El rally de Navidad se ha avanzado un mes

Todo apunta a que el rally de Navidad, también conocido como rally de Año Nuevo o de Santa Claus, término utilizado en bolsa para describir las subidas que experimentan los mercados durante el periodo navideño, se ha avanzado este año un mes.

Esto es algo que me sorprende hasta cierta manera ya que meses atrás ya les advertía que todavía no podía descartarse que el Tió de Nadal, que es el tronco al que atizan los niños y niñas catalanes esperando regalos, pudiera traernos este año chucherías, barquillos y turrones, en vez del tan temido carbón, que es lo que parecía hasta hace bien poco.

La duda que me asalta ahora es ver si después de las últimas y fuertes subidas el pescado ya está todo vendido. En este sentido, el EuroStoxx 50 ha conseguido esta semana marcar un nuevo máximo creciente dentro del movimiento alcista que inició a mediados de octubre desde los 3.250 puntos, que apunta a que podría buscar de forma vertical y sin ningún tipo de descanso la zona de fuerte resistencia de los 4.000/4.050 puntos, que era el objetivo que hace semanas vengo señalando y que no les voy a negar que me asombra que sea alcanzado sin haber asistido a ningún tipo de consolidación.

No obstante, ya les comentaba la semana pasada que cuando el movimiento es bueno el mercado no suele dar segundas oportunidades para comprar con una buena ecuación rentabilidad/riesgo a los rezagados, esto es a aquellos que en su momento no confiaron en el giro alcista que desde Ecotrader vengo defendiendo con fuerza desde hace semanas, sobre todo tras el poderoso cierre mensual de octubre, donde se desplegaron potentes pautas envolventes alcistas en los principales índices mundiales.

El alcance de la zona de resistencia de los 4.000/4.050 puntos es muy probable que frene el actual rebote que nació en los mínimos de octubre en 3.250 puntos y lo normal es que desde ese rango asistamos a algún tipo de consolidación más o menos profunda que sirva para disminuir la fuerte sobrecompra.

Análisis estratégico EuroStoxx 50

En el mejor de los casos entiendo que la subida podría extenderse hasta los 4.100/4.160 puntos sin asistir a ninguna consolidación relevante, lo que supondría un alza del 5% adicional y dejaría a la principal referencia europea a tiro de piedra de poner el contador del año a cero, algo que parecía una verdadera locura apenas hace un par de meses.

El mercado no dejará nunca de sorprendernos, pero lo que hay que tener claro es que con la sobrecompra actual y con ese margen de subida el comprar ahora es un verdadero despropósito y mi recomendación es que aprovechen la fuerte subida para vender aquellos valores en los que no se sientan cómodos después de ver las caídas que sufrieron previamente, sobre todo si el rebote los ha llevado a recuperar al menos la mitad de la caída anterior.

Ya habrá tiempo de recomprar esos valores y otros en cuanto las bolsas formen una consolidación que permita identificar un soporte potente más próximo al que tenemos en estos momentos en los mínimos de octubre.

Operativamente, si quieren comprar, me inclinaría por hacerlo en Wall Street, utilizando como stop agresivo los huecos abiertos al alza el pasado 10 de noviembre. Mientras estos huecos no se cierren, para lo cual deberíamos ver al S&P 500 perder los 3.750 y el Nasdaq 100 los 10.800, el sesgo de trading debe ser alcista hacia objetivos en los 13.700/14.000 del índice tecnológico.