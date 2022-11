Expectativas limitadas para la COP 27 de Egipto que arranca este domingo

Desde 1995, naciones de todo el mundo se reúnen una vez al año en el marco de la COP -Conference of the Parties, o Conferencia de las Partes-. Este encuentro congrega a los 198 países (las partes) firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo fundamental de estas reuniones es frenar este fenómeno o, dicho de otro modo, llegar a acuerdos que obliguen a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Visite el portal elEconomista Inversión sostenible y ESG.

La que se desarrollará desde este domingo y hasta el 18 de noviembre en Sharm El-Sheikh (Egipto) es la COP número 27 (en 2020 no se celebró, debido a la pandemia). Su principal reto es el de concretar las medidas adoptadas en la COP 26, que tuvo lugar hace un año en Glasgow y que, a ojos de numerosos expertos, fue decepcionante.

Durante los últimos años, las COP se han centrado en los combustibles fósiles, algo que no es de extrañar ya que, con datos de 2020, estas fuentes de energía aún permitían generar dos tercios de la electricidad utilizada en el mundo, según la 'bp statistical review of World Energy'. Los combustibles fósiles se consideran los principales culpables del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático. El motivo es que, al quemarlos, liberan gases de efecto invernadero (entre ellos, dióxido de carbono), que absorben calor y lo atrapan en la atmósfera (funcionan como la tapa de un invernadero, de ahí su nombre).

Qué se logró en la COP anterior

De la Cop 26 nació el relevante Pacto de Glasgow para el Clima, por el cual los países reactivaron el objetivo del Acuerdo de París: limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2 °C sobre los niveles preindustriales, esforzándose por no superar los 1,5 °C. También vio la luz, entre otros acuerdos, la Glasgow Financial Alliance for net zero (Gfanz), por la que 450 entidades financieras se comprometieron a las cero emisiones netas en 2050. Esta alianza no está exenta de brechas: el pasado septiembre, JP Morgan, Morgan Stanley y BofA amenazaron con abandonarla por temor a incumplir sus propios compromisos de descarbonización (y enfrentarse a acusaciones de fraude verde). Le puede interesar: COP 27: En qué sectores invertir.

En qué contexto arranca esta COP

La celebración de la COP 27 se enmarca en un escenario adverso, con otras prioridades marcando la agenda. En palabras de Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, la inversión verde "se ha visto eclipsada este año por los altos precios del petróleo y el rendimiento récord del sector energético". Esto "ha oscurecido el dividendo verde de (...) la inversión en renovables y la adopción del vehículo eléctrico", afirma.

En lado positivo, la COP egipcia llega tras anunciarse, en junio, el REPowerEU [el plan de la Comisión Europea para poner fin a la dependencia energética de la UE de Rusia], "que elevó el objetivo de las renovables dentro del mix energético hasta el 45% desde 2030", recuerda Laidler, que también destaca la aprobación en EEUU, este agosto, de la Ley de Reducción de la Inflación, que supone la mayor inversión en clima y energía de la historia del país. Por otro lado, "las ventas globales de vehículos eléctricos aumentaron un 60% en el primer semestre de 2022", destaca.

Expectativas para la cumbre

No se espera que esta COP aporte nuevos compromisos de reducción de emisiones. Según resume la economista medioambiental de Schroders, Irene Lauro, "los debates se centrarán en cómo aplicar las decisiones que los países asumieron en la COP 26. No es probable que se endurezca la regulación".

Pero también "es primordial avanzar en el cumplimiento del objetivo de 100.000 millones de dólares anuales para la financiación del clima, así como en la definición de un nuevo objetivo para después de 2025", añade Marie Lassegnore, directora de inversiones sostenibles de La Française AM. En 2020, según las cifras anunciadas en la COP 26, sólo se movilizaron 83.000 millones de dólares para la financiación del clima, en lugar de esos 100.000, que eran el objetivo fijado ya para ese año. De esos 83.000 millones, el 98% procedía de la financiación pública y sólo el 2% del sector privado, "lo que deja un amplio margen de crecimiento", advierte Lassegnore.

Escasas opciones de éxito

Bloomberg Intelligence, que ha analizado diferentes métricas para estimar la posibilidad de la COP 27 de lograr sus objetivos, cifra la probabilidad media de éxito de esta cumbre en un exiguo 43%. Andy Howard, responsable global de inversiones sostenibles de Schroders, admite que no espera "grandes cosas de la COP 27. Parece muy improbable que se anuncien avances importantes". Otro experto de Schroders, el gestor de renta variable global Simon Webber, pone una nota positiva, relacionada con la aprobación de la Ley contra la inflación estadounidense, antes mencionada: "Lo más alentador en este momento es que, con la aprobación de esta Ley, hay más competencia e inversión mundial en las tecnologías climáticas, y es probable que esto acelere su ritmo de adopción en todo el mundo", afirma.