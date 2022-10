Europa roza mínimos pero no se descarta una segunda pata del rebote

Por sexto día consecutivo, los futuros de las bolsas apuntan a una sesión en rojo, en un contexto de agravamiento de la tensión geopolítica entre Ucrania y Rusia y a la espera de los siguientes pasos de los bancos centrales.

En este contexto, poco más de un 1% de caída separa los niveles actuales del EuroStoxx 50 de los últimos mínimos del año marcados a finales de septiembre y que sirven como nuevo soporte para las bolsas.

Desde el punto de vista técnico, "la corrección bajista que nació a comienzos del año se mantiene del todo vigente y me parece complicado que un eventual rebote a corto plazo sea fiable y sostenible en el tiempo, sin perjuicio de que a corto plazo no me sorprendería asistir a una segunda para dentro del rebote que se inició en los mínimos del pasado año", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"El primer paso para que se alejen los riesgos bajistas es que el EuroStoxx 50 logre romper su directriz bajista de aceleración que discurre por los 3.540 puntos, mientras que en el Dax esta directriz pasa por los 13.500/13.550 puntos; mientras eso no suceda me tempo que estamos ante otro rebote dentro de una tendencia bajista y se mantendrá el riesgo de asistir a una caída hacia la zona de los 11.000/11.300 puntos del Dax, que encajaría con una profundización de la corrección del EuroStoxx 50 hacia los 3.000 puntos, que en numerosas ocasiones he señalado que es el entorno al que había que esperar antes de volver a comprar bolsa europea", concluye el experto.

Sigue el lío en Reino Unido

En los últimos días uno de los puntos calientes del mercado está en Reino Unido, después de que el Banco de Inglaterra haya salido al paso para intervenir en el mercado de renta fija, comprando bonos y mitigando así el desplome del soberano británico. Este programa de emergencia iba a acabar este viernes, día 14. Sin embargo, los rumores apuntan a que ya estaría sondeando la posibilidad de extenderlo más allá, según apuntan desde Financial Times.

Pese a esto, la deuda británica se encuentra en zona de máximos no vistos desde 2008, cerca del 4,5% en el caso del 10 años. Lo que sí ha reaccionado es la libra, que consiguió rebotar desde los mínimos de finales de septiembre y se mantiene sobre los 1,14 euros.