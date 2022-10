Uno de cada tres fondos activos pierde menos que el Ibex con dividendos

En la categoría de fondos de bolsa española, es posible encontrar 33 que se caracterizan por ser gestionados de forma activa, según datos de Morningstar (se identifican porque al menos un 60% de su cartera se encuentra descorrelacionada de su índice de referencia). Y, de ellos, uno de cada tres consigue perder menos que el Ibex con dividendos.

Entre esos once fondos que aportan un valor añadido respecto al mercado se encuentran tres que son gestionados con una filosofía de valor. En el trono, y sin rival por ahora, sigue azValor Iberia, el fondo gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernard. Es el único vehículo de bolsa española (no ya activo) en positivo este año. De media, esta categoría de fondos cede un 10,7%, menos que los productos que son gestionados de forma activa, que ceden un 11,5%. El segundo fondo value que se comporta mejor que el Ibex que incluye el pago de las cotizadas es el que gestiona Francisco García Paramés, ex compañero de Guzmán y Bernard en la época de Bestinver, a pesar de que esta semana Cobas Iberia ha descendido tres puestos, del seis al nueve, y se anota pérdidas del 7,87% en el año. El tercero es Magallanes Iberian Equity, que se mantiene sin cambios en la décima posición, con un retroceso del 9,05% en el año.

No todo el value por definición logra batir al índice en 2022. Otros fondos que también son gestionados bajo este estilo están en los puestos medios de la clasificación. Horos Value Iberia, que el año pasado consiguió ser el fondo de bolsa española más rentable de todos, con una rentabilidad del 26,45%, cede en éste un 13,02%. Y EDM Inversión, que es el más antiguo que invierte en este mercado, está en penúltima posición, con una caída del 18% desde enero.

En esa alineación de once fondos que logran batir al Ibex se han visto reforzados esta semana Solventis Aura Iberian Equity, gestionado por Gemma Hurtado, que es la responsable de renta variable en la entidad, que continúa con su escalada -ha saltado dos puestos arriba- y se encuentra ya en sexta posición, con un saldo anual negativo del 6,42%; junto a Sabadell España Bolsa Futuro Base, que avanza otros dos peldaños, hasta el séptimo, y se deja casi un 7%.

Completan la lista Sigma Inv. House FCP Equity Spain A Cl, que cede un 0,71% y se mantiene en la segunda posición de la clasificación; Iberian Value, que pierde un 2,44%; Santander Acciones Españolas, que baja un 5,64%; Mutuafondo España, con un descenso del 5,83%; Okavango Delta, que se deja un 7,05% y Caixabank Small & Mid Caps España, con pérdidas del 9,83% (ver gráfico).

Quitando pequeños saltos, no se han producido grandes cambios en el ranking en la última semana. En los dos últimos puestos siguen Santander Small Caps España, que sufre una caída de doble dígito próxima al 20% desde enero, y el mencionado EDM Inversión.