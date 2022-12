Equitable volverá a beneficios tras tres años de pérdidas

Equitable Holdings entró a Tressis Cartera Eco30 -el fondo asesorado por elEconomista.es- hace menos de medio año y, sin embargo, en este tiempo, ha logrado asentarse como uno de los valores más sólidos de todo el fondo -entró con el objetivo de aportar estabilidad al índice, ya que el sector asegurador es de los que mejor traslada el aumento de la inflación al cliente-.

La firma estadounidense, especializada en planes de pensiones, los seguros y la inversión comenzó en el año de la pandemia un nuevo capítulo en su historia que acumula ya casi dos siglos -The Equitable Life Assurance Society of the United States es el nombre con el que Henry Baldwin Hyde fundó esta firma en Nueva York, en 1859-. En 2020, la estadounidense comenzó a operar de forma independiente tras separarse de Axa -la francesa adquirió una participación mayoritaria en Equitable en 1992- en un proceso de escisión que se inició el 2017. Ahora, ambas empresas por separado forman parte de Eco30.

En su trayectoria en solitario, Equitable eligió a Atenea, la diosa griega de la sabiduría (en este caso la financiera) como la nueva imagen de su marca. Sin embargo, sus primeras andaduras estuvieron más guiadas por Ares, el dios griego de la guerra, pues la compañía estuvo batallando contra las pérdidas. La firma ya venía registrando pérdidas en 2019 (todavía con Axa), y tampoco logró salir de ellas en 2020 y 2021, cuando ya operaba de forma independiente. Pero este será su año. El mercado estima que Equitable conseguirá en 2022 un beneficio neto que ascenderá a los 2.000 millones y continuará registrando ganancias por encima de esa cota en los próximos años.

Y volver al terreno de las ganancias se compra muy barato en Equitable. La norteamericana se compra a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de su acción) de 6 veces, uno de los más bajos de todo el sector y que, teniendo en cuenta el tipo de negocio de la firma -especialmente el de la inversión-, se postula como una ratio altamente atractiva. De hecho, sobre precios actuales, el mercado estima que la empresa incluso rebaje este multiplicador de beneficios hasta las 5 veces para 2023.

La gestión de la inflación no es el único punto fuerte de esta empresa. En un entorno en el que durante años el mercado de la renta fija no ha conseguido ofrecer rentabilidad, en este ejercicio, marcado por las primeras subidas de tipos en una década, la deuda comienza a ser una oportunidad de inversión. De la administración de estas inversiones, Equitable también podrá sacar un buen provecho. Su único punto débil radica en la baja rentabilidad por dividendo que ofrece en comparación con sus pares. En bolsa, sin embargo, tras ganar algo más de un 5,5% desde el primero de enero, el consenso de mercado que recoge FactSet todavía ve en la compañía un potencial alcista del 25%, fijando el precio objetivo en los 37,8 euros. Además, entre sus competidoras, Equitable se cuelga una de las mejores recomendaciones de compra.