Bankinter torna su recomendación de venta a compra en quince meses

El sector bancario en su conjunto ha visto cómo el actual entorno de subidas de tipos de interés ha levantado el atractivo de las entidades cotizadas, que pueden beneficiarse del incremento del precio del dinero. Pero Bankinter tiene además un motivo particular que celebrar. El consenso de mercado recogido por FactSet ya aconseja como elección predilecta tomar posiciones en la compañía.

Una recomendación de compra que Bankinter no ha ostentado desde hace más de 20 años. No obstante, el hito en sí de la entidad no es haber recuperado el consejo de compra por parte del conjunto de las firmas de análisis e inversión.

Bankinter contaba en julio de 2021 con un consejo mayoritario de venta. Es decir, en menos de 15 meses ha conseguido cambiar de manera radical el criterio de las firmas de análisis (20 en total si se tiene en cuenta las que recopila FactSet) sobre la entidad para los próximos meses. Los resultados en los primeros 9 meses de 2022, donde registró unos beneficios netos de 430 millones de euros, han dado credibilidad a los planes de la compañía para los próximos ejercicios.

Hace año y medio la entidad que capitanea María Dolores Dancausa ejecutó el spin-off de Línea Directa a través de un listing al Mercado Continuo. De la aseguradora todavía conserva el 17,41% del capital. En aquel momento, el banco se comprometió a cubrir el hueco en el resultado neto que dejaba la aseguradora, de unos 120-150 millones de euros, de cara a 2023. Esto implica un guidance de 550 millones de euros como ganancia neta para ese ejercicio. El consenso, tras meses dudando de esta posibilidad, ya confía plenamente en que la entidad no solo logre, sino que supere, esta meta.

El mercado, de hecho, está un 5% por encima, con una previsión de casi 580 millones de euros para 2023. No obstante, ni siquiera se descarta que Bankinter pudiera adelantar este objetivo este ejercicio una vez que el alza de los tipos empiece a drenar por la cuenta de resultados el último trimestre del año. Por el momento, el consenso prevé un resultado neto de 526 millones de euros, que es un 20% superior al beneficio atribuido de 2021 de 431 millones, sin contar los extraordinarios por la colocación de la aseguradora.

Hay que tener en cuenta que la entidad no reconoció impacto alguno de julio a septiembre, ya que cabe recordar que la traslación del incremento de las tasas oficiales tiene cierto decalaje -de media, entre 12 y 24 meses- para las entidades nacionales. En el caso de Bankinter cuenta con una sensibilidad reconocida por cada subida de 100 puntos básicos de los tipos de interés del 10% al 15% sobre el margen de intereses.

Por el momento, lo que espera el mercado es que Bankinter aumente un 14% su margen neto de intereses al cierre de este ejercicio, hasta los 1.450 millones de euros (frente a los 1.275 millones de 2021) y que este vuelva a crecer otro 18% en 2023, cuando debería colocarse por encima de los 1.700 millones de euros, según apunta Bloomberg. En ambos ejercicios, Bankinter batirá el coste del capital holgadamente. Se espera un ROE (return on equity, en sus siglas en inglés) del 10,5% este año y del 11,4% para 2023. Además, es la única entidad bancaria española que cotiza con una prima de 14 puntos porcentuales sobre su valor en libros, según Bloomberg. Y esto sin contar con Línea Directa que era el factor que tradicionalmente había permitido destacar sobre el resto en este aspecto.

Sobre los 7 euros por acción

Por otra parte, las revisiones de los precios objetivos de Bankinter no se han hecho esperar. Y es que como esperaba el analista de Citi, Borja Ramírez, el mercado no tardaría en reaccionar positivamente a los resultados presentados por la compañía hasta septiembre y porque "si se avecinan obstáculos macroeconómicos, los libros de Bankinter deberían ser menos propensos que los de sus pares a la recesión", estimaron desde Deutsche Bank. Ahora, el consenso de mercado considera que Bankinter puede cotizar por encima de los 7 euros por acción -algo no visto desde 2019-, dado que estiman un precio objetivo de 7,04 euros. Esto supone un potencial alcista del 12% respecto al precio de cierre de ayer, en los 6,21.

Sin embargo, no todos los expertos consideran que la compañía tiene más recorrido a precios actuales. Con el 36% que ha subido Bankinter en el año (lo que convierte a la compañía en el segundo valor más alcista del Ibex en 2022 por detrás de CaixaBank) para tres firmas de inversión la entidad ya habría subido todo lo deseable con las previsiones macroeconómicas que hay sobre la mesa. Una de ellas, JP Morgan, consideró que "la presión sobre los bancos españoles está creciendo" hasta el punto de amenazar con mantener el ritmo de hipotecas firmadas en la recta final del año aunque los "márgenes se vean incrementados", explican.