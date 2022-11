Inditex, Cellnex, Santander... Dónde comprar los valores de 'La Cartera de elEconomista.es'

La Cartera de elEconomista.es se ha destapado como una estrategia realmente rentable dentro del conjunto de herramientas que propone este medio. La gestión activa está resultando exitosa a la hora de batir al mercado y desde el inicio de esta cartera ya se anota cerca de un 10%, uniendo plusvalías y dividendos cobrados. La actual composición cuenta con nueve valores. Sin embargo, en Cellnex hay una doble posición, por lo que la exposición actual al mercado es del 100%.

No obstante, esto puede cambiar en cualquier momento ya que ACS, Inditex, BBVA y la propia Cellnex ya tienen niveles de venta establecidos.

Endesa

El ascenso que ha desarrollado la cotización de Endesa desde el pasado 13 de octubre ha llevado al título a la zona de los 18 euros. Esta fortísima subida del 28% consta de cinco ondas o tres claros impulsos, algo que nos indica que esos 14 euros han sido un suelo de medio plazo y que no van a ser perdidos en una próxima caída del título que debería servir para consolidar esta potente alza descrita. Antes de esta consolidación, que podría buscar en próximas semanas el entorno de los 16 euros, que es lo que sugiero esperar si quieren comprar, no me sorprendería que Endesa incluso pueda buscar los 18,50-18,75 euros.

En cuanto haya formado esa consolidación, todo apunta a que Endesa podría desplegar otro impulso al alza que busque objetivos en los 20 y los 21,50 euros, que son los altos históricos que alcanzó el año 2020 antes del Covid-crash.

ACS

Es cuestión de tiempo que la curva de precios de ACS acabe yendo a buscar objetivos que manejo en los 31 euros, que es donde cotizaba antes del Covid crash. Hasta ahí todavía hay un margen de subida de casi un 20%, que sería mayor si en próximas fechas la cotización opta por consolidar la última subida y va a buscar apoyo a los 24 euros, algo que no me sorprendería y que vería como una oportunidad para comprar. Mostrará debilidad a corto si pierde los 25,30 euros.

Ence

El objetivo que manejo para Ence en próximos meses se encuentra en la zona de los 5 euros. Ahí está el techo del canal que viene acotando la fase alcista del título desde los mínimos del 2020. El alcance de ese objetivo en los 5 euros es el escenario más probable desde el punto de vista técnico mientras un eventual recorte no profundice por debajo de los 2,70 euros, lo cual no tendría ningún sentido en un contexto alcista ya que confirmaría un patrón bajista en forma de cabeza y hombros.

'La cartera de elEconomista'

Cellnex

Las acciones de Cellnex han conseguido revolverse al alza tras alcanzar la zona de soporte teórico de los 27,50-29,50 euros, correspondiente al ajuste del 61,80/66% de toda la tendencia alcista que nació en los mínimos del año 2016 en 9,50 euros y que concluyó en los máximos de 2021 en los 61,70 euros. Desde este rango de soporte la cotización ha logrado rebotar y hasta la zona de los 40 euros (máximos de la semana pasada en 39,43) no presenta una resistencia digna de destacar. Por los 40 euros discurre la directriz bajista que surge de unir los máximos de agosto de 2021 junto con los de julio de 2020. Habrá que ver si logra batir esa directriz, algo que abriría la puerta a alzas hacia los 46 euros, donde sería partidario de cerrar posiciones.

BBVA

BBVA es de los bancos que a corto plazo está teniendo mejor comportamiento, manteniendo a raya una presión vendedora que está provocando caídas en otros bancos del Ibex 35. El objetivo a valorar en próximas semanas se encuentra en primer lugar en la zona de los 5,85-6 euros, que son los altos que alcanzó el año pasado. El siguiente objetivo, más ambicioso, aparece en la resistencia de largo plazo de los 6,70 euros, que es la que frenó las subidas el año 2010 y en 2015. Hasta ahí hay un potencial del 30%, que podría buscarse si están fuera comprando si hay un recorte a los 4,80 euros, que ganaría muchos enteros si pierde 5,20-5,10 euros, que es donde tenemos un stop de protección en la cartera.

Banco Santander

Todo apunta a que en próximos meses las acciones de Banco Santander acabarán recuperando niveles de 3,30 euros, que es la fuerte resistencia que frenó las subidas tanto en junio de 2021 como a comienzos de este 2022. Hasta ahí hay un potencial del 30%.

Fluidra

Ha costado, pero finalmente parece que las acciones de Fluidra han hecho un suelo, cuando menos temporal, en los mínimos que marcaron fechas atrás en los 11,50 euros. Desde ahí ha optado por formar un potente rebote que, al menos, debería servir para recuperar parte de la fortísima caída que nació en los 36 euros. Una recuperación del 23,60 o 38,20% de la serie de Fibonacci de ese tramo de 36 a 11,50 euros sería algo del todo normal y supondría asistir a un rebote a los 17,35 y 21 euros.

Acerinox

Desde la zona de soporte de los 8 euros la cotización de Acerinox ha desarrollado un potente rebote que tiene como objetivo los 11 euros, que es el techo del canal que podría estar acotando la consolidación del título durante los últimos meses.

El alcance de la zona de resistencia intermedia de los 9,75-10 euros es probable que frene temporalmente las subidas y provoque una consolidación, tras la cual entiendo que lo más probable es que se forme ese impulso en busca de los 11 euros.

Inditex

Las acciones de Inditex confirmaron un claro patrón de giro alcista en forma de doble suelo cuando lograron batir resistencias de 22,85 euros. El objetivo teórico mínimo de subida de este patrón, que surge de proyectar la amplitud del mismo, aparece en la zona de los 26 euros. Hasta ahí no debería tener dificultades Inditex para seguir subiendo. En cualquier caso, situamos un stop de protección en los 23,33 euros para cubrir las ganancias de la posición que tomamos en los 22,22 euros.

