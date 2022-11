Un misterioso pantallazo de 450.000 millones de dólares: así se gestó el rumor de que China acabará con el 'covid cero'

Las bolsas occidentales comenzaron la sesión de este martes con un semblante más positivo de lo que cabía esperar. El motivo era que se habían filtrado informaciones de que las autoridades de China estarían sopesando desmontar su estricta estrategia 'covid cero' con duros confinamientos entre la población todavía. Un protocolo que sigue lastrando la actividad del gigante asiático y que acaba pagando la economía mundial. Este rumor espoleó un rally en las acciones chinas que se ha extendido hasta este miércoles y que se cuantifica en 450.000 millones de dólares de ganancias. ¿Pero de dónde vino esta información?

Nadie está seguro de quién lo escribió, cuándo lo hizo o si es cierto. Pero una captura de pantalla de cuatro párrafos en los que se detalla un plan de reapertura para China ha sido suficiente para dar un vuelco al mercado.

La publicación no verificada, que contenía caracteres negros sobre fondo blanco sin marcas de identificación, empezó a circular el lunes por la noche en grupos de mensajería social de WeChat llenos de analistas y gestores de fondos, según relatan a Bloomberg una docena de inversores que han pedido no ser identificados. A la mañana siguiente, se extendió como un reguero de pólvora.

La captura de pantalla afirmaba que el funcionario número 4 de China, Wang Huning -uno de los siete hombres del poderoso Comité Permanente del Politburó- celebró el domingo una reunión con expertos en covid-19 a petición del presidente Xi Jinping. En el texto se llamaba a Xi "gran jefe" y utilizaba "WHN" para referirse a Wang en un intento de eludir a los censores, que gestionan estrictamente los mensajes y las publicaciones en las redes sociales sobre la élite política de China.

Los representantes de la reunión, entre los que se encontraban miembros de los departamentos de Economía y Propaganda, discutieron "la aceleración de un plan de apertura condicional, con el objetivo de una apertura sustancial para marzo del próximo año", recogía el pantallazo.

It's rumored that Beijing will soon establish an expert team to put together a "conditional reopening plan." The goal is to materially reopen the country by March next year. The upcoming 10th edition of covid guideline is widely expected to provide upside surprises. pic.twitter.com/5gwK0tIMCD