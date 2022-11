Banco Santander encabeza el potencial de las cotizadas con más accionistas

En uno de los peores ejercicios que se recuerdan para la renta variable en general (no tanto para el Ibex que cede un 4,5% en 2022) este entorno ha dejado, sin embargo, notorios potenciales en bolsa de cara a los próximos 12 meses. En el Ibex 35, las firmas con más de 50.000 accionistas (que hacen públicos sus datos) cuentan con un potencial medio del 18%, lideradas por la banca en general -las entidades financieras españolas engordan su potencial medio al 23%- y por Banco Santander en particular.

El consenso de analistas que recoge FactSet cree que a la entidad presidida por Ana Botín aún le queda un camino en el parqué nacional del 41%, un recorrido que conduciría al banco hasta los 3,98 euros la acción, que el mercado fija de precio objetivo, y con los que recuperaría los niveles previos al Covid y máximos de julio del 2019. Este potencial no solo coloca a Santander entre los valores con más recorrido de todo el selectivo de las 35 -los más altos son para Grifols, Rovi, Cellnex y Fluidra, las compañías más castigadas en este 2022-, sino también del principal índice europeo, el EuroStoxx 50, en el que Santander se sitúa como la tercera firma con mayor recorrido -tras Stellantis y Volkswagen-.

Pese a que el mercado prevé que la entidad se haga en este ejercicio -marcado por las primeras subidas de tipos de interés en más de una década- con el mayor beneficio neto de su historia, de 9.065 millones de euros (superando en tan solo cinco millones su registro histórico más alto que data de 2007) no se está reflejando en su cotización. Aunque rebota algo más de un 20% desde los mínimos del año que marcó el pasado 14 de julio, su acción todavía cede un 4,69% en bolsa, el único banco dentro del Ibex 35 que no ha logrado colocar su saldo en positivo en este 2022. "La lectura que el mercado ha hecho de los resultados del tercer trimestre [que Santander presentó a finales de octubre] nos recuerda claramente que no le gusta la complejidad de sus cuentas y que pequeños problemas pueden oscurecer por completo una sólida mejora gradual", señalan desde Deutsche Bank, donde apuntan a su negocio en Brasil como uno de los interrogantes que están pesando en su cotización. "El débil crecimiento del margen neto de intereses en Brasil es la principal preocupación, aunque se espera una recuperación progresiva".

La plata y el bronce

Las estimaciones de beneficio neto de Telefónica crecen algo más de un 1% con respecto a las de comienzos de año, pero, sin embargo, la teleco, que se cuelga la plata en este ránking de mayores potenciales, no logra alzar su vuelo en bolsa. En el ejercicio, la firma aún se deja un 6,28% de su valor, aunque es de los valores que menos cede del sector europeo -la industria cae prácticamente el doble que Telefónica en el año, cerca de un 12%-.

La compañía presidida por Álvarez-Pallete recuperó en los resultados del tercer trimestre de este ejercicio, su crecimiento en ingresos y logró encarrilar los objetivos fijados para este año. Desde la publicación de estas cuentas el pasado 4 de noviembre, que desde Renta 4 valoraron como "excelentes", la empresa rebota alrededor de un 3% y el consenso de mercado que recoge FactSet espera que la española pueda seguir subiendo en bolsa otro 25% en los próximos 12 meses, hasta alcanzar los 4,52 euros, con los que volvería a niveles de julio de este ejercicio.

El pasado 9 de noviembre Banco Sabadell superó a CaixaBank y se colocó como la firma que más gana de todo el Ibex 35 en el 2022, un puesto que sigue ostentando con una subida ya superior al 47%. Y, sin embargo, consigue el tercer puesto de mayores potenciales, pues el mercado espera que la entidad catalana pueda ganar un 25% adicional en bolsa en los próximos 12 meses. Con este potencial y un precio objetivo de 1,09 euros la acción, el banco podría recuperar niveles previos al Covid y situarse en cotas de diciembre de 2018. Su buen hacer bursátil tiene un claro sustento en las robustas cuentas que la banca está presentando en este 2022. De hecho, en sus últimos resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio, obtuvo el mayor beneficio neto en un trimestre, embolsándose hasta 317 millones de euros, lo que sorprendió las previsiones de los analistas en más de un 44%. Así, Sabadell ha batido en todas las cuentas trimestrales de este ejercicio las estimaciones del consenso, lo que ha llevado al mercado a revisar sus previsiones de beneficio neto para la firma en este 2022, engordándolas un 73% con respecto a las del 1 de enero. De esta manera, se espera que la entidad se haga con ganancias netas por valor de 817 millones de euros, recuperando los niveles preCovid.

Potenciales del 20%

Repsol y BBVA también se hacen con potenciales superiores al 20% de cara a los próximos meses. Para la petrolera, que se sitúa como la cuarta firma más alcista del Ibex en el año, con ganancias cercanas al 38%, el mercado espera que continúe avanzando en bolsa un 24% más, alcanzando los 17,76 euros la acción. Por su parte, BBVA, que consigue ganar cerca de un 7% en 2022, presenta un potencial alcista del 22%.