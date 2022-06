ASMI y Equitable sustituyen a Total y Suncor en la segunda mitad del año

Para hacer frente al segundo semestre del año, el índice Eco30 se reestructura con dos cambios y reduce de este modo su exposición al petróleo al tiempo que aumenta el peso de la tecnología y el sector financiero en la cartera con ASM International y Equitable.

Estas dos nuevas compañías, que reemplazan a Suncor Energy y Total Energies, se suman a empresas que llevan mucho tiempo en el índice y aportan una solidez indiscutible, como es el caso de Airbus, ArcelorMittal, Enel, Glencore o Volkswagen.

ASM International

Los orígenes de ASMI se remontan a 1968, cuando Arthur del Prado fundó esta empresa en los Países Bajos, en los albores de la industria de semiconductores. En todo este tiempo, han "ayudado" a los fabricantes de microchips "a miniaturizar los transistores de los circuitos integrados", como destacan desde la propia empresa en su página web.

La firma neerlandesa proporciona equipamiento con el que los fabricantes de componentes electrónicos de todo el mundo producen sus microchips. Además, ha sido pionera en el desarrollo de tecnologías de procesamiento de obleas, como la litografía, la deposición, el implante de iones y la epitaxia de oblea única -las obleas son las capas muy finas, normalmente de silicio, con las que se construyen los microcircuitos-.

Con datos del año pasado, casi un 64% de las ventas de ASMI procedió de la región de Asia-Pacífico, sobre todo de países como China, Japón, India y Corea del Sur; un 26% provino de los Estados Unidos y un 10%, del continente europeo.

En la actualidad, la compañía vale 12.170 millones de euros en el parqué -cotiza en la Bolsa de Ámsterdam- y el precio de su acción es de 246 euros. En lo que va de año, el título pierde un 36% y está a casi un 70% de los 434,6 euros: el máximo histórico que registró en noviembre.

Precisamente, 2021 fue un año de récord para la compañía holandesa. Su facturación ascendió a unos 1.730 millones de euros, una cifra sin precedentes, y se prevé que este año alcance los 2.240 millones (un 30% más), según el consenso de analistas que recoge FactSet. Para el periodo 2021-2024, se espera que los ingresos crezcan un 67%.

También el beneficio neto del año pasado fue histórico, con 494 millones de euros. En 2022, ganará 100 millones más, el equivalente a un 20%, y se prevé que entre 2021 y 2024 consiga un 56% más.

Con la entrada de ASMI en el Eco30 se aprovecha el tirón de unas cadenas de suministro internacionales que se están volviendo a activar; pero, además, se invierte en una compañía de crecimiento con múltiplos poco exigentes. De hecho, el PER 2022 (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) es de 21 veces, mientras que el PER 2023 baja a las 18 veces. Asimismo, hay que tener en cuenta que se trata de una empresa sin deuda y cuyas acciones reciben su mejor recomendación de comprar desde principios del año pasado.

Equitable

The Equitable Life Assurance Society of the United States es el nombre con el que Henry Baldwin Hyde fundó esta firma de seguros en Nueva York, en 1859. Décadas más tarde, en 1992, la francesa Axa adquirió una participación mayoritaria en Equitable tras la desmutualización y la sacó a bolsa en 2018. La división norteamericana de Axa -valor que también forma parte del índice Eco30- se especializa en la gestión de planes de pensiones, el asesoramiento financiero y de inversión y la venta de seguros de vida.

La incorporación de Equitable aportará estabilidad al índice, ya que el sector asegurador es de los que mejor traslada el aumento de la inflación al cliente. Además, la firma ha integrado la parte de banca de inversión en su negocio y mantendrá el reparto de dividendos y las recompras de acciones como retribución al inversor.

De hecho, el precio de las acciones de Equitable cotizaba esta semana en la zona de los 27 dólares, casi un 30% por debajo de los 36,30 dólares, el máximo histórico que registró el 10 de febrero de este año. En lo que va de año, los títulos de la entidad estadounidense pierden un 17% y tienen un potencial alcista del 51% hasta la zona de los 39,3 dólares, que es el precio objetivo otorgado por el consenso de mercado que recoge la base de datos de FactSet. La capitalización bursátil de la compañía roza los 10.000 millones de euros.

Equitable declaró pérdidas en 2020 y 2021, pero se prevé que registre un beneficio neto de 2.127 millones de euros en el presente ejercicio (el equivalente a 2.254 millones de dólares), lo que superaría el récord de 1.820 millones de dólares que batió en 2018.

Algo similar sucederá con la cifra de ingresos, que en 2022 alcanzará los 13.455 millones de euros (14.257 millones de dólares) y mejorará el récord anterior de hace ocho años. Entre 2021 y 2024, la facturación de la firma norteamericana crecerá un 55%.

"Creemos que la combinación de negocios de Equitable producirá con el tiempo un mejor ROE [retorno de la inversión], crecimiento del beneficio por acción y flujo de caja que otras aseguradoras de vida. Además, los niveles de capital de la empresa son más saludables y su cartera de inversiones es más defensiva que la de sus homólogos", explicaban a finales de mayo desde el equipo de análisis de JP Morgan.

"Como nota negativa", añadían, "la exposición de Equitable a las rentas vitalicias variables y al mercado de renta variable, superior a la media, debería provocar una mayor volatilidad en sus resultados a corto plazo".

El beneficio de 2022 de Equitable cotiza en bolsa en las 4,4 veces a precios actuales, mientras que baja a 3,7 veces en 2023. Una ratio precio/beneficios inferior a las 8 veces de MetLife y Prudential Financial o las 6,5 veces de la canadiense Manulife.

Asimismo, la rentabilidad de su dividendo alcanza el 2,97% este año y sobrepasa el 3% en los ejercicios 2023 y 2024, según las estimaciones de los analistas.