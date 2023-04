Cae el atractivo rentabilidad-riesgo: Europa está a un 5% del techo pre Lehman mientras que del suelo, a un 8%

La subida de la jornada del martes lleva al EuroStoxx a nuevos máximos anuales tras haber anotado este mismo hito pocos días atrás, concretamente el pasado 31 de marzo. Las ganancias del 0,55% de ayer dejan al índice a tan sólo un 5,5% de los máximos que alcanzó antes de que se desatara la crisis de Lehman Brothers (4.572 puntos) y a un 8,1% del soporte (3.980 puntos), lo que reflejaría una ecuación rentabilidad riesgo poco atractiva.

Así lo marca Joan Cabrero, asesor técnico de Ecotrader, que considera que "la ecuación riesgo/recompensa no es demasiado atractiva si valoramos el hecho de que los objetivos a buscar están a un 5,5% y que el soporte clave más cercano (riesgo) no aparece hasta los mínimos que marcaron las bolsas europeas el 20 de marzo, como son los 3.980 puntos del EuroStoxx 50. La distancia hasta ahí es del 8,1%".

En este sentido, el experto recomienda esperar las próximas vacas flacas antes de tomar posiciones: "Operativamente, considero que lo más apropiado para volver a comprar bolsa es esperar a algún tipo de recorte que haga que esta ecuación rentabilidad riesgo sea más atractiva. Por ejemplo, si a corto se consolida la última alza sin que antes se hayan alcanzado los 4.415-4.572 puntos del EuroStoxx, y se acorta la distancia hacia esos 3.980 puntos, entonces sí me parecería bien comprar", añade.

Pero este acecho a la zona de resistencias no es exclusivo de la bolsa europea. Las subidas de las últimas jornadas dejan al resto de plazas del Viejo Continente con ganancias que superan el 12% en muchos casos y al Cac francés en máximos históricos (ver información del destacado). Sin embargo, el Ibex es el último de la clase en este caso, ya que no logra seguir el ritmo alcista de sus homólogos continentales y agranda su brecha anual con el EuroStoxx en 4 puntos, al quedarse con un alza del 12,26% en 2023.

"En estos momentos la ecuación rentabilidad riesgo que presentan las bolsas mundiales no es a mi entender lo suficientemente atractiva para arriesgar más capital (munición en forma de liquidez que tengan) y aumentar de un modo significativo la exposición a bolsa. Una cosa era hacerlo cuando asistimos fechas atrás al susto, que llevó a las bolsas europeas a desarrollar una caída del 8%, que hacerlo ahora cuando se ha recuperado toda esa caída", finaliza.

Era el pasado 9 de marzo cuando las bolsas se sumían en lo en ese momento parecía desembocar en una crisis bancaria. Esto ocurría tras la quiebra del banco californiano Silicon Valley y el posterior desplome de Credit Suisse, que culminaba con la compra de UBS de la entidad suiza por 3.040 millones de euros.

Pese a que la tormenta bancaria comenzó al otro lado del charco, fueron los índices europeos los que más padecieron las caídas, con el S&P 500 cediendo un 3,7% en este intervalo frente 6% de Europa. El Ibex fue ya el más damnificado, con una corrección del de casi el 8%. De hecho, el español es, junto al footsie británico, el único que todavía no ha conseguido borrar las pérdidas de estas turbulencias, con una caída del primero del 1,8% desde entonces y del 1,4% para el inglés.

La inflación, en el centro

La recuperación de la renta variable de las turbulencias vividas el mes pasado y la vuelta a la tendencia alcista que inició en octubre de 2022 es gracias, en gran parte, "a la maniobra conjunta de los bancos centrales en acudir con liquidez si fuera necesario", según Diego Morín, analista de IG.

Sin embargo, el experto indica que la inflación continuará siendo un problema pese a la desaceleración que ha ido teniendo y que podría seguir teniendo, "sin descartar posibles repuntes de precios, tal y como sucede en este tipo de ciclos".

Para Morín la tendencia de la renta variable no ha cambiado, con unos inversores pendientes del BCE, y pronostica unos peores BPAs (beneficio por acción) para el segundo trimestre del año "por el efecto retardo con Estados Unidos".

Pese a las últimas subidas, la bolsa europea todavía aguanta con un 32% de sus valores con recorridos por encima del 20%. Entre las compañías más alcistas del año, con 18 con ganancias superiores al 20% en bolsa, se encuentran en las primeras posiciones (ver gráfico) el banco italiano Unicredit, firmas del sector del lujo, como Hermès y LVMH, o Banco Santander, que se cuela en este ranking europeo pese a las últimas caídas.

Por contra, Vonovia, TotalEnergies y EssilorLuxottica copan los farolillos rojos, con una corrección del 17% para el primero y leves descensos del 0,34% y 0,05% para los otros dos. Iberdrola, aunque aguanta con un 6,9%, también está entre los que menos ganan.

"La situación actual está vinculada con activos defensivos, o refugios como el oro o la plata. Sin embargo, algunos valores del sector lujo en la bolsa francesa podrían mantenerse en cartera si hemos entrado hace tiempo, pero no podemos descartar posible recogida de beneficio si las proyecciones para el segundo o tercer trimestre no son positivas.", indica el analista de IG, que señala, a este respecto, algunas de las firmas por las que recomienda apostar: "ASML es uno de los valores que me gustan, pero las disputas en los despachos entre Holanda y China podrían lastrar las posibles ventas de la empresa holandesa. Inditex es otro valor por el que apostaría, ya que pese a la dependencia del consumo, sitúo su precio objetivo alrededor de los 32 euros tras aguantar muy bien la zona de los 26 euros", finaliza.