó un selfie con Macron el pasado mes de julio.

Honored to have dinner with (a few hundred people and) President Macron. @ Choose France ???????? pic.twitter.com/qQXWlTKBe5