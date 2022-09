El 50% de los expertos cree que Europa bajará más en la recta final del año

Los meses que quedan para terminar el año no aguardan vistas demasiado optimistas en lo que al mercado se refiere. Al menos así lo piensa el 50% de analistas encuestados por elEconomista.es, que considera que la bolsa europea descenderá aún más de los niveles actuales para el último trimestre. A la misma pregunta, un 22% confía en que no habrá cambios significativos y la bolsa se mantendrá en el entorno que ahora transita. Por contra, otro 28% de estos expertos tiene una visión más esperanzadora de los meses venideros y cree que la plaza del Viejo Continente sí que remontará para entonces.

Si algo queda claro al hacer un repaso de lo ocurrido hasta la fecha, es que 2022 no se lo está poniendo fácil a los mercados bursátiles, que han tenido que sortear un revés tras otro en estos nueve meses. A la crisis energética que asola a Europa desde el primero de enero, y que pone contra las cuerdas a los gobiernos, se suman los conflictos geopolíticos en Occidente y la escalada de los precios –de la que todavía no se atisban signos de frenazo–, la cual ha obligado a los bancos centrales a endurecer la política monetaria, con el último anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de una subida de hasta 75 puntos básicos en los tipos de interés, la más contundente hasta la fecha.

Todo ello, un cóctel molotov que deja a cuatro de las principales bolsas europeas a las puertas de entrar, y con algunas como el Dax o el FTSE Mib ya dentro, en lo que en jerga bursátil se conoce como mercado bajista, que es el entorno que transitan las bolsas que acumulan pérdidas superiores al 20%. El EuroStoxx –que ayer tocó mínimos anuales– y el Stoxx 600, las dos principales referencias de este lado del charco, pierden un 22,1% y un 19,9%% en 2022, con caídas del 23,7% para el primero desde los máximos que tocó el 5 de enero y del 21% para el Stoxx 600 desde su cielo, que alcanzaba en esta misma fecha.

"A pesar de que vamos a entrar en el mejor periodo estacional del año, que es el último trimestre, el mercado se encuentra sumido en un entorno complicado para subir, la reducción de liquidez por parte de los bancos centrales, junto con las agresivas subidas de tipos de interés hace que los inversores consideren que las compañías seguirán reduciendo los beneficios y por consiguiente se replanteen las valoraciones de las empresas. La tendencia es bajista a medio y largo plazo, y no hay visos de momento de que la política monetaria vaya a cambiar en un plazo de seis meses, que es lo que tiende a descontar el mercado", desarrolla Sergio Ávila, analista de IG, a este respecto.

En este sentido, desde Dif Broker, que también consideran que la bolsa europea retrocederá aún más en los próximos meses, argumentan que "dentro de los factores que justifican nuestra respuesta se encuentran la previsión de una política monetaria hawkish para finales de 2022 y 2023 para combatir las elevadas tasas de inflación que actualmente tenemos en la mayor parte de los países europeos". A esto, los expertos añaden que, además, "tenemos en cuenta que la tensión entre Rusia y Ucrania se ha intensificado por lo que podemos esperar una mayor presión en los precios del gas y del petróleo que podría complicar aún más la situación actual", finalizan.

Desde XTB también creen que la bolsa puede alcanzar niveles inferiores a los actuales: "La inflación parece no haber tocado techo y, aunque pueda ofrecer muestras de una mayor estabilización, continúa muy lejos de los objetivos del BCE. El organismo europeo ya ha confirmado que subirá los tipos en las dos reuniones que quedan, la cuantía dependerá de los próximos datos. La economía europea está sufriendo una progresiva desaceleración económica condicionada por la subida de tipos, una alta inflación y la dependencia energética", puntualizan.

Para Capitalia, pese a la coyuntura actual, el mercado continúa siendo excesivamente optimista sobre las perspectivas de evolución del cuadro macroeconómico. Unas expectativas que, en su opinión, "seguirán viéndose más defraudadas: más inflación, mayor debilidad del crecimiento y de los beneficios empresariales, condiciones financieras más estrictas, primas de riesgo más elevadas, etc".

CMC Markets también opina que la inflación está "lejos de controlarse", por lo que cabe esperar más subidas de tipos y que "provocará recesiones en países". Así las cosas, añaden que "se recortará el consumo, por lo que provocará despidos y muchas empresas tendrán serios problemas, especialmente las endeudadas y las que no disponen de ventajas competitivas".

Desde iBroker ven diferentes motivos que pueden influir a alcanzar unos niveles inferiores. "Aunque es posible que los principales índices tengan ya descontado que los tipos de interés en Europa subirán y se mantendrán elevados durante un tiempo, quedan todavía factores que pueden hacer bajar más a la renta variable". Entre estos, destacan "el nivel de recesión que va a producir la crisis energética y especialmente la escasez de gas", así como que, aunque hasta ahora las empresas han logrado mantener sus resultados, "es muy posible que se produzca una revisión a la baja, en primer lugar, por parte de las propias empresas en sus guías, y en segundo lugar, por parte de los propios analistas que deberán aplicar unas tasas de descuento mayores para valorar", finalizan.

Jaime Medem, director de inversiones en Mirabaud & Cie España, también ve en la inflación uno de los problemas principales que afectarán a la baja a la bolsa. "Las valoraciones en Europa son atractivas si comparamos ratios frente a sus niveles históricos. Sin embargo, vemos elementos en contra como una posible revisión a la baja en las estimaciones y un derating en las valoraciones por mayores incertidumbres".

Los más positivos

Víctor Alvargonzález, de Nextex Finance, forma parte del grupo de expertos que creen que la nube podrá despejarse. "Las desgracias que asolan la Eurozona son ya conocidas por todos los inversores y analistas, por lo tanto están en gran medida descontadas en los precios", señala. En segundo lugar, explica que cree "la inflación empezará a bajar en Estados Unidos en algún momento del próximo trimestre y que quien mueve las bolsas es Wall Street y a Wall Street la mueve la inflación. Si la inflación empezará a bajar en Estados Unidos repuntaría la bolsa norteamericana y detrás irían el resto de bolsas mundiales".

Xavi Brun, de Trea AM, también cree que la bolsa podría repuntar en los próximos meses. "A pesar de la inflación, las empresas lo están haciendo bien, con lo que las buenas empresas continuarán haciéndolo bien. Esto, junto con una expectativa de mayor control en la inflación hará que los mercados den menor probabilidad al escenario de fuerte recesión".

Los motivos positivos que señala Raquel Blázquez, jefa de gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja, que podrían apoyar ese mejor comportamiento al final del año son, por un lado, la menor presión de las materias primas en general, y en particular, del carácter energético. Así como "el entorno macro más robusto que en otras recesiones; la posibilidad de estímulos fiscales a familias y empresas para paliar la subida de los costes energéticos; la valoración atractiva de PER 11 veces para 2022 y la elevada exposición de los índices europeos al sector financiero, en un momento en que las entidades se ven favorecidas por el contexto actual".

Para Antonio Aspas, socio de Buy & Hold, "la bolsa europea subirá en el último trimestre del año, ya que, en primer lugar, esperamos que la inflación empiece a estabilizarse y por tanto se empiece a vislumbrar el final de la subida de tipos. Y, en segundo lugar, por el que el nivel de pesimismo inversor actual es extraordinariamente elevado, mostrando uno de los niveles mas altos de bajistas de los últimos 40 años, por lo que creemos que gran parte de las malas noticias están des-contadas en los precios actuales". Jacobo Blanquer, CEO de Tressis, también se suma al club de los más optimistas y considera que, pese a que todavía aguardan cambios a la baja, para final de año podrán repuntar de los niveles actuales.

Sin cambios

Pese al temor de una recesión en el horizonte, Joan Sans, portfolio manager de MoraBanc, considera que "las bolsas europeas no deberían de resentirse en exceso desde los niveles actuales pero tampoco esperamos una pronta recuperación de los mercados europeos". En este sentido, el experto expresa que "bolsas europeas están cotizando a PER 11 y lo esperable sería que las acciones del Viejo Continente recuperaran en precio hasta niveles de valoración cercanos a su media histórica. No obstante, no estamos en un entorno normal ni estable de mercado".

Desde Unicaja también confían en que las bolsas se mantendrán en entornos similares para final de año: "En este entorno de tipos, los consumidores se verán más presionados. Las expectativas de resultados empresariales siguen demasiado altas y deben bajar. Por ello, mantenemos, en general, un posicionamiento prudente".

Nicolás López Medina, director de análisis de renta variable de Singular Bank, aporta a este respecto que "el entorno macroeconómico va a ser negativo en el cuatro trimestre, con riesgo creciente de revisión a la baja de los beneficios. Vemos poco probable un cambio de lenguaje de los bancos centrales al menos hasta comienzos de 2023, en que se podrá valorar si la tendencia de la inflación es positiva. En este contexto, creemos que los intentos de rebote como el de este verano no tendrán un gran recorrido". Además, por otra parte, indica: "Las valoraciones son bajas y ya descuentan un escenario de estancamiento o recesión suave así como cierto ajuste a la baja de los beneficios. La bolsa se mostrará resiliente a los malos datos económicos y no esperamos caídas profundas adicionales sostenidas en el tiempo".

Desde Sabadell también creen que los niveles seguirán dentro de un rango lateral "hasta que el mercado este tranquilo con los bancos centrales y los datos de inflación empiecen a dar un respiro".