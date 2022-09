Sacyr aguantará los márgenes pese al aumento de los costes

Este año no está siendo fácil para ningún sector. Tampoco para el de las concesionarias que, por un lado, están viendo cómo sus proyectos se están encareciendo a medida que los materiales suben de precio y, por otro, los temores a que una desaceleración económica reduzca el uso de sus activos. Sin embargo, esto no parece ir con Sacyr, cuyos márgenes, que ya eran los más altos de todo el sector, no van a dejar de elevarse.

Según el consenso de analistas que recoge FactSet, el margen ebitda de Sacyr este año rozará el 21%, un punto porcentual más del logrado el año pasado. Para contextualizar esta cifra hay que tener en cuenta que Acciona se queda por debajo del 20%, ACS no llega al 6%, Ferrovial supera el 8% y Vinci estará casi en el 16%.

La clave está en su negocio concesional, que es el que sostiene los mayores márgenes del grupo y el que se ha convertido en el motor y foco absoluto de la compañía. En este sentido, la propia empresa prevé que este negocio alcance un valor de 3.700 millones en 2025 y así lo han hecho constar en su plan estratégico. Capitalizando ahora 1.410 millones, esto supondría un potencial para sus títulos del 160%, ignorando además el resto de sus negocios (construcción y servicios). Más a corto plazo, el consenso de analistas de Bloomberg le estima a sus títulos un recorrido al alza del 56% al situar su precio objetivo a 12 meses en los 3,4 euros.

No obstante, para esto depende del desarrollo y puesta en marcha de todas sus concesiones que están ahora en construcción, como es el caso de la autopista Pedemontana en Italia, que comenzará a aportar a su ebitda antes de finalice el año. El objetivo de la compañía es alcanzar un ebitda de 1.200 millones en 2025, algo que ya contempla en sus previsiones el propio consenso.

"Confirmaron las grandes diferencias entre la valoración interna de los activos por parte de la compañía respecto al mercado y nosotros también creemos que su cartera de infraestructuras está profundamente infravalorada", apuntan desde Société Générale. En la misma línea, los expertos de CaixaBank señalan que ven "un diferencial de valoración anormalmente alto tanto en el contexto actual del mercado como en la naturaleza de la cartera de concesiones de Sacyr".

Al igual que otras muchas, pese a que comenzó el año al alza, sus títulos se han ido desinflando hasta el punto de caer a terreno negativo en las últimas semanas. Lo que no se ha mermado es su buena recomendación, que sigue ocupando la segunda posición de La Liga Ibex de elEconomista.es, la clasificación que reúne los consejos de FactSet y Bloomberg. Lógicamente, esto la hace merecedora de ser uno de los componentes del Top 10 por Fundamentales de Ecotrader desde enero de 2021, aportando una rentabilidad del 9% a la herramienta desde entonces.

Bajo riesgo de demanda

Otro de los factores que explican la fortaleza de sus márgenes es precisamente la alta visibilidad y fiabilidad de su cartera, que se apoya en el bajo riesgo de demanda que tienen sus concesiones, como ya quedó patente durante los peores meses de la pandemia. De hecho, según explicaron, solo el 4% de su porfolio asume este riesgo de demanda. "Reiteramos nuestra postura positiva sobre el valor, cuya cotización no refleja el bajo perfil de riesgo de su principal división y la estructura corporativa", comentan desde Mirabaud.

Compromiso con un 5% de dividendo

En la hoja de ruta de Sacyr están detallados sus objetivos de beneficio, ventas y márgenes de cara a 2025, pero también el compromiso firme de ir reduciendo su deuda con recurso. Sin embargo, esto no es excluyente para garantizar al inversor una rentabilidad por dividendo que ronde el 5% de cara a los próximos años. En próximo pago será en enero y, según los expertos, será de 5 céntimos por acción.