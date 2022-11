Agustín Vitórica (Gawa Capital) advierte del riesgo de 'greenwashing' en fondos que se hacen llamar "de impacto"

"Muchos fondos ESG que están clasificados como 'artículo 9' según el Reglamento europeo de Divulgación, también conocidos como 'verde oscuro', se consideran inversiones de impacto, aunque no hagan una contribución específica ni tengan un reto concreto con adicionalidad", advirtió este miércoles Agustín Vitórica, fundador de Gawa Capital, firma pionera en la inversión de impacto. Lea también: De verde oscuro a verde claro: 41 fondos rebajan su 'etiqueta' ESG.

Vitórica intervino en una mesa redonda organizada en el marco del Foro Latibex (Latibex es el mercado de valores latinoamericanos en euros), organizado por BME en el Palacio de la Bolsa de Madrid y retransmitido por Internet. En esta mesa se abordaron los retos que afronta la inversión de impacto en la región. "El primer desafío", advirtió, es esa necesidad de encarar el "greenwashing o lavado de cara verde" en estos fondos, que en su opinión no deberían denominarse de impacto. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG.

La inversión pura de impacto ha ido, tradicionalmente, de la mano del capital privado -ese es el caso de Gawa Capital-. Se trata de fondos cerrados que invierten en empresas en fases iniciales (como puede ser un pequeño productor agrícola en Ecuador, por poner un ejemplo). No es que se invierta directamente en esa granja, sino en entidades financieras que están asentadas en esos países y que se dedican a ofrecer microcréditos a ese tipo de negocios. Pero, en los últimos años, también se está denominando "de impacto" a fondos de inversión líquidos, que invierten en empresas cotizadas e intenta tener un impacto sobre alguno o varios de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas. Lea también: Foro Latibex: España invierte 12.000 millones de euros por año en América Latina.

El greenwashing, enfatizó Vitórica, "supone una amenaza para la inversión de impacto. Debido a este fraude verde, muchos productos se comercializan como 'de impacto' pero no lo son, no abordan los desafíos subyacentes", enfatizó Vitórica, que también destacó que las recientes etiquetas lanzadas por la FCA (Financial Conduct Authority, la autoridad financiera del Reino Unido) sí diferencian bien este tipo de inversiones.

Oportunidades en Latinoamérica

Otra de las mesas redondas organizadas el miércoles en el Latibex congregó a gestores de fondos que revisaron las oportunidades de inversión que ofrece Latinoamérica. Alejandro Varela, gestor de Renta 4, señaló que, con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, "el centro de gravedad del riesgo geopolítico se ha desplazado hacia Europa del este", lo que ha permitido ver a Latinoamérica como "un refugio seguro en 2022". Es posible que siga siéndolo en 2023, ya que probablemente los precios de las materias primas sigan tensionados, y eso les beneficia, añadió.

Por otro lado, pese al giro a la izquierda que se ha producido en general en los países de la región, los cambios se han traducido en "instituciones más sólidas", consideró Ignacio Arnau, gestor de Bestinver. Por su parte, Óscar Esteban, director de ventas de Fidelity, afirmó que "los cambios que se han vivido en algunos Gobiernos, principalmente en los de Brasil y México, a la hora de hacer negocios no han provocado tantas diferencias respecto a gobiernos anteriores"; en ocasiones el "ruido mediático" supera a los efectos reales de estos relevos políticos, añadió.