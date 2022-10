¡El ahorrador, en pánico! Mayor entrada mensual en fondos garantizados de la década

Los fondos garantizados vuelven a tener protagonismo. Llevaban años en un segundo plano por los bajos tipos de interés que dificultaban a las gestoras construir la carcasa bajo la que se crea la estructura de este tipo de fondo. Pero el regreso de la inflación ha cambiado el escenario, y ha forzado a los bancos centrales a uno de los incrementos más rápidos en el precio oficial del dinero de la historia, con el consecuente reajuste en el precio de los bonos y de la bolsa que, tras provocar abultadas pérdidas este año, dejan a la vista un momento histórico para construir cartera.

Pese a ello, los fondos garantizados han captado, solo en septiembre, casi 750 millones de euros en España. Es la mayor entrada de dinero en un solo mes en al menos diez años, según datos de Morningstar (ver gráfico). Los flujos se han canalizado, sobre todo, hacia los garantizados de rendimiento fijo, que son los que aseguran una rentabilidad, que han atraído 612 millones de euros, según Inverco, frente a los 133 millones que han logrado los de rendimiento variable. En estos últimos se producen además reembolsos en el acumulado del año, a diferencia de lo que sucede con los primeros, que captan más de 1.200 millones de euros.

En opinión de Fernando Luque, editor senior de Morningstar, este movimiento, más que responder a la demanda de los partícipes, responde a que "la maquinaria bancaria ha decidido colocar estos fondos en las carteras de sus clientes. Hay pocos inversores que realmente seleccionan un fondo garantizado para incluirlo en sus carteras de inversión. Los partícipes de garantizados sí que son inversores pasivos". Sin embargo, hay que tener en cuenta que el perfil de inversor español es muy conservador y que una gran parte de su ahorro financiero se encuentra en depósitos. "A pesar de las desventajas del producto, los inversores conservadores podrían seguir demandando estos productos", asegura Victoria Torre, responsable de productos y servicios de inversión de Self Bank.

Precisamente, este mayor protagonismo de los fondos garantizados se produce en un momento en el que algunos bancos, sobre todo los de menor tamaño y extranjeros, empiezan a remunerar las cuentas a la vista y depósitos, que ya rivalizaron con los fondos de inversión en el pasado. Algo que, por ahora, las gestoras descartan que vaya a ocurrir en el presente porque el contexto también es diferente. Entonces, la dificultad de acceso a la financiación en el mercado alimentó la guerra por captar pasivo. A cierre de agosto, la remuneración media de los plazos fijos de entre uno y dos años alcanzaba el 0,63% (el nivel más alto desde 2015).

Crece la oferta

Las gestoras que han conseguido captar más dinero con este tipo de fondos en septiembre coinciden con que han lanzado producto este año. Por ejemplo, Gescoperativo, la gestora de las cajas rurales ha registrado tres fondos garantizados este año y ha atraído 754 millones de euros en septiembre. Sabadell AM, que también ha estrenado uno, ha logrado suscripciones de 253 millones en los suyos, mientras que en Mapfre AM, que ha puesto en marcha otro par, han entrado otros 147 millones de euros.

Además de ellas, Banca March y Trea AM también han registrado algunos y no serán las únicas. Josep Bayarri, director de inversiones de Arquia Gestión, explica que preparan el lanzamiento de un fondo garantizado de renta fija en las próximas semanas, "que esperamos que coincida con el máximo de rentabilidades en el mercado para poder así beneficiar a los ahorradores que se decidan por este producto". Hasta ahora, de los 112 fondos que se han registrado este año en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), nueve son garantizados –dos de rendimiento variable y el resto de rendimiento fijo–. Pueden parecer pocos, pero son casi el doble de los dos años anteriores. Y las rentabilidades que ofrecen se mueven entre el 0,35% y el 2,2%. A pesar de que sus rentabilidades han subido, "no parece sencillo que los garantizados que se puedan ofrecer puedan compensar el efecto de la elevada inflación actual", indica Torre.

Su ventaja frente al depósito, un producto más simple que el garantizado, es que al ser fondos cuentan con la ventaja del diferimiento fiscal de las plusvalías. "Es un producto interesante para los ahorradores más conservadores que estén dispuestos a renunciar a la liquidez durante un número determinado de años", opina Bayarri. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aunque todos estos productos tienen distintas ventanas de liquidez al año, la garantía solo es efectiva si se sale en la fecha de vencimiento. "Salir antes puede generar pérdidas en el ahorrador", indica el experto.

Y también hay que tener en cuenta el riesgo de oportunidad. En palabras de Luque, "el que invierta en un fondo garantizado deberá mantener su inversión hasta el vencimiento (hay casos dónde merece la pena salir antes pagando la comisión de rescate, pero eso es otra cuestión) y eso supone renunciar a una posible rentabilidad más alta en otro tipo de producto". Por otro lado, "las comisiones asociadas al producto han sido elevadas tradicionalmente, y las rentabilidades, en muchos casos, no han acompañado", señalan desde Self Bank.

Actualmente, los productos con garantía concentran solo el 3% de el ahorro en fondos de inversión, con algo más de 9.400 millones de euros invertidos en ellos. Sin embargo, hace una diez años llegaron a representar más de cuatro de cada diez euros. Los expertos señalan que, pese a todo, será difícil volver a ver los volúmenes en garantizados de hace una década.